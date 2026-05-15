理美容室、ビューティ事業経営者のための団体「SPC GLOBAL」(所在地：〒150-0012 東京都渋谷区広尾1丁目1-33)は、1966年の設立以来、2026年5月10日をもって創立60周年を迎えました。これを記念し、2026年5月11日(月)にグランドプリンスホテル新高輪「飛天」にて「創立60周年記念式典」を開催いたしました。

本式典のテーマは、組織の根幹を成す「三世代」。親から子へ、そして孫へと会員の承継が続く、世界的に見ても極めて稀有な組織モデルを体現すべく、全国の会員が参加。メインプログラムでは「マイクを使って渡していく最大のオンラインビデオチェーン」にてギネス世界記録(TM)に挑戦し、663名で見事記録を樹立いたしました。





ギネス世界記録(TM)認定に喜ぶSPC GLOBAL会員





1. 創立60周年のテーマ「三世代」：世界でも稀有な承継の形

SPC GLOBALが60年間、業界最大級の組織として成長を続けてきた背景には、他の経営者団体には類を見ない「世代を超えた承継」があります。

本組織では、創業者が築いたサロンを子が継ぎ、さらにその孫が会員として加わるという「三世代承継」が日常的に行われています。単なるビジネスノウハウの共有に留まらず、理念や志が血縁や師弟関係を通じて脈々と受け継がれることで、強固なネットワークと永続性を実現してきました。この「三世代が共存し、共に学び合う文化」こそが、SPC GLOBALの真の価値であり、今回の60周年式典のメインテーマとなりました。





2. 挑戦の背景：60年の歴史を宿した「想いのバトン」を世界一の証明へ

今回のギネス世界記録への挑戦は、この「三世代」による「絆」を形にする試みでした。挑戦に参加した会員は、その想いを次のように語ります。





「SPC GLOBALの60年は、技術や売上の歴史ではなく、人が人を想い繋ぎ続けた『絆の歴史』です。先人が夢を語り、次の世代がそれを受け取り、私たちが未来へ繋ぐ。この“想いのリレー”があったからこそ、今があります。

今回の挑戦で手渡したマイクは、単なる道具ではなく、60年の歴史を宿した『想いのバトン』です。

若き力が未来を語り、中核世代が今を創り、先人の想いがそのすべてを支える。この『三世代で繋ぐ力』こそが世界一であることを証明するために、私たちは挑戦しました。私たちが証明したかったのは、数字ではなく、人と人が繋がる力の尊さです。」





記念式典の様子01





記念式典の様子02





記念式典の様子03





記念式典の様子04





3. ギネス世界記録達成の詳細：全国・海外の拠点をオンラインで集結

式典では、全国47都道府県および海外支部の会員が、まさに「過去から現在、現在から未来へ」とマイクをリレーする映像を募りました。

・挑戦名： マイクを使って渡していく最大のオンラインビデオチェーン

・記録 ： 663名

・達成日： 2026年5月11日

会場の熱気と全国の支部の想いが一つになり、総勢663名による世界記録が認定されました。この記録は、SPC GLOBALが誇る組織の結束力と、三世代にわたる厚い信頼関係を象徴するものです。





4. SPC GLOBALの実績と今後の展望

SPC GLOBALは、国内13統括本部、全国54エリアで展開する日本最大級の理美容経営者組織です。





・会員数 ： 1,400名以上

・総店舗数： 約3,400～3,700店舗(理容・美容・ネイル・アイラッシュ等)

・主な活動： 経営教育、技術コンテスト、共同仕入れ、社会貢献活動

今後はこの「繋ぐ力」をさらに強化し、少子高齢化やDX化が進む美容業界において、次世代経営者が持続可能なサロン経営を行えるよう、三世代が知恵を出し合う新たな経営モデルの構築に注力してまいります。





5. 団体概要・お問い合わせ先

・団体名： SPC GLOBAL

・理事長： 第33代 浅野泰則

・設立 ： 1966年5月10日

・URL ： https://spcglobal.jp/

・所在地： 〒150-0012 東京都渋谷区広尾1丁目1-33





※メディア関係者の方へ：三世代で加盟されているオーナー様へのインタビュー設定や、式典当日の写真提供も可能です。お気軽にお問い合わせください。