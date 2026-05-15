ブラマヨ小杉のもとにボドゲ芸人が大集合！BSよしもと『小杉店長のボドゲカフェ』

吉本興業株式会社

ブラックマヨネーズ・小杉竜一のもとにボードゲームが好きすぎる芸人が集合するバラエティ『小杉店長のボドゲカフェ』が、BSよしもとで5月17日（日）、24日（日）、31日（日）の3週連続で、22:00から放送されます。

小杉のもとにボドゲ好き芸人が集合

この番組は、ボドゲカフェの新米店長になった小杉のもとに、ボードゲーム大好き芸人たちが集まり、イチ押しゲームをプレゼン。みんなで遊ぶボドゲバラエティーです。

集まったのは、ボードゲームのイラストデザインも手がけたネゴシックス、カードゲームを考案したこともある石田明（NON STYLE）、おもちゃ屋で必ず新作をチェックする橋本直（銀シャリ）、ボードゲームを発売したことがある藤本淳史、ボードゲームをやるライブを開催している仁木恭平（ケビンス）という、個性豊かな5名です。

小杉、「リングトス」に人生哲学を見出す

最初に石田が紹介するのは、アメリカ発のパーティーゲーム「リングトス」。振り子の原理でリングをフックにひっかける速さと回数を競う、子どもでもお年寄りでも簡単にできるゲームです。「頭が賢いとか関係ない。だから小杉さんにもおすすめ」という石田の言葉に、小杉が「どういう意味やねん」とすかさずツッコむ場面も。

いざゲームが始まると、「両手スタイル」で挑む小杉の姿に周囲から「女子バスケスタイル」とツッコミが飛び交う大盛り上がりに。試合後も一人でリングをフックにかけ続ける小杉は、「思い通りにならへん。人生と一緒やんこれ」と、リングトスに人生哲学を見出します。

ハプニング連続の「たまつむバランス」！

続いてネゴシックスが紹介するのは、SNSで話題になった「たまつむバランス」。つるされたカラフルな玉の上に白い玉をスティックで積んでいくゲームですが、突然の特大ハプニングが発生。「ただの施工不良やないかこれ！」と小杉が叫ぶ爆笑シーンも生まれます。

「ボードゲームは、なんでか失敗も笑ってまう。人と人で向き合ってやると、うまくいかなくても笑ってられる」と小杉が語る通り、芸人たちが幼いころからの友達のように盛り上がる姿も見どころ。家族でも一人でも楽しめる"全人類向け"ボドゲバラエティーを、ぜひお見逃しなく！

【番組情報】

小杉店長のボドゲカフェ

放送チャンネル：BSよしもと（BS265ch）

放送日時：

#1 2026年5月17日 (日) 22:00～22:30

#2 2026年5月24日 (日) 22:00～22:30

#3 2026年5月31日 (日) 22:00～22:30

出演者：小杉竜一（ブラックマヨネーズ）、石田明（NON STYLE）、ネゴシックス、橋本直（銀シャリ）、藤本淳史、仁木恭平（ケビンス）

視聴方法：

【ＴＶ】 BS265ch（無料放送）

【スマホ・PC】 https://video.bsy.co.jp/ （無料配信）

番組HP：https://bsy.co.jp/programs/by0000023989