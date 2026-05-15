リヤカー専門店リヤカーの森の地域清掃・防災備蓄品運搬・資源回収に使える業務用リヤカーR255k【自治体・町内会の備品に】
リヤカー専門店リヤカーの森は、全国の自治体・町内会・自治会における地域活動の現場で、折りたたみ大型アルミリヤカーR255kの導入検討が広がっていることをお知らせします。地域清掃活動、防災備蓄品の運搬、資源ごみの回収、公園管理作業など、さまざまな地域活動で活用されています。
▼折りたたみ大型アルミリヤカーR255k【ノーパンクタイヤ】 製品ページ
https://rear-car.jp/aluminum-rear-car-255k/
大型運搬もできる最新モデルR255kとは
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348338/images/bodyimage1】
折り畳み大型アルミリヤカーモデルR255kは、リヤカー専門店リヤカーの森が販売する会議用長机サイズ対応の折りたたみ大型アルミリヤカーです。ノーパンクタイヤを標準装備し、3年保証がついています。アルミフレーム採用により軽量かつ錆びにくく、女性や高齢者でも扱いやすい重心設計が特長です。大容量の荷台はさまざまな荷物に対応し、折りたたみ式のため保管場所にも困りません。
R255k 主な特長
・アルミフレーム採用（軽量・錆びにくい）
・ノーパンクタイヤ標準装備（メンテナンスフリー）
・会議用長机サイズ対応の大容量荷台
・折りたたみ式（収納・保管スペース削減）
・3年保証付き
・女性・高齢者でも扱いやすい重心設計
自治体・町内会でリヤカーが活用される場面
市区町村の自治体や町内会・自治会では、年間を通じて多くの地域活動が行われています。春秋の地域清掃活動ではゴミ袋や清掃道具の運搬、防災訓練では備蓄品や資機材の移動、資源ごみ回収では段ボール・古紙・瓶缶の集積場所への運搬など、リヤカーが活躍する場面は数多くあります。
また、公園の管理作業、花壇の植え替え、道路の補修作業など、行政が直接行う維持管理業務でもリヤカーは不可欠な運搬手段です。高齢化が進む地域では、軽くて扱いやすい運搬道具の導入が安全面でも求められています。
R255kが自治体・町内会で評価されるポイント
R255kはアルミフレームにより軽量なため、高齢の自治会役員や女性の参加者でも無理なく操作できます。地域活動では幅広い年齢層の住民が参加するため、誰でも扱える操作性は重要な選定基準です。
ノーパンクタイヤにより、保管中の空気抜けやパンク修理の手間が不要です。年に数回しか使わない町内会備品では、使いたいときにすぐ使える状態が保たれることが大きなメリットとなります。
アルミ素材は錆びにくいため、屋外倉庫や公民館の物置など、必ずしも良好な保管環境でなくても品質を長期間維持できます。3年保証がついている点も、公金で購入する自治体にとっての安心材料です。
折りたたみ式のため、限られた保管スペースしかない町内会の倉庫にもコンパクトに収納可能です。
よくある質問（FAQ）
Q. 自治体の公費（予算）で購入する場合の手続きは？
A. 見積書・納品書・請求書の発行に対応しております。自治体の入札や相見積もり対応も可能です。お気軽にお問い合わせください。
Q. 防災備蓄品として導入した自治体はありますか？
A. リヤカーは災害時の物資運搬手段として、各自治体の防災計画に組み込まれるケースが増えています。R255kは軽量・折りたたみ・ノーパンクという防災備蓄に適した特長を備えています。
Q. 町内会で年に数回しか使いませんが、問題ありませんか？
A. アルミ素材は錆びにくく、ノーパンクタイヤは空気が抜ける心配がないため、長期保管後もすぐにご使用いただけます。
Q. 地域の清掃活動で何台あれば足りますか？
A. 活動エリアの広さや参加人数により異なりますが、ご相談いただければ最適な台数をご提案いたします。
リヤカー専門店リヤカーの森とは
リヤカー専門店リヤカーの森は、アルミ製の折り畳みリヤカー専門店として国内唯一の専門特化型の販売体制と現場視点に基づく製品提案により、これまで全国各地の多様な法人・団体への納入実績を積み重ねてまいりました。
・リヤカー専門店として全国47都道府県の自治体・企業への納品実績、販売実績
官公庁をはじめ、全国の都道府県庁・市区町村役場・警察署・消防関連機関などの公共機関への導入実績を有し、防災備品・備蓄用途・現場運搬機材として幅広く活用されています。また、国公立学校・国立大学・私立大学を含む教育機関、全国の高等学校・中学校・小学校においても、体育備品や行事運営、施設管理用途として多数採用されています。
