NTTドコモビジネス株式会社(旧 NTTコミュニケーションズ株式会社、以下 NTTドコモビジネス)は、近年のメールサービス利用状況を鑑み、株式会社NTTドコモ(以下 ドコモ)が提供するモバイルISPサービス「mopera U」の「Uスタンダードプラン」の販売を、2026年12月14日に終了します。

また、「シンプルプラン」においては、通信設備維持費・システム運用コストなどの上昇が続く中、引き続き安定したサービスのご提供やお客さま応対の品質維持・向上を行うため、2026年10月1日より価格を改定させていただくとともに、5G、Xi音声プランへの対応を拡充します。

長年ご愛顧いただきましたお客さまには、厚く御礼申し上げます。ご不便とご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。





1.「Uスタンダードプラン」のサービス提供終了について

「Uスタンダードプラン」のサービス終了については以下の通りです。

■提供終了のスケジュール









■主な移行先サービス









■メール利用に関するご案内

・サービス提供終了後、ご利用中のメールアドレスにおけるメールの送受信ができなくなります。

・メールアドレスを登録している各サービスで、登録メールアドレスのご変更をお願いします。

・サービス提供終了後はメールのWebメールへのアクセス、過去のメールデータの閲覧ができなくなり、速やかに削除されます。残されたいデータにつきましては、ご自身でデータの保管をお願いします。





■代替メールサービスのご案内

ドコモグループでは、ドコモメールおよびOCNメールをご提供しておりますのでご利用を検討ください。なお、現在、「mopera U」でご利用いただいているメールアドレスを継続して利用することはできませんのであらかじめご了承ください。

・ドコモメール：spモードへ移行のお客さまは無料でご利用いただけます。

https://www.docomo.ne.jp/service/docomo_mail/

・OCNメール：OCNバリュープランにて提供しております。

https://service.ocn.ne.jp/option/mail/valueplan/





2.「シンプルプラン」の料金改定および対応プラン拡充について

■「シンプルプラン」料金改定および対応プラン拡充日

2026年10月1日





■「シンプルプラン」料金拡充内容

新たに以下の料金プランにおいて「シンプルプラン」が対応開始となります。





■「シンプルプラン」料金改定内容









「NTTコミュニケーションズ株式会社」は2025年7月1日に社名を「NTTドコモビジネス株式会社」に変更しました。私たちは、企業と地域が持続的に成長できる自律・分散・協調型社会を支える「産業・地域DXのプラットフォーマー」として、新たな価値を生み出し、豊かな社会の実現をめざします。

https://www.ntt.com/about-us/nttdocomobusiness.html









※1：U「Bフレッツ/フレッツ 光ネクスト」コースは、Uスタンダードプラン／シンプルプランの追加オプションです。

※2：5G料金プランおよび一部Xi料金プランをご利用、かつシンプルプランへの変更をご希望のお客さまは2026年10月1日以降に変更が可能となります。詳細は後述「2.「シンプルプラン」の料金改定および対応プラン拡充について」をご参照ください。

※3：「spモード」および「IoT NET」では、ご利用機器に対してプライベートIPアドレスを払い出します。mopera U「Uスタンダードプラン」と同様に、グローバルIPアドレス（動的）の払い出しが必要な場合は、mopera U「シンプルプラン」をご利用ください。





* 「mopera」「spモード」「IoT NET」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。