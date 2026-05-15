総合家電メーカー、ハイセンスジャパン株式会社(所在地：神奈川県川崎市、代表取締役社長：張 喜峰)は、地デジをはじめとする放送番組はもちろんのこと、豊富な映画やスポーツなどのエンターテインメント・ネット動画も手軽に楽しめ、新搭載高性能ディスプレイと進化した最新AIエンジン「HI-VIEW AIエンジンPRO II」で高画質、高音質を実現するMini-LED Pro＆Hi-QLED量子ドットを搭載した「U8Sシリーズ」を2026年5月下旬に発売します。音響にはフランスの高級オーディオブランドであるデビアレのチューニングを採用し繊細な高音から力強い低音までバランスよく再現します。また、ハイセンスは来月開催予定のFIFAワールドカップ2026(TM)の公式スポンサーとして、大画面テレビならではの迫力と臨場感で、世界最高峰のサッカー観戦体験を盛り上げます。





「U8Sシリーズ」商品ページ： http://www.hisense.co.jp/tv/u8s/





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【特長】

1. 高画質

クラスを超える輝きとコントラスト「Mini-LED Pro」

従来の液晶テレビよりも小型のLEDバックライトを数多く敷き詰めることで、細部までメリハリのある、明るく高コントラストな映像を実現しています。旧型と比べ、最大輝度25％向上※。さらに、AIエンジンがMiniLEDバックライトをきめ細かくエリア分割しコントロールすることで、クラスを超える精密なコントラスト表現を実現します。

※最大輝度：当社製品85U8S(2026年モデル)と85U8R(2025年モデル)との比較

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・広色域量子ドット

バックライトの光を量子ドットで変換することで純度の高い色を実現。従来の液晶より、特に緑と赤の色表現が大幅に改善できています。Pantone認証のリアルな色彩で、より豊かな色合いと深い没入感を実現。まるでその世界を生きているかのような、鮮やかすぎる体験を提供します。

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・ARコート低反射広視野角パネルPro

広視野角パネルの表面にARコート低反射フィルムを採用。外光の反射を抑えて、反射率が旧型より28％低減し※、明るい部屋でも、斜めから観ても映像がくっきり見えます。

※反射率：当社製品85U8S(2026年モデル)と85U8R(2025年モデル)との比較

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・深層学習AI搭載の最新AIエンジン「Hi-View AIエンジンPro II」搭載

DNN(ディープニューラルネットワーク)を駆使するAIエンジンを新搭載。膨大なAI演算により、あらゆるシーンを瞬時に認識し、肌のトーンや奥行き、動きを高精度に解析。明るさ・コントラスト・色彩を最適化し、映像を鮮やかでリアルに映し出します。まるで脳のように進化し続け、常に最適な映像体験を実現します。

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・AIピクチャー

映像フレームの一枚一枚に対して、AIが瞬時に画質処理を行い、高解像度・高コントラストのなめらかな映像へ。





(1)AIデプス：AIが被写体と背景を識別。人間が肉眼で見ているような奥行きと立体感のあるリアルな映像を実現。まるでその場にいるような没入感が体験できます。





(2)AI クリアモーションPro：前後のフレームを参照し、AIがその間の画像を生成することで、カクつくコンテンツもなめらかに再現。動きの速いスポーツも残像感の少ない、なめらかでクリアな映像を創り出します。長時間観ても目が疲れにくく、思う存分に楽しめます。





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(3)AIバンディングノイズ制御：ネット動画の特性に合わせた高画質処理を行い、ノイズを抑え、精細感をアップします。AIでコンテンツを識別し、画質が荒い時に等高線状のノイズをスムーズなグラデーションに処理し、被写体のエッジに対して立体感のあるシャープネス処理を行います。





(4)AI 美肌リアリティPro：白飛びや黒つぶれを抑え、色調をきめ細やかに書き出すことで透明感のある美しい肌の質感を再現します。また、撮影環境などにより不自然に白飛びした人肌も美しい色彩で自然に再現します。





