株式会社創喜（本社：奈良県北葛城郡広陵町、代表取締役：出張耕平）が運営する、靴下楽しむ実験室「S.Labo（エスラボ）」では、世界にひとつの自分だけの靴下づくり体験「チャリックス」にて、2足目を特別価格で体験できる「チャリックスおかわりキャンペーン」を、2026年5月18日（月）～7月17日（金）の平日限定で開催いたします。

■チャリックスとは

「チャリックス」は靴下工場である創喜によって開発された、自転車を漕ぐ力を使って靴下を編むことができるオリジナルマシーンです。体験者は用意した綿の糸から3色を選び、和紙の糸と、シルクの糸を加え計5本で編み上げます。好みのサイズと丈を選択したのち、約15分自転車を漕ぐと靴下が編みあがります。編みあがった靴下はスタッフがその場でつま先の縫製と温風で仕上げを施し、最後に利用者がタグに自分の名前を記入して完成。靴下の製造工程の一連を体験しながら、自分だけの靴下をつくることができます。出来上がった靴下はローゲージの大きな編み目が特徴で、肉厚でふっくらとした履き心地が楽しめます。

■お客様の声から生まれた「チャリックスおかわり」企画

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=WOaO-oM0IJM

チャリックス体験では、36色の糸から好きな組み合わせを選べることも魅力のひとつで、体験後には「この色もやってみたかった」「次は違う組み合わせでも作りたい」「家族や友人の分も作りたい」といった声を多くいただいています。 今回開催する「チャリックスおかわりキャンペーン」は、そんなお客様の声をきっかけに生まれた企画です。 期間中は、チャリックス体験後に続けて2足目を体験いただく場合、特別価格でご参加いただけます。1足目とは違う色で雰囲気を変えたり、少しだけ配色を変えておそろい感を楽しんだりと、1回目とはまた違った靴下づくりを体験いただけます。また、ご家族やご友人へのおみやげとして作られる方にもおすすめです。 「もう1足作りたい」と感じたその瞬間のワクワクを、そのまま形にできるキャンペーンとしてお楽しみいただければと思います。

■S.Laboとは

S.Laboは、靴下の町広陵町で「日本一ワクワクする靴下工場」を目指す株式会社創喜がオープンした、「であう」「まなぶ」「あそぶ」という3つのテーマを掲げた、子どもから大人まで楽しめる靴下ラボラトリーです。 「であう」は実際に自社のブランド靴下を手にとって体験できるショップエリア。「まなぶ」では製造過程で生まれる残糸や端材を材料にサステナブルをテーマにしたワークショップを実施。「あそぶ」は自転車と編み機を融合したオリジナルマシーン「チャリックス」で自分だけのオリジナル靴下がつくれます。 日本一の靴下生産量を誇る広陵町の靴下産業を多くの人に、楽しみながら知ってもらうことを目的とし、2021年のオープン以来、奈良県外だけではなく海外からも多くの観光客が訪れるスポットに成長しました。2024年度には約15,000人の方が来場しました。 特に「チャリックス」は、ユニークな試みとして、メディアやSNSでも注目され、靴下づくりの楽しさを広く広陵町より発信しています。

■キャンペーン概要

チャリックスおかわりキャンペーン 開催期間：2026年5月18日（月）～7月17日（金）平日限定 内容：当日チャリックス体験後、続けて2足目を体験される場合、特別価格でご案内 対象：同日・同一人物による2足目体験 備考： 当日スタッフへお声がけください 予約状況によりお待ちいただく場合があります 限定糸使用時は通常価格からの割引対応となります

■店舗詳細

・店名 ：S.Labo ・所在地 ： 〒635-0824 奈良県北葛城郡広陵町疋相6-5 ・TEL ： 0745-51-0366（営業時間9:30～17:00） ・アクセス ： 近鉄大和高田駅より奈良交通バス13系（竹取公園東 行）に乗り、 「疋相」下車 徒歩約1分 駐輪場・駐車場あり （駐車場は限りがありますので事前にお問合せください） ※チャリックス、ワークショップはS.Labo公式サイトからの事前予約がおすすめです。

■本件に関する報道関係者からのお問合せ先

https://slabo.souki-knit.jp/

こちらのプレスリリース・靴下のOEMやオリジナル商品に関して気軽にお問い合わせください。 商号：株式会社 創喜 店名：S.Labo 広報担当：中川 所在地：〒635-0824 奈良県北葛城郡広陵町疋相6-5 設立：1927年 事業内容：靴下・アームカバーを始めとしたニット製品の製造・販売 TEL：0745-55-1501（平日9：30～17：00） FAX：0745-55-1502 MAIL：info@souki-knit.jp

https://www.souki-knit.jp/