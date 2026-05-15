FARO CREAFORM の HandySCAN 3D EVO Series(TM)、レッド・ドット賞（プロダクトデザイン）を受賞

アメテック株式会社 クレアフォーム事業部

ケベック州Levis、2026 年 5月13日- AMETEK, Inc. の事業部門であり、3DスキャンおよびポータブルCMMソリューションのグローバルプロバイダーである FARO CREAFORM は本日、同社のハンディタイプ3Dスキャナー「HandySCAN 3D EVOシリーズ(TM)」が、権威あるレッド・ドット賞（プロダクトデザイン部門）を受賞したことを発表しました。

70年以上にわたり、レッド・ドット賞は世界的なプロダクトデザインの卓越性を示す指標として広く認知されており、国際的にも最も評価の高い品質認証のひとつとなっています。毎年、プロダクトデザイン、ブランド＆コミュニケーション、デザインコンセプトなどの各部門において、数千社もの企業が応募します。今年、FARO CREAFORM はプロダクトデザイン部門の受賞企業として選出され、HandySCAN 3D 製品ラインにおいて通算6回目のレッド・ドット賞受賞を達成しました。この受賞は、イノベーションとデザインが当社のDNAに深く根付いていることを改めて示すものであり、業界をリードするハンディタイプ3Dスキャナーを通じて卓越した3Dスキャン体験を提供するという当社の使命を裏付けるものです。

「当社の市場をリードするハンディタイプ3Dスキャナーが、今年のレッド・ドット賞審査員によって評価されたことを大変光栄に思います」と、FARO CREAFORM 社長兼最高経営責任者（CEO）の Fanny Truchon は述べています。「この非常に名誉ある賞は、卓越した操作性、高性能、そして FARO CREAFORM ならではの洗練されたデザインを見事に融合させたデザイン哲学を称えるものです。しかも、産業環境向けに設計されている点も高く評価されました。HandySCAN 3D EVO シリーズのような製品は、幅広い現場アプリケーションにおいて直感的に使用できることを維持しながら、高い精度と正確性を提供する3Dメトロロジーソリューションを進化させていくという、当社の強いコミットメントを体現しています。」

HandySCAN 3D EVOシリーズは、コンパクトかつ軽量なデザインを採用し、リアルタイムの可視化を可能にする4.3インチの大型タッチスクリーンを搭載しています。これにより、高い操作性と自由度を確保しながら、作業効率の向上を実現します。

人間工学に基づいたグラフィカルユーザーインターフェース（GUI）により、EVOシリーズは検査プロセスを効率化し、ワークピースとノートパソコンの間を行き来する必要性を解消します。また、最適化されたアーキテクチャにより、画面メニューを操作するための3つのメカニカルボタンと、方向付き距離インジケーターを備えています。接続は、耐久性に優れた産業用プッシュプル式セキュアコネクター1本で行われ、理想的な重量バランスを実現しています。

「大型タッチスクリーン、洗練されたヒートシンク保護グリッド、控えめなサイドバンパー、台形型のカメラカバーを備えた外観は、非常に独創的で印象的なビジュアルを生み出しています」と、FARO CREAFORM 3Dスキャナー部門 イノベーション担当DVPの Marco St‑Pierre は述べています。「テクスチャ加工されたハンドルや、滑りにくい特性を持つマットブラックのソフトタッチ塗装といった、さりげなくも重要な仕上げが、長く使える美しさを保証しています。」

レッド・ドット賞の審査員は、世界各国から集まった40名の専門家で構成され、すべての応募製品を現地で実際にテストし、議論・評価を行います。審査は、革新性、機能性、造形品質、人間工学といった複数の基準に基づいて実施されます。

FARO CREAFORM について

FARO CREAFORM は、カナダのケベック州レヴィと米国フロリダ州レイクメリーに本社を置き、FARO の有名な 3D 測定事業部門と Creaform の革新的な計測ソリューションの組み合わせによって誕生しました。1981 年に遡る歴史を持つ FARO は、ポータブル測定アーム、レーザートラッカー、リアリティ キャプチャ テクノロジーの分野において世界を率先する企業です。Creaform は 2002 年にケベック州レヴィで設立され、ハンドヘルド 3D スキャンと自動化検査に革命をもたらし、自動車、航空宇宙、製造、研究分野の幾千もの専門家に愛用されています。FARO CREAFORM は、品質、生産、保守、設計の各チームがより迅速に、よりスマートに、そして絶対的な自信を持って業務を遂行できるよう支援します。これにより、製造ワークフロー全体において、より優れた成果と卓越した体験を創出します。FARO CREAFORM は、AMETEK, Inc. の事業部門です。AMETEK は、年間売上高 75 億ドルを超える、多種多様な成長を遂げるニッチ市場おいて、産業技術ソリューションを提供する世界有数のリーディングカンパニーです。

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