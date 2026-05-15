“脳がバグる”推理×脱出×カルタ『ALLDOOR』が、もっとポップに！ 『ALLDOOR JOY』登場！
株式会社CUCURI（TAMAGO Switch）は、推理×脱出×カルタ取りの新感覚ボードゲーム『ALLDOOR』シリーズ最新作『ALLDOOR JOY（オールドア ジョイ）』 を2026年5月23日(土)に発売いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349203/images/bodyimage1】
『ALLDOOR JOY』は、『簡単なのに、大パニック！？【ALLDOOR】』のゲームシステムはそのままに、よりカラフルでポップな世界観へ進化したタイトルです。
プレイヤーは、無数に並ぶ“ドア”の中から、限られた情報をもとに正解のドアを推理。
しかし--?情報には“一度だけウソ”が混ざります。
「正解に近づいているはずなのに、確信が持てない」?「分かった瞬間、全員が一斉に走り出す」
そんな、推理・記憶・直感・スピードが入り混じる『ALLDOOR』ならではの体験はそのままに、『ALLDOOR JOY』では、鮮やかなカラーリングと直感的なデザインによって、より親しみやすい作品へと仕上がりました。
オレンジ・レッド・ブルーのカラフルなドア。?昼と夜を表すシンボル。?シンプルなのに、見れば見るほど混乱していく情報。
“JOY”の名の通り、思わず笑いながら叫んでしまうような、ワイワイ盛り上がる体験を楽しめます。
『ALLDOOR JOY』は公式オンラインショップのほか、2026年5月23日(土)～24日（日）に開催される、ゲームマーケット2026年春（TAMAGO Switchブース 両日-K14）で販売されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349203/images/bodyimage2】
■ストーリー
目を覚ますと、?無数のドアが並ぶ奇妙な空間に閉じ込められていた。
どのドアも同じに見える。?鍵はひとつ。
探索を続けるほど、ドアに関した違和感が増えていく。
--迷えば消える。近づけば閉じる。
叫べ。走れ。つかみ取れ。
出口は、ほんの一瞬。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349203/images/bodyimage3】
■ ゲーム概要
『ALL DOOR JOY』は、3人以上で協力しながら、裏向きになったドアのカードの中から正解のドアを探索・推理し、制限時間内に脱出を目指す協力型ボードゲームです。
各ラウンドでは、1人のプレイヤーが 親（ゲームマスター） となり、正解のドア情報を把握した状態で、他のプレイヤーからのドアに関する質問に Yes / No で答えます。
親（ゲームマスター）以外のプレイヤーは
・裏向きドアカードを1枚ずつめくって公開
・質問によって親（ゲームマスター）から情報を集める
・全員で話し合いながら条件を絞り込む
という手順で正解のドアのカードを探索します。
そして、正解だと判断した瞬間に「オールドア宣言」 が行われ、その宣言を合図にカウントダウン付きのカルタフェイズが突発的に発生します。
場に並ぶ全てのカードの中から、正解のドアを見つけ出し、獲得することで脱出ゴールが近づきます。
なお、親（ゲームマスター）はゲーム中に必ず一度だけウソをつくという制約があります。
どの質問がウソだったかは、最後まで明かされません。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349203/images/bodyimage4】
■『ALLDOOR JOY』の特徴
・推理 × 脱出 × カルタ取り の新感覚ゲーム
・ルールはシンプル、でも頭は大混乱
・「ALLDOOR宣言」で空気が一変する白熱展開
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『ALLDOOR JOY』は、『簡単なのに、大パニック！？【ALLDOOR】』のゲームシステムはそのままに、よりカラフルでポップな世界観へ進化したタイトルです。
プレイヤーは、無数に並ぶ“ドア”の中から、限られた情報をもとに正解のドアを推理。
しかし--?情報には“一度だけウソ”が混ざります。
「正解に近づいているはずなのに、確信が持てない」?「分かった瞬間、全員が一斉に走り出す」
そんな、推理・記憶・直感・スピードが入り混じる『ALLDOOR』ならではの体験はそのままに、『ALLDOOR JOY』では、鮮やかなカラーリングと直感的なデザインによって、より親しみやすい作品へと仕上がりました。
オレンジ・レッド・ブルーのカラフルなドア。?昼と夜を表すシンボル。?シンプルなのに、見れば見るほど混乱していく情報。
“JOY”の名の通り、思わず笑いながら叫んでしまうような、ワイワイ盛り上がる体験を楽しめます。
『ALLDOOR JOY』は公式オンラインショップのほか、2026年5月23日(土)～24日（日）に開催される、ゲームマーケット2026年春（TAMAGO Switchブース 両日-K14）で販売されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349203/images/bodyimage2】
■ストーリー
目を覚ますと、?無数のドアが並ぶ奇妙な空間に閉じ込められていた。
どのドアも同じに見える。?鍵はひとつ。
探索を続けるほど、ドアに関した違和感が増えていく。
--迷えば消える。近づけば閉じる。
叫べ。走れ。つかみ取れ。
出口は、ほんの一瞬。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349203/images/bodyimage3】
■ ゲーム概要
『ALL DOOR JOY』は、3人以上で協力しながら、裏向きになったドアのカードの中から正解のドアを探索・推理し、制限時間内に脱出を目指す協力型ボードゲームです。
各ラウンドでは、1人のプレイヤーが 親（ゲームマスター） となり、正解のドア情報を把握した状態で、他のプレイヤーからのドアに関する質問に Yes / No で答えます。
親（ゲームマスター）以外のプレイヤーは
・裏向きドアカードを1枚ずつめくって公開
・質問によって親（ゲームマスター）から情報を集める
・全員で話し合いながら条件を絞り込む
という手順で正解のドアのカードを探索します。
そして、正解だと判断した瞬間に「オールドア宣言」 が行われ、その宣言を合図にカウントダウン付きのカルタフェイズが突発的に発生します。
場に並ぶ全てのカードの中から、正解のドアを見つけ出し、獲得することで脱出ゴールが近づきます。
なお、親（ゲームマスター）はゲーム中に必ず一度だけウソをつくという制約があります。
どの質問がウソだったかは、最後まで明かされません。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349203/images/bodyimage4】
■『ALLDOOR JOY』の特徴
・推理 × 脱出 × カルタ取り の新感覚ゲーム
・ルールはシンプル、でも頭は大混乱
・「ALLDOOR宣言」で空気が一変する白熱展開