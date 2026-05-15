フェンダーとバンダイナムコエンターテインメントが『Fender x PAC-MANコレクション』を発表

フェンダーミュージック株式会社

フェンダー ミュージカル インストゥルメンツ コーポレーション（本社：米国カリフォルニア州、CEO：エドワード・“バド”・コール、以下FMIC）は、バンダイナムコエンターテインメントとのコラボレーションによる「Fender x PAC-MANコレクション(https://jp.fender.com/products/limited-edition-fender-x-pac-man-player-ii-telecaster)」を発表しました。

数量限定ギター『Limited Edition PAC-MAN Player II Telecaster(R)』を2026年5月15日（金）から6月15日（月）までの期間限定で販売するほか、日本で展開するフェンダーのアパレルブランド「F IS FOR FENDER(https://fisforfender.com/)」より、Tシャツやキャップをラインナップするアパレルコレクションを2026年7月より発売予定です。

2026年、2つのカルチャーアイコンによる新たなコラボレーションが実現しました。時代を超えて愛される名曲のように、『パックマン』は単なるノスタルジーを超え、人々の心を深く揺さぶる普遍的な魅力を持ち続けています。その印象的なビジュアルは、本コラボレーションに込められたクリエイティブなエネルギーを表現するうえで、理想的なインスピレーションとなりました。こうして誕生した限定モデル『Limited Edition PAC-MAN Player II Telecaster(R)』は、音楽、ビデオゲーム、そしてエンターテインメントの世界に大きな足跡を残してきた2つのブランドのレガシーに敬意を表した特別な1本です。

フェンダー ギター部門 最高製品責任者のジャスティン・ノーヴェルは、次のようにコメントしています。「バンダイナムコエンターテインメントとのコラボレーションは、単なるパートナーシップではなく、世代を超えてカルチャーを形作ってきた2つの力が交差したものです。フェンダーと『パックマン』には、何十年にもわたり人々の心を動かし続けてきたという共通点があります。今回のコレクションは、そのレガシーをフェンダーならではの妥協のないクラフトマンシップと、ゲーム史に残る伝説的キャラクターの象徴的なデザインで表現しました。両ブランドとともに育ってきたファン、そしてそのスピリットを受け継ぐプレイヤーのために誕生しました。」

本製品のボディ表面には、パックマンが迷路の中でゴーストのブリンキー、ピンキー、インキー、クライドたちに追われながら進む、おなじみのゲーム画面が大胆にデザインされています。裏面には、その原点となるクラシックなアーケードゲーム時代を彷彿させる「Fender x PAC-MAN」の大胆なロゴが配されます。演奏性にもこだわり、快適なModern “C”シェイプのネック、22本のミディアムジャンボフレット、滑らかにエッジをロールオフ処理し、手に馴染むフィーリングをもたらすタイムレスな9.5インチラジアスローズウッド指板など、初心者にも優しい仕様が採用され、あらゆるレベルのプレイヤーに最高の演奏性を提供します。

アパレルコレクションも日本限定で登場！

国内で展開するフェンダーのアパレルブランド「F IS FOR FENDER(https://fisforfender.com/)」から、日本限定のプレミアムなアパレルコレクション『F IS FOR FENDER × PAC-MAN』も登場します。

本コレクションには、『パックマン』を象徴するドットをギターピックとして再解釈した『The Picks Tee』と、ゴーストたちをフィーチャーした『The Ghost Tee』といったレトロな雰囲気を醸し出すプレミアムコットン製Tシャツの２アイテムが登場します。Ｔシャツに加えて、フェンダーの「F」ロゴと共にブリンキーまたはインキーが描かれているノスタルジックな風合いにあふれるベースボールキャップも２アイテム、ラインナップします。

本アパレル製品は、2026年夏に東京・原宿のフェンダー旗艦店「Fender Flagship Tokyo」および「F IS FOR FENDER」公式オンラインショップで販売します。アイテムの写真や販売の詳細は、後日公式サイトにてご案内します。