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(5)AI フレームジャダー低減：画面の動きや、フレームの揺れが激しい時、被写体を自動的に探知し、それに合わせてフレームの揺れを低減させ、よりスムーズで安定した動画が楽しめます。





(6)BFI：ディスプレイや映像表示の技術で、フレーム間に黒いフレームを挿入し、残像感の低減と動きの滑らかさを向上。





(7)AI HDRアップコンバート：SDR映像コンテンツにAIによるHDR輝き復元処理をすることで、HDR映像のような鮮やかな色彩と高輝度な映像をリアルに再現します。非HDRコンテンツでも、HDRに近いダイナミックな映像表現が楽しめます。

※「モニター」「ゲーム」映像モードに非対応。





(8)AI 4Kアップコンバート：AIエンジンによる超解像処理で多彩な高画質化を行い、解像度の低い映像コンテンツを4K映像に迫る高精細な画質へアップコンバートします。より繊細で美しい映像が再現できます。





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・AIシナリオ

入力信号、コンテンツの種類を認識し、それに適した画質モードに自動的に切り替えます※。昼も夜も、ネット動画、映画、スポーツ、ゲームなど色々なコンテンツを楽しむ時も、AIが最適な画質チューニングで表現します。

※「AI自動」映像モードのみに対応。





・様々なHDRフォーマットに対応

新4K衛星放送、UltraHDブルーレイや4Kネット動画で採用される最新のHDR規格に対応。驚異的なコントラストに加え、なめらかな色の階調も表現できる高品位なHDR映像で、制作者の意図を忠実に再現した映像をご家庭で楽しめます。





2. 高音質

・デビアレ監修 2.1.2空間サラウンドシステム

最大出力60Wの2.1.2ch音響システムを搭載。テレビの下部に左右各1つ、加えて中央部のウーファー、上向きトップスピーカー2つを配置。左右だけでなく、天井から音も降ってくるような3D音響を実現。

さらに、Devialet監修のチューニングを採用。音場のバランス、音色、トーン、再現性において高パフォーマンスを実現。高音・中音・低音の三帯域がバランスよく調和し、特に低音は力強く迫力のあるサウンドを生み出します。

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・AIサウンド

コンテンツの種類を分析し、視聴体験に最適な音質モードに自動で切り替えます。ライブには重低音を強調し、映画には音の広がりを強化。また、聞き取りやすさを重視して人の声を補正するなど、シーンに応じた音質調整を行います。

※「AI自動」音声モードのみに対応。





・Dolby Atmos

前後左右に加えて、高さ方向の音表現も可能な「Dolby Atmos」に対応。迫力ある立体サウンドで、映画館のような音響体験が味わえます。





・オーディオキャリブレーション

部屋の環境に適したサウンドを自動設定。テレビから送り出すテスト信号をリモコンのマイクで受信・測定。視聴環境に合わせて音響特性を自動調整して、適切な設定で臨場感あるサウンドを楽しめます。





・オートボリューム

番組とコマーシャルが変わるたびに頻繁にボリュームを合わせなくて済むほどの音量差に保ちます。映画やドラマでは爆発音などの大音量を抑える一方、聞き取りにくい呟きやささやきを適度に増幅し、製作者の意図する効果を損なわない範囲で安定した音量で再生します。さらにブルーレイディスク再生時でも音量低下を補って、他の番組ソースとの音量差を減らします。

※オートボリュームはEilex Auto Volume技術を採用しています。





・クリア音声

人の声を優先させて聞き取りやすく再構築し、映画やドラマなどの中で「声」を強調できます。テレビ視聴中に、効果音によって人の声が揉み消されたりすることを防ぎます。

※クリア音声はEilex Prism Dialogue技術を採用しています。





・VIRフィルター

高い音から低い音まで全ての音声帯域をフラットに整え、人の声やその他の肝心な部分の音まで綺麗で聞きやすく補正します。

※VIRフィルターはEilexの技術を採用しています。





・サウンドリマスター

デジタル圧縮によって失われた周波数軸上の弱い信号を修復補償することによって音質を改善します。音のディテール、明瞭度、ニュアンスなどを効果的に再現します。

※サウンドリマスターはEilex Focus技術を採用しています。





3. ネット動画

生成AIを新搭載、ハイセンス独自OS VIDAA(ヴィダー)

