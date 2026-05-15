ふらっと空旅、6,000円キャンペーン開催のお知らせ
新潟拠点の地域航空会社トキエア株式会社（本社：新潟県新潟市 代表取締役：和田直希、長谷川政樹 以下トキエア）は名古屋（中部）＝札幌（丘珠）線において、期間限定の特別運賃キャンペーン「ふらっと空旅、6,000円」キャンペーンを実施いたします。
本キャンペーンでは、より多くのお客様に気軽に空の旅をお楽しみいただきたいという想いから、特別価格片道6,000円（税込） にて販売いたします。思い立ったときに、ふらっと旅行へ。そんな新しい移動体験をご提供いたします。
この機会にぜひご利用ください。
■ キャンペーン概要
対象路線：名古屋（中部）＝札幌（丘珠）線
販売期間：2026年5月15日（金）12:00～5月31日（日）23:59
搭乗対象期間：2026年5月18日（月）～5月31日（日）
運賃：6,000円（税込）
※旅客施設使用料（PSFC）は別途必要となります。
販売場所：トキエア公式WEBサイト
トキエア株式会社について
社名：トキエア株式会社 （英文名 TOKI AIR Co., Ltd.）
設立：2020年7月
代表者：代表取締役：和田 直希、長谷川 政樹
本社所在地：新潟県新潟市東区松浜町3710番地 新潟空港ターミナル1F
事業内容：航空運送事業
URL：https://tokiair.com/
トキエアは「革新的なモビリティサービスを通じて地域産業の活性化を目指す 」をビジョンに掲げ、2020年に創業した新潟拠点の地域航空会社です。地球環境にやさしく脱炭素・運航コストを削減するATR 72-600/ATR42-600などのプロペラ機を使用し、「新潟＝札幌（丘珠）」「新潟＝名古屋（中部）」「新潟＝神戸」「名古屋（中部）＝札幌（丘珠）」線を運航、人やモノを運ぶことを通じて ビジネス・観光・インバウンドなどあらゆる地域創生に貢献しています。
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