サウナ付き宿泊施設専門の予約サイト ″SaunaTrip″ 本日α版リリース

株式会社SaunaTrip

株式会社SaunaTrip（本社：東京都渋谷区、代表取締役：濱中俊哉）は、本日5月15日、サウナ付き宿泊施設専門の予約サイト「SaunaTrip（サウナトリップ）」α版をリリースしたことをお知らせいたします。

これまで、サウナ付き宿泊施設を一括で検索・比較・予約できる手段は限られており、サウナーが自分に合った宿泊施設を見つけにくいという課題がありました。

「SaunaTrip」は、こうした課題を解決するため、サウナ付き宿泊施設に特化した情報を集約し、エリア・利用シーン・サウナ設備などの多彩な条件から一括で検索・比較できる予約サイトとして開発しました。さらに、写真付きの設備一覧、サウナ体験に点数が付けられるクチコミ、支配人の想いの掲載を通じて、サウナーと自分に合った施設との出逢いを創出します。

今回リリースするα版では、予約機能を実装しない検索・比較サイトとして運営します。2026年冬頃リリース予定のβ版では、予約機能を実装し、サイト内で検索・比較・比較を一気通貫で行えるサイトとして公開する予定です。本サービスは、初期費用・月額費用ともに完全無料です。



SaunaTripサイト URL：https://saunatrip.net

【リリースの背景について】

・拡大し続けるサウナ市場

日本のサウナ・スパ市場は、2024年の約2,920億円（※1）から、2033年には約1兆9,358億規模へと急拡大する見込みです。2025年から2033年にかけての年平均成長率（CAGR）は23.39%と予測されており、サウナ文化はもはや一過性のブームではなく、日本に定着した成長産業へと変貌を遂げつつあります（※2）。



・「サウナ付き宿泊」に特化して、検索・比較・予約できる手段がないという課題が存在

このように需要が高まっている一方で、現状の宿泊予約サイトでは「サウナ付き宿泊施設」に特化して、検索や比較・予約する手段が存在しません。サウナ付きの宿泊施設への複数の軸での絞り込みや比較に対応しておらず、ユーザーは宿泊予約サイト、SNS、各施設の公式サイトをひとつひとつ巡回せざるを得ないのが実情です。

この不便さは、旅先で特別なサウナ体験を求めるサウナーの旅行者や、出張先で心身をリセットしたいビジネスパーソンにとって、機会損失となっています。



・ だからこそ、今 SaunaTripを立ち上げました

急拡大するサウナ市場と、それに応えきれていない予約環境。この需要と供給のミスマッチを解消する予約サイトとして、SaunaTripを開発し、リリースに至りました。

【データ出典】

- ※ 1 引用元の数値はドル表記ですが、読みやすさを考慮し、日本円に換算して掲載しています（換算レート：1ドル＝157円）。- ※ 2 株式会社レポートオーシャン「日本サウナおよびスパ市場規模、シェア、競争環境、トレンド分析レポート（2025-2033）」https://www.reportocean.co.jp/industry-reports/japan-sauna-and-spa-market

【サービス概要】SaunaTripとは

「SaunaTrip（サウナトリップ）」は、サウナ付き宿泊施設の検索・比較・予約を一気通貫で行える、サウナ付き宿泊施設専門の予約サイトです。ホテル・旅館・グランピング・民宿・コテージ・ヴィラといった多様な形態の中から、サウナを備えた宿泊施設を横断的に探し、比較し、予約することができます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=RjW3vCvgMoc ]

今回リリースするα版では、予約機能を実装しない検索・比較サイトとして運営します。複数施設の料金・サウナ情報・クチコミ点数をひとつの画面で比較でき、予約の際には各施設の公式サイトへスムーズに遷移する設計となっています。

2026年冬頃リリース予定のβ版では、予約機能を実装し、サイト内で検索・比較・比較を一気通貫で行えるサイトとして公開する予定です。

SaunaTripは、サウナ付き宿泊を軸に、次のような方々の宿探しを支援します。

【SaunaTripの特徴6選】

- 出張時のビジネスパーソン：出張先の駅徒歩5分にある朝サウナも可能なサウナ付きの宿を、経費枠の15,000円以内で探したい。- パートナーとの旅行：パートナーと一緒に、客室に併設されたプライベートサウナのある宿で記念日を過ごしたい。- 大人数グループ：大人数での宿泊可能で、プールのあるサウナ付きのヴィラ・コテージに泊まりたい。- 女性サウナー：女性の浴室に、スチームサウナではなくドライサウナが付いてる宿に泊まりたい。

