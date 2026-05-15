株式会社サンクユー、EC-CUBEカスタマイズのポイントを解説｜事例・費用・依頼前に知っておきたい注意点とは
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348654/images/bodyimage1】
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、EC-CUBE導入・運用企業に向けて、カスタマイズの考え方や費用感を整理したコラム『EC-CUBEカスタマイズでできること｜事例・費用・依頼前に知っておきたいポイントを解説』を公開しました。
■ なぜEC-CUBEはカスタマイズ需要が多いのか
EC-CUBEは自由度の高いEC構築プラットフォームであり、
・独自業務への対応
・既存運用との連携
・BtoB対応
など、企業ごとの要件に合わせた柔軟な開発が可能です。
その一方で、「どこまでカスタマイズすべきか分からない」という相談も増えています。
■ よくあるEC-CUBEカスタマイズ事例
本コラムでは、実際によくあるカスタマイズとして、
・得意先別価格表示
・会員ごとの商品出し分け
・基幹システム連携
・独自注文フロー
・BtoB向け機能追加
・検索／絞り込み強化
などを紹介しています。
特にBtoBでは、標準機能だけでは運用に合わないケースも多く、業務に合わせた設計が重要になります。
■ 費用が大きく変わる理由
カスタマイズ費用は、
・改修範囲
・既存構成
・プラグイン利用有無
・基幹システム連携
によって大きく変動します。
また、「簡単そうに見える機能」でも、既存機能との整合性や運用設計によって工数が大きく変わるケースがあります。
■ よくある失敗
・要件が曖昧なまま依頼する
・その場対応で機能追加を繰り返す
・将来の運用を考慮していない
・保守性が低下する
結果として、改修のたびにコストが増え、管理しづらいECサイトになるケースがあります。
■ 成功のポイント
重要なのは、
「何を作るか」ではなく
「なぜ必要なのか」を整理することです。
その上で、
・標準機能で対応できる範囲
・プラグイン活用
・独自開発が必要な部分
を切り分けることが重要です。
■ コラムはこちら
EC-CUBEカスタマイズでできること｜事例・費用・依頼前に知っておきたいポイントを解説
https://www.thank-u.net/blog/eccube/eccube-customize-guide/
■ サンクユーの支援
サンクユーでは、EC-CUBEのカスタマイズ開発において、単なる機能追加ではなく、業務に合わせた設計を重視しています。
・要件定義
・業務整理
・EC-CUBEカスタマイズ
・BtoB-EC構築
・基幹システム連携
・保守／運用支援
まで一貫して対応しています。
■ こんな企業様におすすめ
・EC-CUBEを自社業務に合わせたい
・既製品では運用に合わない
・BtoB向け機能を追加したい
・将来を見据えて構築したい
・カスタマイズ費用感を知りたい
こうした課題をお持ちの企業様は、ぜひご相談ください。
【株式会社サンクユーについて】
株式会社サンクユーは、ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用を手がける制作会社です。
特にBtoB-EC構築、Web受注化、EC-CUBEを活用したカスタマイズ開発に強みを持ち、受注業務の効率化・属人化解消・売上拡大を支援しています。
会社名：株式会社サンクユー
代表者：代表取締役 堀川治
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
設立：2010年7月6日
事業内容：ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用
URL：https://www.thank-u.net/
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サンクユー
TEL：03-3788-7388
Email：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、EC-CUBE導入・運用企業に向けて、カスタマイズの考え方や費用感を整理したコラム『EC-CUBEカスタマイズでできること｜事例・費用・依頼前に知っておきたいポイントを解説』を公開しました。
■ なぜEC-CUBEはカスタマイズ需要が多いのか
EC-CUBEは自由度の高いEC構築プラットフォームであり、
・独自業務への対応
・既存運用との連携
・BtoB対応
など、企業ごとの要件に合わせた柔軟な開発が可能です。
その一方で、「どこまでカスタマイズすべきか分からない」という相談も増えています。
■ よくあるEC-CUBEカスタマイズ事例
本コラムでは、実際によくあるカスタマイズとして、
・得意先別価格表示
・会員ごとの商品出し分け
・基幹システム連携
・独自注文フロー
・BtoB向け機能追加
・検索／絞り込み強化
などを紹介しています。
特にBtoBでは、標準機能だけでは運用に合わないケースも多く、業務に合わせた設計が重要になります。
■ 費用が大きく変わる理由
カスタマイズ費用は、
・改修範囲
・既存構成
・プラグイン利用有無
・基幹システム連携
によって大きく変動します。
また、「簡単そうに見える機能」でも、既存機能との整合性や運用設計によって工数が大きく変わるケースがあります。
■ よくある失敗
・要件が曖昧なまま依頼する
・その場対応で機能追加を繰り返す
・将来の運用を考慮していない
・保守性が低下する
結果として、改修のたびにコストが増え、管理しづらいECサイトになるケースがあります。
■ 成功のポイント
重要なのは、
「何を作るか」ではなく
「なぜ必要なのか」を整理することです。
その上で、
・標準機能で対応できる範囲
・プラグイン活用
・独自開発が必要な部分
を切り分けることが重要です。
■ コラムはこちら
EC-CUBEカスタマイズでできること｜事例・費用・依頼前に知っておきたいポイントを解説
https://www.thank-u.net/blog/eccube/eccube-customize-guide/
■ サンクユーの支援
サンクユーでは、EC-CUBEのカスタマイズ開発において、単なる機能追加ではなく、業務に合わせた設計を重視しています。
・要件定義
・業務整理
・EC-CUBEカスタマイズ
・BtoB-EC構築
・基幹システム連携
・保守／運用支援
まで一貫して対応しています。
■ こんな企業様におすすめ
・EC-CUBEを自社業務に合わせたい
・既製品では運用に合わない
・BtoB向け機能を追加したい
・将来を見据えて構築したい
・カスタマイズ費用感を知りたい
こうした課題をお持ちの企業様は、ぜひご相談ください。
株式会社サンクユーは、ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用を手がける制作会社です。
特にBtoB-EC構築、Web受注化、EC-CUBEを活用したカスタマイズ開発に強みを持ち、受注業務の効率化・属人化解消・売上拡大を支援しています。
会社名：株式会社サンクユー
代表者：代表取締役 堀川治
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
設立：2010年7月6日
事業内容：ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用
URL：https://www.thank-u.net/
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サンクユー
TEL：03-3788-7388
Email：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
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