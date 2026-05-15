アプリ会員限定『みらい子育て応援割』スタート！お子様が18歳まで！ずーっと５％ＯＦＦ♪

株式会社アオキスーパー

株式会社アオキスーパーは、2026年６月１日より、アプリ会員向けの新サービスとして、18歳以下のお子様がいるご家庭を応援する『みらい子育て応援割』を開始いたします。

本サービスは、０歳から18歳までのお子様を持つ保護者および16歳以上の会員本人を対象に、一度ご登録いただくだけで、お子様が18歳まで毎日のお買い物が５％OFFとなるお得な子育て応援サービスです。さらに、『お誕生月クーポン』や『お祝いクーポン(12歳・15歳・18歳)』の配信に加え、お子様を対象としたキャンペーンの当選確率が２倍になるなど、子育て世帯にうれしい特典を各種ご用意しております。また、ご登録特典として、お子様１名ごとに『らこぽんちびぬい』をプレゼント(※)いたします。

※期間限定で選べる『ピンバッジ(３種類)』もプレゼント(2026年８月末まで)

■みらい子育て応援割

【開始日】2026年６月１日(月)

【対象】０歳から18歳までのお子様を持つ保護者と16歳以上の会員本人

【内容】一度登録するだけで、お子様が18歳まで、毎日のお買い物が５％OFF

・お子様は最大５人まで登録可能

・お誕生月クーポン(お誕生月に200円引クーポンを配信)

・お祝いクーポン(12歳・15歳・18歳のお誕生月に特別お祝い200円引クーポンを配信)

・アプリdeらくらくスマート応募(https://aokisuper.co.jp/news/imgs/20240605222036_suma20240607.pdf)の当選確率２倍(お子様が対象のキャンペーン)

【登録】アプリでお子様情報を入力後、母子手帳をご持参のうえ店舗にて登録

【特典】お子様１名ごとに『らこぽんちびぬい』をプレゼント

さらに期間限定で選べる『ピンバッジ(３種類)』もプレゼント(2026年８月末まで)

当社は今後も、地域のお客様の暮らしに寄り添い、子育て世帯の皆様にとって、毎日のお買い物がより便利で、お得で、楽しくなるサービスの提供に努めてまいります。