１.様々な条件で検索ができる

「フリーワード検索」「予算」「エリア」「男女で入れるか」「サウナ温度」「サウナの種類」など、サウナーの方々が重要視する条件で絞り込み検索ができます。これまで個別のサイトを巡る必要があった条件比較が、一画面で完結します。

２.複数の軸でおすすめの施設をチェックできる

「男女で入れるサウナ宿」「家族旅行におすすめのサウナ宿」など、テーマ別の切り口でおすすめ施設をトップ画面下に提示。検索せずとも、自分の好みにあう施設との出逢いを後押しします。

３.行きたい施設をお気に入りに登録できる

気になる施設を「お気に入り」に保存して、後からまとめて比較・検討が可能。これまで複数サイトのブックマークに散らばることが多かったサ旅候補施設を、一画面で管理できます。

４.サウナ・水風呂・休憩所を写真で確認できる

従来の宿泊予約サイトでは十分に把握しづらかったサウナ・水風呂・休憩所の情報を、施設詳細画面で写真付きで掲載。事前に施設の雰囲気を確認できるため、自分の好みに合う施設を見つけやすくなります。また、男性・女性別に掲載しているため、これまで確認が難しかった女性用浴室のサウナや水風呂の情報も把握しやすくなります。

５.サウナクチコミで生の声をチェックできる

SaunaTrip独自のサウナクチコミ機能では、サウナ・水風呂・休憩所それぞれに点数を付けることができます。サウナーのリアルな声をもとに、本当に自分に合った施設を見つけることが可能です。各要素は「満足度」「清潔度」「独自性」の3つの観点から、5段階で評価できます。

６.各施設の支配人が語る、施設への想いを読める

各施設の支配人が施設に込めた想いを掲載。事前に「施設の世界観」を感じることができ、当日までの期待感や楽しみを増やすことができます。

【掲載予定施設一覧】

北欧、かるまる、スカイスパYOKOHAMAなどの人気サウナ店舗や、TKP、LiVE MAXなどのチェーン施設を含め、全国で100以上の施設から掲載のご依頼をいただいています。今後、SaunaTrip内の掲載施設数は順次拡大していく想定です。

【今後の展望】

SaunaTripは、α版のリリースをスタートと位置づけています。

現在は各施設の公式サイトに遷移して予約いただく導線ですが、今後リリース予定のβ版では、サイト内で予約までワンストップで完結できる本格的な予約機能を実装し、「検索・比較・予約」の体験をひとつの画面で繋げていきます。

その先には、目的地からサウナを探せる地図検索機能、特定の条件を達成した際にバッジを獲得できるバッジ機能（※例：北海道のサウナ付き宿に初めて宿泊した際に獲得できる“北海道サ旅開拓者”、サウナシュラン掲載施設に5回宿泊した際に獲得できる“サウナシュラン巡礼者”）、サウナー同士で感想や"ととのい体験"をシェアできるサイト内SNS機能も視野に入れています。

加えて、SaunaTripでしか出逢えない限定クーポンや、宿泊とサウナ体験を組み合わせたオリジナルの"サ旅プラン販売"など、サ旅をより深く楽しんでいただけるような機能も続々と準備中です。

これらはほんの一部で、他にも「こんなサウナ体験があったらいいのに」を形にするアイデアを沢山温めています。SaunaTripがサ旅でスタンダードに使われるサービスとなり、日本のサウナ文化をさらに盛り上げていく存在となれるよう、これからも進化を続けてまいります。

【ご利用方法】

サウナ付き宿を探したい方へ

- SaunaTripはこちら：https://saunatrip.net

施設の掲載を希望される運営者様へ

【関連 URL】

【会社概要】

【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】

- 掲載お申し込みはこちら：https://saunatrip.co.jp/entry- 公式 HP：https://saunatrip.co.jp/- SaunaTrip 公式 X（旧 Twitter）：https://x.com/SaunaTrip_JP- SaunaTrip 公式 Instagram：https://www.instagram.com/saunatrip_jp/- 会社名：株式会社SaunaTrip- 所在地：東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号 渋谷道玄坂東急ビル 2F-C- 代表者：濱中俊哉- 設立：2024年7月29日- 事業内容- - サウナ付き宿泊施設予約サイト運営事業- - サウナ施設向けInstagram運用代行事業- - ホテル業界向け生成AI研修事業- - オウンドメディア事業- コーポレートサイトURL：https://saunatrip.co.jp/- 担当部署：株式会社SaunaTrip 広報担当- 連絡先：contact@saunatrip.co.jp