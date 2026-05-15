【岡山市】後継者不在の課題を抱える市内中小・小規模事業者の事業承継（第三者承継）を支援します

岡山市岡山市の事業を活用して事業承継成約に至った(株)小倉商店の小倉前社長（左）と中原現社長（右）

岡山市は、経営者の高齢化に伴い深刻化する後継者不在の課題を解決するため、市内の中小・小規模事業者を対象とした第三者承継支援を実施しています。この度、令和８年度の支援事業者を募集することに合わせ、本事業を通じて市内事業者の事業承継が成約となりましたことをお知らせいたします。

背景：高止まりする後継者不在率と「第三者承継」の重要性

近年、経営者の高齢化が進む中、岡山市内の事業者においても後継者不在率は高い水準にあります。親族や従業員に後継者がいない場合でも、技術や雇用を次世代に繋ぐ手法として、外部の第三者に事業を譲り渡す「第三者承継」が注目されています。事業を継続することで、従業員の雇用の維持や、顧客・仕入れ先との取引継続が可能となり、廃業費用の削減や譲渡対価の獲得といったメリットも期待できます。

「岡山市事業承継円滑化・支援事業」の概要

岡山市では令和6年度より、地域内で中小企業の第三者承継を支援できる人材を育成・派遣し、成約まで寄り添う伴走型の支援を行っています。

●無料の伴走支援：

インターネット上のマッチングプラットフォームへの掲載から、譲受希望者への連絡代行、面談の調整まで、事業者に寄り添った支援を無料で行います。

●幅広いマッチング：

マッチングプラットフォームを活用し、市内外から広く譲受希望者を募ります。

●対象となる方：

事業承継について、以下のようなお悩みの事業者の方が対象となります。

・後継者がいないが、誰に相談したらいいか分からない。

・第三者承継と言われても、どうすればいいのか分からない。

・事業承継支援の手数料が高いと聞いているため、なかなか検討に至っていない。

●申込方法：

岡山市産業振興課経営支援係（TEL：086-803-1325）までお気軽にお電話にてご相談ください。

これまでの取組、成果について

令和６年度に事業を開始してから、これまで１１事業者から後継者不在の相談を受け、第三者承継に向けた伴走支援を行ってきました。

令和７年度には、そのうちの１者が、事業譲受希望者との事業譲渡成約に至りました。

【成約事例の紹介】

～市場に新しい風を。老舗仲卸「株式会社小倉商店」の承継～

企業名：

株式会社小倉商店（岡山市南区市場、水産仲卸業）

元海上自衛官の経歴を持つ小倉前社長が、年齢を重ね体調不良を感じる日々の中で、"70歳をむかえるまでに後継者を探して事業承継できたら"という決意のもと、岡山市が実施したアンケートを通じて、岡山市に相談を寄せられました。

支援人材（中小企業診断士）によるサポートを得て、マッチングプラットフォームへ掲載。その後、10社以上の交渉申込みがあった中で、広告会社を経て鉄鋼商社で管理職を務められていた現社長の中原さんが、歴史・価値のある企業を残したいという思いで、昨年１１月から事業を引き継いでいます。

未経験の「外部の目」を持つ次世代に譲渡することで、市場の活性化と水産物の加工事業の拡大など、新たな強みを生かした展開が始まっています。