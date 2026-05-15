「トヨタ ランドクルーザープリントTシャツ」が成田空港T3 SOUVENIR AKIHABARAに登場。海外のお土産にも！

トヨタ自動車が1951年から製造・販売を続ける高級大型クロスカントリー車、ランドクルーザー。様々な形式にモデルチェンジしながら改良を重ね、世界中で根強い人気を誇るトヨタを代表する一台です。そのランドクルーザーをONWORKSがファッションに落とし込んだプリントTシャツが、トヨタ自動車株式会社公認ライセンス商品として、成田空港ターミナル3の「SOUVENIR AKIHABARA」に登場します。

「ランクル」人気モデルが並ぶ、ファン心をくすぐるデザイン

胸元には歴代のランドクルーザーが並んで描かれ、見ているだけで車好きの心をつかむ一枚です。ベースカラーはナチュラルなサンドベージュで、落ち着いた色味がどんなスタイルにも自然になじみます。ランドクルーザーを知る人はもちろん、ヴィンテージ感のあるアメリカンプリントが好きな方にも手に取っていただきやすいデザインです。

サイズ展開

M / L / XL（メンズサイズ）の3展開。 日本への旅の記念としてのお土産はもちろん、ご自身用としても長く手元に置いていただける商品です。

取扱店舗

成田空港 ターミナル3 SOUVENIR AKIHABARA（免税エリア内） 〒282-0004 千葉県成田市古込１－１ 成田空港のほか、公式サイトからもお買い求めいただけます。

https://camshop.jp/?mode=grp&gid=2955781&sort=n

2201TY01-03 トリプルランクルTEE

サイズ M ：身丈69cm、身幅52cm、肩幅46cm、袖丈20cm L ：身丈73cm、身幅55cm、肩幅50cm、袖丈22cm XL：身丈77cm、身幅58cm、肩幅54cm、袖丈24cm 丸胴仕様

販売元

販売元会社名 ：株式会社フェイス 所在地 ：石川県白山市北安田西 2-38 お問い合わせ：076-287-6593 メール ：27@faith-jp.com 受付時間 ：午前10時～午後４時 (土曜日、日曜日、祝日を除く) HP ：https://camshop.jp/

CAMSHOPメールマガジン

https://camshop.jp/secure/?mode=mailmaga&shop_id=PA01299043

▼X

https://twitter.com/camshop_byfaith/status/https://twitter.com/camshop_byfaith?ref_src=twsrc%5Etfw

Twitter投稿 : https://twitter.com/camshop_byfaith/status/https://twitter.com/camshop_byfaith

▼インスタグラム

Instagram投稿 : https://www.instagram.com/p/https://www.instagram.com/camshop_by_faith//Instagram投稿 : https://www.instagram.com/p/https://www.instagram.com/faithinc_norimono//Instagram投稿 : https://www.instagram.com/p/https://www.instagram.com/faithinc__fun//

▼公式LINE

https://lin.ee/35ZhpoPh https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1089415&sort=n