Fender Flagship Tokyoで「Fender x PAC-MANコレクション」展示エリア設置

Fender Flagship Tokyoでは、『Limited Edition PAC-MAN Player II Telecaster(R)』の展示販売開始にあわせて、5月15日（金）より『パックマン』の世界観を体感できる特別なディスプレイを展開します。店内には、『パックマン』の象徴的なビジュアルを取り入れたデコレーションを施し、本コラボレーションならではの世界観を演出します。さらに、店舗外壁の大型LEDスクリーンでは、パックマンが登場するスペシャル映像を定期的に放映予定です。

ギターをはじめとするコレクションの魅力とともに、『パックマン』の世界をぜひFender Flagship Tokyoでお楽しみください。

製品ラインナップ

＜ギター＞

◼️Limited Edition PAC-MAN Player II Telecaster(R)︎（販売価格：165,000円/税込）

フェンダーとバンダイナムコエンターテインメントによるコラボレーションから誕生した、限定生産テレキャスターモデルです。世代を超えて愛される『パックマン』の世界観と、現代のギタリストが求める高い演奏性を融合しました。Modern “C”シェイプネック、9.5インチラジアス指板、ロールドエッジ、22本のミディアムジャンボフレットを採用し、滑らかな弾き心地を実現。Player Series Alnico V Single-Coil Tele(R)ピックアップは、クリアな高域、豊かな中域、引き締まった低域を提供します。さらに、3ウェイブレードスイッチ、6サドルブリッジ、ClassicGear(TM)チューナーを搭載し、高いチューニング安定性を確保。単なるコレクターズアイテムにとどまらず、本格的な演奏にも対応する1本です。（URL: https://jp.fender.com/products/limited-edition-fender-x-pac-man-player-ii-telecaster）

【販売情報】

- 販売期間：2026年5月15日（金）～6月15日（月）- 取扱店：- - Fender Flagship Tokyo（フェンダー旗艦店）- - フェンダー公式オンラインショップ（受注販売のみ）

※受注販売に関して：受注販売でご注文いただいた製品は、2026年9月15日（火）までにお届け予定です。なお、発送は日本国内のみとなります。

※製品仕様及び販売価格は、予告なく変更となる場合がございます。

＜アパレル＞

F IS FOR FENDER × PAC-MAN

◼️The Picks Tee（販売価格：19,800円/税込）

パックマンは、昔からドットを食べ続けてきました。では、そのドットがフェンダーのギターピックだったとしたら？この発想こそが、「F IS FOR FENDER」コレクションの中心にあるアイデアです。その答えは、このTシャツのフロントに表現されています。パックマンがドットを食べるお馴染みのシーンを、オリジナルゲームのカラーをまとったフェンダーのギターピックで再構築しました。赤、青、ピンク、ダークブルー。それぞれがギターピックであり、同時にドットでもあります。実は、最初から同じものだったのです。背面のネック部分にはFender × PAC-MANロゴを、左袖には小さなFenderロゴを配置。日本製の上質なコットンを使用し、ネイビーとブラックの2色展開です。「ドットは、ずっとピックだった。ただ、そう描いただけ。」

◼️The Ghost Tee（販売価格：19,800円/税込）

2つのアイコンを、胸元にひとつのデザインとして表現しました。音楽界で最も象徴的なロゴのひとつであるFenderの「F」と、『パックマン』のゴースト「インキー」を並べたシンプルなデザイン。デザイナーの島津由行が、それぞれの世界を最も本質的な形へと削ぎ落とし、静かな対話を生み出しました。『パックマン』をプレイしたことのないフェンダーファンにも、ギターを弾いたことのない『パックマン』ファンにも。そして、その両方を愛する人にこそ、最も響くアイテムです。背面のネック部分にはFender × PAC-MANロゴ、左袖には小さなFenderロゴを配置。日本製の上質なコットンを使用し、ネイビーとブラックの2色展開。「Fとゴースト。それだけで十分。」

◼️The Inky Cap（販売価格16,500円/税込）

インキーは、パックマンの背後から静かに追いかけるティールカラーのゴーストです。このキャップには、イエローのFenderロゴとオリジナルのピクセルアートのインキーを刺繍。ストーングレーのアンストラクチャードキャップに、控えめながら存在感のあるデザインを施しました。背面にはFender × PAC-MANロゴを刺繍。日本製ならではのフィット感と丁寧な作り込みで、細部までこだわり抜かれています。「ゴーストの名前まで知っている人のために。」

