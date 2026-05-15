和の香水ブランド「J-Scent」（ジェイセント）を企画製造販売する有限会社ルズ（所在地：東京都品川区、代表取締役：島崎 健志）は、公式オンラインストア「LUZ-Store」の売れ行きに基づき、2026年4月の人気ランキングを作成しました。J-Scentでは限定品を含め30種の香りをラインアップしており、ランキングはオードパルファン、パフュームオイル、ミニフレグランスの3部門で構成されています。

「J-Scent」2026年4月人気ランキング

J-Scent オードパルファン部門 1位 和肌 / Yawahada 2位 恋雨 / Koiame 3位 あんみつ / Anmitsu 4位 ラムネ / Ramune 5位 紙せっけん / Paper Soap

J-Scent パフュームオイル部門 1位 和肌 / Yawahada 2位 ラムネ / Ramune 3位 入道雲 / On a Cloud 4位 恋雨 / Koiame 5位 花見酒 / Hanamizake

J-Scent ミニフレグランス部門 1位 和肌 / Yawahada 2位 森息 / Verdant Whisper 3位 恋雨 / Koiame 4位 力士 / Sumo Wrestler 5位 入道雲 / On a Cloud

パフュームオイル部門2位に「ラムネ」の香りがランクイン

全部門で第1位を獲得したのは「和肌」の香りです。本アイテムは3月に続き、4月もすべての部門で1位となり、2か月連続で同様の結果となりました。 一方、パフュームオイル部門では、これまで上位5位に入っていなかった「ラムネ」の香りが第2位にランクインするなど、変動も見られました。 また、4月は春らしい穏やかな気候から一転し、夏を思わせる気温の日も見られたことから、季節感の変化に伴い、清涼感や軽やかさを想起させる香りへの関心が高まった可能性が考えられます。

J-Scent「ラムネ」の香り

夏祭りの縁日、ラムネ栓をドキドキしながら押し開ける思い出の香り 熱い真夏の夜に喉に染み渡るラムネの爽快感。レモン、アルデハイド、ミントの爽やかな香りから、ローズ、ミューゲ、マグノリアの優しい甘さが広がり、やがてムスクとバニラの穏やかな残り香に包まれ、幻想的な提灯の灯りが心躍る、懐かしい夏をイメージした香りです。

トップノート：スペアミント、ペパーミント、レモンスカッシュ、ラズベリー、ベルガモット、アルデハイド ミドルノート：ローズ、ミューゲ、ウォーターリリー、マグノリア、ヒヤシンス ラストノート：ムスク、アンバー、シダーウッド、サンダルウッド、バニラ

アイテムの種類について

オードパルファン（50mL / スプレー）

植物由来のエタノールを使用した香水で、J-Scentの主力商品。

パフュームオイル（10mL / ロールオン）

スクワランをメインとしたさらっとした使用感で、エモリエント効果もあるオイルタイプのフレグランス。

ミニフレグランス（2mL / スプレー）

公式オンラインストア「LUZ-Store」限定商品。オードパルファンの小容量タイプ。

和の香水ブランド「J-Scent」について

世界に誇れる日本の美意識、独特な伝統、文化、 そして今を生きる私たち日本人の暮らしに溶け込んできた香りを 「和（あ）える」ことにより生み出したメイド・イン・ジャパン・フレグランス。 私たちの記憶に残る情景を呼び起こす いつかの、どこかの・・・新しい香り J-Scent

https://luzfragrance.com/j-scent/collection

J-Scentでは、川端康成の小説『眠れる美女』をモチーフにした和肌（やわはだ）や、花見酒、ラムネの香りなど、和をテーマにした香りを発売してきました。近年はヨーロッパを中心とした海外市場でも、取扱店舗数を拡大しています。

和の香水ブランド「J-Scent」取扱店

https://luzfragrance.com/j-scent/?utm_source=URL&utm_medium=press&utm_campaign=J-site

LUZのオンラインストアLUZ-Storeの他、蔦屋書店、TSUTAYA BOOKSTORE、ハンズ、ISETAN BEAUTY onlineなどで取り扱いがあります。

J-Scent SNS

会社概要

https://www.luz-store.com/?utm_source=URL&utm_medium=press&utm_campaign=LUZ-Store https://luzfragrance.com/j-scent/storelist?utm_source=URL&utm_medium=press&utm_campaign=storeristhttps://www.instagram.com/jscent_japan/

商号 ：有限会社ルズ 代表者 ：代表取締役 島崎健志 本社 ：〒141-0032 東京都品川区大崎1-6-1 TOC大崎ビルディング 6階 支社 ：＜ロサンジェルス＞ LUZ Fragrance Co., Ltd. 240 Walnut Ave. #2 Arcadia, CA 91007 USA ＜イタリア＞ LUZ Fragrance Italy S.r.l. Vicolo San Michele 15, 21100 Varese ITALY 設立 ：2001年6月 事業内容：・自社ブランド香水「LUZ Fragrance ルズフレグランス」の企画製造販売 ・香り製品のOEM製造 ・オンラインストア 香り専門店「LUZ-Store ルズストア」の運営