【物流企業向け】価格競争から脱却するWEB集客戦略の成功事例集を公開しました。｜株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング（本社：東京都中央区、代表取締役社長：橋本 直行、以下「船井総研SC」）は、独自資料「WEBで新規荷主はここまで獲得できる！物流会社の成功事例と戦略 」を公開いたしました。

■ 物流業界における「営業の停滞」を打破する最新戦略

現在、物流業界では運賃交渉の二極化が進み、価格競争が激化しています。

多くの物流企業が「安さでしか勝負できない」「新規荷主の開拓が止まっている」という課題を抱えているのではないでしょうか。

本資料では、こうした営業の停滞を打破するために、物流DX（デジタルトランスフォーメーション：IT技術の活用による業務やビジネスモデルの変革）を起点とした「構造競争」の勝ち方を解説しています。営業の属人化を防ぎ、持続的な成長を実現するためのロードマップを提示します。

■ 本資料で解説する主な内容

物流DXによる脱・価格競争

自社の強みを活かし、価格以外の価値で選ばれるための戦略。

サービス特性に応じたWEB集客

施策チャーター便、倉庫、共同配送など、各サービスの緊急性やニーズに合わせた最適な手法。

営業DXの成功事例

短期間で100件の問い合わせを生んだ、三和ロジコム社によるチャットボット活用と営業手法の徹底解説。

成約率を高める設計とメディア戦略

「フロントエンド・バックエンド」の設計手法や、メディア転載を狙うプレスリリースの作成法。

■ 資料ダウンロード方法

以下のリンクより、無料でダウンロードいただけます。

https://logiiiii.sc.funaisoken.co.jp/documents/text/260514_newaccount/

会社概要

会社名：株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

東京本社：〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目2番1号

東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35階

大阪本社：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田三丁目2番123号 イノゲート大阪 21階・22階

代表者：代表取締役社長 橋本 直行

設立：2000年5月10日

資本金：9,800万円

ＴＥＬ：03-4223-3163

ＭＡＩＬ：marketing@sc.funaisoken.co.jp

ＷＥＢ：https://sc.funaisoken.co.jp/