パワーオンも、レスポンスも、アクセスもとにかく速い「V I D A A 」。人気のネット動画アプリなどを初めから多数内蔵。そして今回は、生成AIの搭載により、さらに賢くなりました。





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【AIボイスアシスタント(ハンズフリー)】

AI搭載のボイスアシスタントで、テレビ体験は次のステージへ。話しかけるだけで、音量調整や入力切替、動画再生までスムーズに操作可能。観たいコンテンツも、声だけで瞬時に見つかります。さらに、生成AIの搭載により、番組内容の理解や関連情報の検索、さまざまな質問にもその場で応答。観るだけでなく、“会話できるテレビ”へ。

※本機能のご利用はインターネットの接続が必要です。コンテンツや情報によっては回答できない場合があります。VIDAAのAIボイスアシスタントは、生成AIを活用しています。生成AIによる回答は参考情報として提供されるものであり、内容の正確性や完全性を保証するものではありません。





【AIエージェント】

例えば、映画視聴中にストーリーの振り返りや結末の考察、スポーツに関するチーム情報や選手情報など、気になることをテレビに質問できます。さらに、ユーザーの興味に合わせて関連コンテンツも自動でおすすめ。より深く、より快適にコンテンツを楽しめます。

※本機能のご利用はインターネットの接続が必要です。コンテンツや情報によっては回答できない場合があります。VIDAAのAIボイスアシスタントは、生成AIを活用しています。生成AIによる回答は参考情報として提供されるものであり、内容の正確性や完全性を保証するものではありません。





【AIアートギャラリー】

ゴッホやモネなどの名画から、ルーブル美術館の作品、現代アーティストの作品まで、1,000点以上の高品質なアートをお楽しみいただけます。テレビを使っていない時も、美しいアートを映し出し、リビングをまるでギャラリーのような空間へと変えます。

※本機能のご利用はインターネットの接続が必要です。





・VODダイレクトボタンが12個

12社の動画配信サービスをダイレクトで選べます。テレビ電源オフのままダイレクトボタンを押すと、テレビがオンになって選択した動画配信の画面になります。

※別途契約が必要なサービスがあります。

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4. ゲーム機能

・ネイティブ165Hz ゲームモードPro

通常の倍速(120Hzのリフレッシュレート)よりさらになめらかな165Hz VRR対応の倍速パネルを搭載。次世代のゲームを存分に楽しめます。

インターフェースにHDMI2.1を採用。4K 165Hz入力の最新ゲームデバイスでも約0.83ms※の低遅延を実現する「ゲームモードPro」に対応。

※4K/120Hz・4K/144Hz・4K/165Hz、1080p/120Hz・1080p/144Hz・1080p/165Hz入力時の映像遅延時間。映像メニュー「ゲーム」選択時。(パネルによる遅延を除く)

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・ゲーミングメニュー

ゲームプレイに特化したメニューを搭載しました。リフレッシュレート、HDR、VRRの状況を随時確認できます。画像が暗くて暗部のディテールがよく見えない時なども、メニューからカンタンにバックライトや暗部ガンマを調整できます。さらに、FPSゲームで活用できる「照準表示」も搭載しています。

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・165Hz VRR 可変リフレッシュレート

出力デバイスのフレームレートと画面表示のリフレッシュレートを同期させることによって、映像のちらつきやカクツキが軽減され、描画ずれのないなめらかな映像でゲームが楽しめます。

