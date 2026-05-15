JRグループの鉄道情報システム株式会社(JRシステム)が提供する宿泊施設向けの旅行会社・予約サイト一元管理システム「らく通with」は、株式会社ベルーナツーリズムが提供するベルーナ会員様向け宿泊予約サービス「ゆめやど」と2026年5月13日に連携を開始しました。らく通withを利用している宿泊施設においては、ゆめやどで販売する在庫や予約情報をらく通で管理することができるようになります。





らく通with×ゆめやど





【ゆめやどサービス紹介】

ゆめやどは、カタログ通販[ベルーナ]のグループ会社であり、ベルーナ会員様の『平日お得に旅行へ行きたい』との想いを元に、ホテルや旅館の悩みである『平日のお客様を増やしたい』という想いとマッチングし生まれたサービスです。双方の想いをつなげることで、お得な平日の宿泊を実現することが叶いました。ゆめやどが厳選した施設となっておりますので、心ゆくまで旅をお楽しみください。





・ゆめやど 販売サイト

https://yumeyado.jp/









【らく通with】

「らく通with」は、旅行会社と予約サイトの予約・在庫・料金を一元管理できるサービス。JRの「みどりの窓口」の予約販売システムを開発・運営する同社の技術力を強みに、宿泊施設の予約・在庫の一元管理システムとして展開しています。ホテルシステム(PMS)やレベニューマネジメントツールとの自動データ連携もできるため、予約業務全体の大幅な効率化を実現できます。





・らく通with 製品案内サイト

https://www.raku-2.jp/









【会社概要】

商号 ： 鉄道情報システム株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 池田 孝行

所在地 ： 〒151-8534 東京都渋谷区代々木2丁目2番2号

設立 ： 1986年12月9日

事業内容： ・「みどりの窓口」座席予約・販売システムをはじめとした

JRグループの情報システムの開発、運営、管理

・その他、ITソリューション、

情報システムに関するコンサルタント など

資本金 ： 10億円

URL ： https://www.jrs.co.jp/