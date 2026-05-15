激辛ラーメン専門店「レッチリ」（所在地：茨城県土浦市、店主：桜井遊馬）は、2026年5月16日（土）より、店舗初となる激辛醤油らーめん『土浦レッド』を期間限定で新発売いたします。燃えるような赤さを誇るスープ、醤油の深いコクと強烈な辛さが融合した“圧倒的なインパクト”を放つ一杯を、全国の熱狂的な辛党の皆様へお届けします。

■開発背景

2016年のオープン以来、「麺に愛を、スープに魂を、唐辛子にロマンを。」を掲げてきたレッチリが、この夏、新たな境地に挑みます。これまで「南極シリーズ」などで培ってきた旨味のノウハウを結集し、レッチリ史上初となる「醤油ベース」の激辛らーめんを開発。既存の味噌ベースとは異なる、醤油ならではのキレと香りを活かしつつ、限界突破の辛さを共存させる「黄金比」を追求。ただ辛いだけではなく、画像からも伝わるような、燃えるような赤さと、ひき肉、ニラ、きくらげ、メンマ、にんにくチップといった妥協なき具材が織りなす“情熱の赤”を詰め込んだ新メニューの登場です。

■新メニュー「土浦レッド」の3つの特徴

1. レッチリ史上初の挑戦！キレのある醤油ベースと猛烈な辛さが織りなす“黄金比” 醤油の芳醇なコクとキレを最大限に活かし、そこに大量の厳選唐辛子を投入。従来のメニューにはなかった、醤油の香ばしさと突き抜けるような辛さが絶妙にマッチした、新感覚の激辛体験を実現しました。 2. “旨味のパンチ力”！溢れる具材が織りなす「旨辛」の極み スープを底上げするのは、たっぷりのひき肉、ニラ、食感のアクセントとなるきくらげ、そしてメンマ。さらに、にんにくチップが食欲をダイレクトに刺激。圧倒的な具材感が、ただ辛いだけではない「クセになる激辛らーめん」であることを証明しています。 3. ひと口目でノックアウト。燃える赤さと自家製激辛ラー油が導く“衝撃のインパクト” スープの表面を覆うのは、店主がこだわり抜いた自家製の激辛ラー油と、大量の糸唐辛子。燃えるような赤さが視覚を襲い、ひと口目から強烈な先制パンチを見舞います。最後の一滴まで旨味の余韻が続く、計算され尽くした「戦慄の辛さ」を誇ります。

■商品概要

商品名 ：土浦レッド 販売開始日：2026年5月16日（土）～ 価格 ：1,200円（税込） 販売形態 ：期間限定

■レッチリについて

「激辛ラーメン専門店 レッチリ」 2016年土浦に産声を上げた激辛ラーメン専門店。「麺に愛を、スープに魂を、唐辛子にロマンを。」を合言葉に、激辛ラーメンの常識を超える“本気の辛さ”と“旨味”を追求するラーメン専門店です。世界30カ国以上の激辛を食べ歩いた店主がつくる、他では味わえない「激辛の世界観」 が体験できます。ただ辛いだけではなく、一杯の中に深いコク・香り・旨味のバランスを極限まで高めた、 “覚醒するような辛旨体験”をお届け。 当店で人気の「南極シリーズ」「黄泉の鬼タン」をはじめ、 辛さの種類・痺れの強度・香りの余韻まで計算され尽くしたメニュー構成は、 辛党のお客様から“中毒性がある”“他店とは次元が違う”と高い評価をいただいております。

●店舗概要 屋号 ：激辛ラーメン専門店 レッチリ 所在地 ：〒300-0033 茨城県土浦市川口1-1-27 アクセス：JR土浦駅より徒歩約10分 営業時間：11:00～14:30 (L.O. 14:00) / 16:00～23:30 (L.O. 23:00) ※日曜日のみ通し営業 11:00～22:00（L.O 21:30） 定休日 ：水曜日 URL ：https://tabelog.com/ibaraki/A0802/A080202/8018990/ 公式Instagram ：https://www.instagram.com/redchiligekikara_no.1/ 公式X（旧Twitter）：https://x.com/recchili_ramen