さらに、造園業者・建設関連事業者・農業従事者などの現場作業を支える業務用途としての導入に加え、全国の地方自治体・町内会における地域活動や防災訓練での活用実績も豊富にございます。上場企業を含む民間企業においては、物流補助・施設管理・イベント運営用途として採用されており、スポーツ施設・ゴルフ場・大型イベント会社など、多様な現場ニーズに応える形で導入が進んでいます。
・全国配送料無料、離島にもお値打ち送料でお値打ちリヤカーをお届け
加えて、離島地域や山間部など輸送・作業環境に制約のあるエリアへの納入実績も多数あり、耐久性・機動性・実用性が求められる環境下においても高い評価をいただいております。
リヤカー専門店として培ってきた知見と実績をもとに、用途や現場環境に応じた最適なご提案を行い、今後も日本全国のあらゆる現場を支える存在として、信頼性の高い製品とサービスを提供してまいります。
評判の高いアフターサポートを提供する国内唯一のリヤカー専門店
リヤカー専門店リヤカーの森は、リヤカー販売において高い専門性と対応力が評価され、法人・個人を問わず多くのお客様から継続的なご支持をいただいています。
お見積もりは無料で迅速に対応しており、請求書の発行も柔軟に対応可能です。導入前のご相談から納品後の運用まで一貫したサポート体制を整えており、用途や現場環境に応じた最適なご提案を行っています。
また、リヤカー専門店としての強みを活かし、アフターサポート体制も充実しています。長期使用を前提としたパーツの個別配送やメンテナンス相談にも対応しており、導入後も安心してご利用いただける体制を構築しています。
取り扱う製品は、軽量で耐久性に優れたアルミ製折りたたみリヤカーを中心に、現場での使いやすさと保管性を両立した仕様となっています。防災用途から業務用途、日常利用まで幅広いシーンで活用されており、長くご愛用いただける製品として評価されています。
今後もリヤカー専門店としての知見を活かし、信頼性の高い製品ときめ細やかなサポートを通じて、多様なニーズに応えてまいります。
公式サイト：https://rear-car.jp/
R255k 製品ページ：https://rear-car.jp/aluminum-rear-car-255k/
お問い合わせ
リヤカー専門店リヤカーの森
公式サイト：https://rear-car.jp/
※ 製品の仕様・価格は予告なく変更される場合がございます。
配信元企業：株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン
▼折りたたみ大型アルミリヤカーR255k【ノーパンクタイヤ】 製品ページ
https://rear-car.jp/aluminum-rear-car-255k/
大型運搬もできる最新モデルR255kとは
折り畳み大型アルミリヤカーモデルR255kは、リヤカー専門店リヤカーの森が販売する会議用長机サイズ対応の折りたたみ大型アルミリヤカーです。ノーパンクタイヤを標準装備し、3年保証がついています。アルミフレーム採用により軽量かつ錆びにくく、女性や高齢者でも扱いやすい重心設計が特長です。大容量の荷台はさまざまな荷物に対応し、折りたたみ式のため保管場所にも困りません。
R255k 主な特長
・アルミフレーム採用（軽量・錆びにくい）
・ノーパンクタイヤ標準装備（メンテナンスフリー）
・会議用長机サイズ対応の大容量荷台
・折りたたみ式（収納・保管スペース削減）
・3年保証付き
・女性・高齢者でも扱いやすい重心設計
自治体・町内会でリヤカーが活用される場面
市区町村の自治体や町内会・自治会では、年間を通じて多くの地域活動が行われています。春秋の地域清掃活動ではゴミ袋や清掃道具の運搬、防災訓練では備蓄品や資機材の移動、資源ごみ回収では段ボール・古紙・瓶缶の集積場所への運搬など、リヤカーが活躍する場面は数多くあります。
また、公園の管理作業、花壇の植え替え、道路の補修作業など、行政が直接行う維持管理業務でもリヤカーは不可欠な運搬手段です。高齢化が進む地域では、軽くて扱いやすい運搬道具の導入が安全面でも求められています。
R255kが自治体・町内会で評価されるポイント
R255kはアルミフレームにより軽量なため、高齢の自治会役員や女性の参加者でも無理なく操作できます。地域活動では幅広い年齢層の住民が参加するため、誰でも扱える操作性は重要な選定基準です。
ノーパンクタイヤにより、保管中の空気抜けやパンク修理の手間が不要です。年に数回しか使わない町内会備品では、使いたいときにすぐ使える状態が保たれることが大きなメリットとなります。