【VRR信号の入力設定について】

※ゲーム機から出力されるVRR信号を受信できるように設定します。出力信号については、ゲーム機側の設定が必要です。

※「自動ゲーム機器設定」が「オート」に設定されているときは、設定できません。

※この設定は、外部入力としてHDMI1またはHDMI2を選んでいる場合に設定できます。





・HDMI2.1対応

HDMI2.1規格の4K120Hz入力に対応。ちらつきやカクツキが抑えられて、ストレスフリーにゲームを楽しめます。また、ゲーム機からの情報と連動して低遅延モードと高画質モードを自動で切り換えます。

※外部機器から4Kの映像信号を入力する場合は、プレミアムハイスピードHDMI(R)ケーブルやウルトラハイスピードHDMI(R)ケーブルなどをご利用ください。





・AMD FreeSync Premium(TM)対応げ

グラフィックのフレームレート(fps)とテレビのリフレッシュレート(Hz)を同期させて、カクツキやティアリングを低減。なめらかな映像で快適にゲームを楽しめます。

【AMD FreeSync(TM) Premium信号の入力設定について】

※ゲーム機から出力されるAMD FreeSync(TM) Premium信号を受信できるように設定します。出力信号については、ゲーム機側の設定が必要です。

※「自動ゲーム機器設定」が「オート」に設定されているときは、設定できません。

※この設定は、外部入力としてHDMI1またはHDMI2を選んでいる場合に設定できます。

※AMD及びFreeSyncロゴはAdvanced Micro Devices,Inc.の商標です。





・ALLM設定

選択している入力機器からの情報に連動して、自動的に低遅延モードの設定に切り替えます。

※「ALLM設定」は、HDMI入力毎に設定が必要です。

※各機能の利用には、インターネット接続が必要な場合があります。

※4Kの画素数は3,840×2,160です。

※本リリースの内容は、発表時点のものです。予告なしに変更される場合があります。





5. 便利機能

・iPhone＆Android対応 スクリーンシェア

スマートフォンの画面をテレビに映し出せます。スマートフォンで撮影した写真や動画を大画面で見て楽しめます。Apple AirPlay2対応により、Apple製デバイスからの画面シェアが対応できます。また、Anyview Cast機能により、一部のAndroid(TM)デバイス及びWindows OSのパソコン※からの画面シェアが対応できます。iPhone＆Android(TM)両対応なので、スマホの買い替えなども心配不要です。

※スマートフォンやタブレットなどのデバイスとワイヤレスで接続し、コンテンツの転送ができます。

※Anyview Castを使用するには、接続する機器のMiracast対応が必要です。

※Apple AirPlay2、Apple Homeは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

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・Bluetooth(R)対応

Bluetooth(R)対応で、ワイヤレスヘッドホンやサウンドバーなどと簡単に接続。より自由で快適な音声体験を実現します。

※Bluetooth(R)ヘッドホンとテレビを無線でつないで音声を楽しむには、Bluetooth(R)信号の「A2DP」という「音声を送るためのプロファイル」(規格)に対応している必要があります。

※接続するBluetooth(R)機器の操作方法については、ご使用になるBluetooth(R)機器の取扱説明書をご覧ください。

※Bluetooth(R)を接続して本機で動作する場合はありますが、サポート対象外です。お買い求めになった製品のメーカーへお問い合わせください。

※Bluetooth(R)のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. の商標または登録商標です。

※本製品はすべてのBluetooth(R)対応機器との接続動作を保証したものではありません。

※A2DP対応のBluetooth(R)オーディオ機器を接続した場合、Bluetooth(R)の特性により音声が遅延するため、映像と音声にずれが発生します。

※Bluetooth(R)通信範囲は最大10mですが、人体、壁、金属などの障害物の有無や電波状況によって有効範囲が変化します。

※できるだけ障害物がない空間でご使用ください。





・Bluetooth(R)対応リモコン

テレビとリモコンが見通せない場所でもリモコン操作ができます。

※リモコンのBluetooth(R)機能を使用するには、登録(ペアリング)が必要です。

※リモコンで電源オンする際は、テレビに向けて操作してください。





・Works with Alexa 対応

スマートスピーカーやスマートフォンに話し掛ければテレビの電源を消したり、番組やネット動画を検索したりできます。 料理をしている時にチャンネルを変更したり、ベットに入った後に消し忘れたテレビを消したり、便利につかえます。

