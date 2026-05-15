スポーツニッポン新聞社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：小菅洋人）は、5月15日（金）正午から、特別対談番組「Photonの残像 小海途良幹×小西啓睦」をチケット販売・イベント管理サ－ビス「teket（テケト）」で配信いたします。 本番組は、本年3月に京都・両足院で開催され大きな反響を呼んだ「羽生結弦 写真展 Photon Photograph by 小海途良幹」の開催を記念して制作しました。本社カメラマンの小海途良幹と、会場の空間デザインを担ったセノグラファーの小西啓睦氏が、プロジェクトの始動から開催に至るまでの舞台裏や、今だから明かせる制作秘話を語り尽くします。 「Photon 羽生結弦写真集」の出版記念イベントとして行われた本写真展は、和紙や漆塗りへのプリントを施すといった独創的な展示手法を取り入れ、静謐な寺院の空間に写真作品を調和させた「特別な美の体験」として多くのファンを魅了しました。 二人のプロフェッショナルが共鳴し、いかにしてあの空間が創り上げられたのか。その思索のプロセスをぜひご視聴ください。

【詳細情報】 ・チケット販売：teket（テケト） https://teket.jp/9705/70089 ・配信期間：5月15日（金）正午 ～ 6月15日（月）正午 ・配信料金：3,300円（税込） ・問い合わせ：photon@sponichi.co.jp 【Photon羽生結弦写真集】 Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4910319069 楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18506457/ セブンネットショッピング https://7net.omni7.jp/detail/1107678557 HMV&BOOKS online https://www.hmv.co.jp/product/detail/16591335 e-hon https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refBook=978-4-910319-06-3 HonyaClub https://www.honyaclub.com/shop/g/g21272942/ 紀伊國屋書店ウェブストア https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784910319063