◼️The Blinky Cap（販売価格：16,500円/税込）

ブリンキーは、パックマンを最も激しく追い続ける赤いゴーストのリーダーです。このキャップには、ブルーのFenderロゴとピクセルアートのブリンキーを刺繍。ブラックのアンストラクチャードキャップに、印象的なコントラストを生み出しています。『The Inky Cap』と同じ丁寧な作りとフィット感を備えながら、異なるゴーストが異なるストーリーを表現します。「追いかけることをやめない存在。」

【販売情報】

- 販売時期：2026年7月（予定）- 取扱店：Fender Flagship Tokyo / 「F IS FOR FENDER」公式オンラインショップ- 全て数量限定販売です。- 製品写真は後日、公式サイトで公開します。

FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION

1946年の創業以来、フェンダーは世界をリードする楽器メーカー、販売会社、ディストリビューターとして、音楽と文化に革命をもたらしてきました。フェンダー ミュージカル インストゥルメンツ コーポレーション（以下FMIC）は、FENDER(R)、SQUIER(R)、GRETSCH(R)ギター、JACKSON(R)、EVH(R)、CHARVEL(R)、BIGSBY(R)、PRESONUS(R) 等、様々なブランドを所有・ライセンスしており、プレイヤーを中心としたアプローチで、ジャンルを問わず最高品質の楽器の製造とデジタル体験を提供しています。2015年より、フェンダーのデジタル部門はプレイヤーのあらゆる音楽ステージに寄り添う製品やインタラクティブな体験の新しいエコシステムを導入しています。これらには、フェンダーのギター、アンプ、エフェクター、アクセサリー、プロオーディオ機器を補完するためにデザインされた革新的なアプリや学習プラットフォームが含まれており、没入型の音楽体験を通じてプレイヤーにインスピレーションを与えています。またFMICは、初心者から歴史に名を残すレジェンドまで、すべてのプレイヤーが音楽表現の力を発揮できるように尽くしています。2026年には創業80周年を迎え、創業者レオ・フェンダーのビジョンを継承し、音楽への愛を共有することでプレイヤーを繋ぎ続けます。

F IS FOR FENDER

2023年の発表以来、F IS FOR FENDERはフェンダー初のファッションブランドとして、『WEAR THE MUSIC = 音楽を纏う』をテーマに独自のファッションスタイルを提案し続けています。それはプレイヤーに限らず世界中のMusic Loverへ新しい音楽の楽しみ方を届けるために。私たちがブランドとして大切にしていること、それは「高品質」ディテールにこだわった良質な商品であり、着る人の創造力を掻き立てるデザインであること。そしてすべてが「メイドインジャパン」厳選された生産背景を持ち世界中から信頼される日本製であること。そして「適量生産」無駄な在庫を持たないことを常に追求し本当に欲しい人の手に届くブランドであることです。（https://fisforfender.com）

PAC-MAN

『パックマン』は、業務用ゲーム機として1980年に発売され、「最も成功した業務用ゲーム機」としてギネス記録にも認定されている、世界で最も有名なゲームキャラクターのひとつであり、バンダイナムコエンターテインメントが誇るIP（Intellectual Property：知的財産）です。日本はもちろんのこと、80年代に米国で「パックマン フィーバー」といわれた空前のブームを巻き起こし、現在でも同国での認知度は98％、また米国以外でも多くの国・地域で90％以上の認知度を誇ります。

(『パックマン』海外認知度：バンダイナムコエンターテインメント独自調査結果より)

_パックマンウェブ：https://pacman.com/jp/

X（日本版）：https://twitter.com/BNEI_PACMAN_JP

Instagram（日本版）：https://www.instagram.com/official_pacman_jp/

TikTok（日本版）：http://www.tiktok.com/@pacman_official_jp

PAC-MAN(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

※Fender（標準およびスタイル化されたフォント）、F is for Fender、Telecaster、Tele、ClassicGearは、Fender Musical Instruments Corporation および/またはその関連会社の商標です。

PAC-MAN(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.