アルミ素材は錆びにくいため、屋外倉庫や公民館の物置など、必ずしも良好な保管環境でなくても品質を長期間維持できます。3年保証がついている点も、公金で購入する自治体にとっての安心材料です。
折りたたみ式のため、限られた保管スペースしかない町内会の倉庫にもコンパクトに収納可能です。
よくある質問（FAQ）
Q. 自治体の公費（予算）で購入する場合の手続きは？
A. 見積書・納品書・請求書の発行に対応しております。自治体の入札や相見積もり対応も可能です。お気軽にお問い合わせください。
Q. 防災備蓄品として導入した自治体はありますか？
A. リヤカーは災害時の物資運搬手段として、各自治体の防災計画に組み込まれるケースが増えています。R255kは軽量・折りたたみ・ノーパンクという防災備蓄に適した特長を備えています。
Q. 町内会で年に数回しか使いませんが、問題ありませんか？
A. アルミ素材は錆びにくく、ノーパンクタイヤは空気が抜ける心配がないため、長期保管後もすぐにご使用いただけます。
Q. 地域の清掃活動で何台あれば足りますか？
A. 活動エリアの広さや参加人数により異なりますが、ご相談いただければ最適な台数をご提案いたします。
リヤカー専門店リヤカーの森とは
リヤカー専門店リヤカーの森は、アルミ製の折り畳みリヤカー専門店として国内唯一の専門特化型の販売体制と現場視点に基づく製品提案により、これまで全国各地の多様な法人・団体への納入実績を積み重ねてまいりました。
・リヤカー専門店として全国47都道府県の自治体・企業への納品実績、販売実績
官公庁をはじめ、全国の都道府県庁・市区町村役場・警察署・消防関連機関などの公共機関への導入実績を有し、防災備品・備蓄用途・現場運搬機材として幅広く活用されています。また、国公立学校・国立大学・私立大学を含む教育機関、全国の高等学校・中学校・小学校においても、体育備品や行事運営、施設管理用途として多数採用されています。
さらに、造園業者・建設関連事業者・農業従事者などの現場作業を支える業務用途としての導入に加え、全国の地方自治体・町内会における地域活動や防災訓練での活用実績も豊富にございます。上場企業を含む民間企業においては、物流補助・施設管理・イベント運営用途として採用されており、スポーツ施設・ゴルフ場・大型イベント会社など、多様な現場ニーズに応える形で導入が進んでいます。
・全国配送料無料、離島にもお値打ち送料でお値打ちリヤカーをお届け
加えて、離島地域や山間部など輸送・作業環境に制約のあるエリアへの納入実績も多数あり、耐久性・機動性・実用性が求められる環境下においても高い評価をいただいております。
リヤカー専門店として培ってきた知見と実績をもとに、用途や現場環境に応じた最適なご提案を行い、今後も日本全国のあらゆる現場を支える存在として、信頼性の高い製品とサービスを提供してまいります。
評判の高いアフターサポートを提供する国内唯一のリヤカー専門店
リヤカー専門店リヤカーの森は、リヤカー販売において高い専門性と対応力が評価され、法人・個人を問わず多くのお客様から継続的なご支持をいただいています。
お見積もりは無料で迅速に対応しており、請求書の発行も柔軟に対応可能です。導入前のご相談から納品後の運用まで一貫したサポート体制を整えており、用途や現場環境に応じた最適なご提案を行っています。
また、リヤカー専門店としての強みを活かし、アフターサポート体制も充実しています。長期使用を前提としたパーツの個別配送やメンテナンス相談にも対応しており、導入後も安心してご利用いただける体制を構築しています。
取り扱う製品は、軽量で耐久性に優れたアルミ製折りたたみリヤカーを中心に、現場での使いやすさと保管性を両立した仕様となっています。防災用途から業務用途、日常利用まで幅広いシーンで活用されており、長くご愛用いただける製品として評価されています。
今後もリヤカー専門店としての知見を活かし、信頼性の高い製品ときめ細やかなサポートを通じて、多様なニーズに応えてまいります。
公式サイト：https://rear-car.jp/
R255k 製品ページ：https://rear-car.jp/aluminum-rear-car-255k/
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公式サイト：https://rear-car.jp/
※ 製品の仕様・価格は予告なく変更される場合がございます。
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