【5月26日（火）｜カンファレンス登壇のお知らせ】オンラインカンファレンス「【コクヨ登壇】事例に学ぶ″AI活用の成果″ホントのトコ」にTechSuite株式会社が登壇

TechSuite株式会社

TechSuite株式会社（テックスイート／COO AI×マーケティング事業部 倉田 真太郎）は、2026年5月26日（火）に株式会社ファネルAIが主催するオンラインカンファレンス「事例に学ぶ"AI活用の成果"ホントのトコ」に登壇します。

参加申し込みはこちら :https://funnel-ai.jp/collabo/260526?utm_source=ts

開催背景

生成AIの活用が広がる一方で、「単発の業務効率化」で止まってしまい、現場の業務プロセスそのものを変革するところまで踏み込めていない企業が少なくありません。営業・マーケティング・カスタマーサポート・バックオフィス・開発--あらゆる領域で、"使っている企業"と"使いこなしている企業"の差が開き始めています。

本イベントでは、AIやAIエージェントを実務にどう組み込み、どの業務で何がどう変わったのかを、複数社の具体事例をもとに共有します。導入の背景、工数・対応速度の変化、PoCで終わらせず定着させるための運用設計まで、現場視点で語れるセッションを予定しています。

TechSuite株式会社 登壇概要

TechSuite株式会社は、「AI記事は検索上位をとれない？ ～事例から紐解くPV数10倍を実現するAI時代のコンテンツ戦略～」のセッションに登壇します。

セッションでは、「AI記事は低品質でSEOに不利」というよくある懸念を整理した上で、同じAI記事でも成果が出るコンテンツと出ないコンテンツの違いはどこにあるのか、検索評価につながるコンテンツ設計の考え方からPV数増加を実現した具体事例まで、実践的に解説します。

登壇者プロフィール

TechSuite株式会社 AI×マーケティング事業部 COO 事業統括 倉田 真太郎

同志社大学経済学部在学中よりWebディレクターとして実務経験を開始。コニカミノルタ株式会社を経て当社に参画。生成AI活用型SEO記事代行事業を立ち上げ、同カテゴリ内で市場シェアNo.1を獲得。30,000記事超のAIライティング実績と、立ち上げ1年で月商1億規模のメディアグロース経験を有し、現在はAIアプリ開発からSEO運用のシステム化まで幅広く手掛ける。

参加申し込みはこちら :https://funnel-ai.jp/collabo/260526?utm_source=ts

イベント情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/118298/table/131_1_4e4b85665c1df665fcea6e60cf1ddc2a.jpg?v=202605151051 ]

バクヤスAI 記事代行とは

複数の最新AIモデルを搭載した弊社独自のシステムでSEO記事を作成し、コンサルタントがメディア運用の戦略立案から品質確認まで一貫してサポート。記事作成の負担とコストを大幅に軽減し、貴社WEBサイトの効果的な運用をご支援します。

バクヤスAI 記事代行の特徴

生成AIによる検索が急速に普及し、従来のSEOだけではユーザーとの接点を十分に確保できない時代が到来しています。AI検索の回答に自社の情報が言及・引用されるかどうかが、今後の集客を左右する重要なポイントになりつつあります。

「バクヤスAI 記事代行」は、従来のSEO対策に加え、生成AIの検索結果にも選ばれるコンテンツづくりに対応。AI検索時代を見据えた記事設計で、競合に先んじた対策を実現します。

バクヤスAI 記事代行を導入された企業様

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AI検索対策に特化した「AI検索パートナーズ」がスタート

ChatGPTやPerplexity、Google AI Overviewsなど、生成AIを使った検索行動が急速に広がっています。こうしたAI検索において、自社のサービスや情報が「引用元」として選ばれるかどうかが、今後の問い合わせ獲得を大きく左右する時代に入りました。

「AI検索パートナーズ」は、AI検索で自社が引用・言及されるための戦略設計からコンテンツ制作、効果検証までを一気通貫で支援するコンサルティングサービスです。

300社超のAI記事制作実績を持つ「バクヤスAI 記事代行」で蓄積した知見をもとに、各AIの引用ロジックを独自に分析。従来のSEOとAI検索対策を掛け合わせた"二刀流"の戦略で、検索エンジンと生成AIの双方から評価されるコンテンツづくりを実現します。

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TechSuite株式会社とは?

TechSuite株式会社は「生成AIとヒトの力を融合し、ビジネスの未来を創造する」をミッションに掲げるスタートアップ企業です。

生成AIを活用したコンテンツSEO対策サービス「バクヤスAI 記事代行」や企業の採用活動を支援する「AIスカウトくん」などのサービスをご提供しております。

「バクヤスAI 記事代行」紹介ページ: https://bakuyasu.techsuite.co.jp/

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「AIスカウトくん」紹介ページ: https://techsuite.co.jp/ai-scout

会社ウェブサイト: https://techsuite.co.jp/