※Amazon、Alexaおよび関連するすべてのロゴはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。





・Anyviewホームサーバー機能

1階のリビングの本機に接続したHDD(ハードディスク)で録画した番組を別の部屋のテレビで楽しむことができます。

【接続可能なハイセンス製対応テレビ】

※2018年以降の発売モデル

※ホームネットワーク接続が必要です。

※本機能はDTCP-IPに対応しておりますが、他社製テレビとの接続は動作保証いたしかねます。

※すべての機器における動作を保証するものではありません。

※クライアント側のテレビは1台のみ接続できます。





・AIエネルギー

AIエンジンと「おまかセンサー Pro」と連携し、周りの明るさと色温度に応じて自動的にテレビの輝度と色温度を調整※。また、MiniLED搭載で、暗部のバックライトを自動的に暗くすることもできるので、より省エネの効果が発揮できます。

※「AI自動」「スタンダード」映像モードに対応。





・Wi-Fi 6対応

無線LAN国際標準規格のWi-Fi 6に対応し、通信速度の向上と接続の安定性を実現します。





・2画面表示

生中継のスポーツのダブル観戦や、ニュースと子ども向けアニメの同時視聴、AirPlayによるスマートフォン画面の同時視聴ができます。一つの画面を大きく・もう一つの画面を小さくすることもできます※。音声は、どちらかの画面の音声を聞けます。

※2画面表示の組み合わせは、地デジ放送と地デジ放送/BSデジタル放送/CSデジタル放送、BSデジタル放送とBSデジタル放送/CSデジタル放送、CSデジタル放送とCSデジタル放送、地デジ放送/BSデジタル放送/CSデジタル放送とAirPlay、地デジ放送/BSデジタル放送/CSデジタル放送とHDMI入力になります。

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・外付けHDD対応

市販のUSB HDD(ハードディスク)を接続可能。録画データがいっぱいになったとき、新しいハードディスクに交換することで、大切な録画番組をまとめて保管・管理できます。





・裏番組録画対応

裏番組を2番組同時録画。従来の地デジ/BS/CSのそれぞれ3波に3チューナーを搭載。番組を視聴中、地デジ/BS/CSの裏番組を2番組同時に録画することができます。

※市販のUSBハードディスク接続時に対応しています。

※4K放送は2番組同時録画はできません。





・簡単連続録画予約

一度予約すれば、最終回まで毎回録画予約しなくてもOKです。テレビドラマなどの録画を簡単に行えます。毎回予約する煩わしさをなくし、録り忘れの心配もありません。番組延長などの時間変更にも対応します。

※市販のUSBハードディスク接続時に対応しています。

※追跡キーワードや追跡基準を適切に変更しないと録画されない場合があります。

※放送時間の変更は2時間までとなります。





・チャプター機能

録画番組を見たいシーンから再生。録画番組の切り替わりを自動的に判断しチャプターを作成。見たいシーンからすぐに再生できます。

※市販のUSBハードディスク接続時に対応しています。

※番組の種類や映像の種類によって、機能が正確に働かない場合があります。

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【商品概要】U8Sシリーズ

発売予定日 ：5月下旬

価格 ：オープン価格

サイズ・型番：85V 85U8S

75V 75U8S

65V 65U8S

55V 55U8S





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■会社概要

社名 ： ハイセンスジャパン株式会社

本社 ： 〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町66-2

興和川崎西口ビル 19階

設立日 ： 2010年11月4日

代表者 ： 代表取締役社長 張 喜峰

事業内容： 家電の輸入・販売等

URL ： https://www.hisense.co.jp/