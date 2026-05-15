【第2弾結果発表】TOYAMAみらい市民パスポート、今回も想定を超える人気

メディアエクイティ株式会社

日本最大級のNFTマーケットプレイス「HEXA（ヘキサ）」を運営するメディアエクイティ株式会社は、東武トップツアーズ株式会社と連携し、富山市の関係人口創出事業「TOYAMAみらい市民パスポート」第2弾（募集期間：2026年4月28日～5月11日）の募集結果を発表いたします。

■ 第2弾 結果ハイライト

・応募総数：1,257件（定員1,000枚に対し約1.3倍）

・応募者の62%が男性、36%が女性

・移住を「本気で考えている＋少し考えている」層：55%

・富山市への居住経験または来訪経験あり：31%

・応募者の居住地：47都道府県＋日本国外にわたり、全国から関心が集結

■ 第1弾から第2弾へ――反響が証明した「富山ファン」の底力

第1弾（2026年1月～2月実施）では、募集開始から5日で予定数を超過し、最終的に2,433件（定員比 約2.4倍）の応募が殺到。その熱量は一過性のブームではありませんでした。

第2弾でも1,257件の応募が集まり、富山市に「継続的に関わりたい」と考える地域ファンの存在が、改めて数字として可視化されました。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/46191/table/246_1_6e5def59f0daa42f85f01186fe557764.jpg?v=202605151052 ]

■ 全国47都道府県＋海外から――「富山ファン」の裾野の広さ

今回の応募者居住地を見ると、東京都（377件）・神奈川県（159件）・千葉県（80件）・埼玉県（79件）など首都圏が上位を占める一方、九州・沖縄・日本国外からの応募も確認されました。富山市への関心は特定地域に限られず、全国規模で広がっています。

■ 「移住を考えている」55%が示す可能性

応募者の55%が「本気で考えている」または「少し考えている」と回答。さらに31%が富山市への居住経験または来訪経験を持っており、単なる興味関心を超えた、具体的な関係性を持つ層の参加が目立ちます。

パスポートを通じたオンラインコミュニティでの継続的な関与が、「ファン」から「移住・定住候補」へと関係を深める入口となっています。

■ NFT×双方向コミュニティがつくる「関係が続く仕組み」

本パスポートの最大の特徴は、「配って終わり」ではない点です。HEXA上のNFT保有者限定コミュニティを通じて、保有者は富山市と継続的につながり続けることができます。

・富山市の公式情報（移住・Uターン、就職、ふるさと納税、首都圏イベント案内など）を継続的に受け取れる

・アンケートや意見募集を通じて、地域づくりに当事者として参加できる

・同じく富山市に関心を持つ仲間と出会い、交流できる

■ 「TOYAMAみらい市民パスポート」第2弾 概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/46191/table/246_2_0c246a92a1fe69cc1957a3bc0d5d46ea.jpg?v=202605151052 ]

■ パスポート保有者の特典

・富山市ガラス美術館の入館料無料（常設展および企画展）

・富山駅前コワーキングスペース「スケッチラボ」の2時間利用無料（ドリンク付き）

・オンラインコミュニティへの参加（移住・ふるさと納税・イベント情報など）

・抽選で市内ホテル宿泊券・体験チケットなどが当たるプレゼント企画への参加

◆ NFTマーケットのHEXA（ヘキサ）について

HEXAは日本最大級のNFTマーケットプレイスであり、暗号資産不要・日本円決済対応の簡単な仕組みを提供しています。NFTを「実用的なデジタルツール」として活用できる環境を整え、アーティスト、企業、自治体など幅広い発行者が安心してNFTを活用できるエコシステムを構築しています。

NFTの発行の流れについて：https://hexanft.com/issuermanual/

NFTの発行申請はこちら：https://nft.hexanft.com/issue

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本件に関するお問い合わせ

メディアエクイティ株式会社 HEXA（ヘキサ）運営チーム

MAIL：support@hexanft.com