利用実績150万組・300万人突破！「相性占い」診断ロジックをアップデートしリニューアル実施

株式会社ギミックプラス「相性占い」累計150万回利用突破！300万人分の鑑定実績を持つ恋愛占い

株式会社ギミックプラス（本社：東京都中野区、代表取締役：岡本康志）は、診断コンテンツを気軽に楽しめるポータルサイト「Makko（マッコウ）診断ポータル」にて提供する、無料の恋愛占いコンテンツ「相性占い」が、累計150万回の利用を突破したことをお知らせします。

本コンテンツは、生年月日と名前をもとに、気になる相手やパートナーとの恋愛相性・価値観の違い・関係性の傾向を多角的に分析する無料診断です。

今回のリニューアルでは、複数占術と累計150万組・300万人以上の利用データをもとに診断ロジックを刷新し、「相性の良し悪しを判定する占い」から「2人の関係性を理解するための診断」へと進化いたしました。

累計150万回の利用実績とその背景

「相性占い」は、累計150万回以上の利用実績を持ち、多くのユーザーに利用されている相性診断コンテンツです。

生年月日や名前といった基本情報から、恋愛相性だけでなく価値観の違いや関係性の傾向まで可視化できる点が支持され、継続的に利用が広がっています。

また、実際の利用傾向をもとに分析を重ねることで、診断ロジックの精度向上と最適化を継続的に実施しています。

相性占いロジックのアップデート

累計150万組・300万人以上の利用データをもとに診断ロジックを継続的に最適化し、より実態に即した相性傾向の分析を実現しました。

これにより、単なる占術ベースの診断ではなく、実際の利用傾向を反映した納得感のある相性分析を提供しています。

独自ロジックによる分析設計

本コンテンツでは、複数の占術と利用データを組み合わせた独自の分析ロジックにより、2人の相性を多角的に解析しています。生年月日や名前などの入力情報をもとに関係性を読み解き、より実態に即した相性傾向を提示する設計です。

分析結果は単一の視点ではなく、複数の要素を組み合わせて構成されており、関係性を立体的に理解できるよう設計されています。

その分析は以下の3つの観点から整理されています。

複数占術とデータを組み合わせた相性分析複数占術とデータを組み合わせた相性分析

西洋占星術・四柱推命・数秘術・九星気学・干支・月命星・ライフパスナンバーなど、複数の占術を用いて相性を分析しています。それぞれ異なる視点から性格傾向や関係性を補完し、単一の占術では捉えきれない相性の特徴を多面的に可視化しています。

5つの軸による関係性の構造化5つの軸による関係性の構造化

相性を、以下の5つの軸に分解し、関係性を構造的に可視化しています。

- シンクロ（波長の一致）- 価値観（考え方の近さ）- ノリ（コミュニケーション相性）- ミライ（将来性）- 運命（関係の引力）

これにより、感覚的な相性判断ではなく、関係の特徴やバランスを体系的に理解できる設計となっています。

レーダーチャートによる可視化とフィードバックレーダーチャートによる可視化とフィードバック

診断結果はレーダーチャートと100点満点スコアで表示され、相性のバランスを直感的に確認できます。

さらに各項目ごとに具体的なアドバイスを提示し、結果をもとに関係性を見直すヒントとして活用できる設計になっています。

相性占いの使い方

- 自分のニックネームと生年月日を入力- 相手のニックネームと生年月日を入力- 「占う」をタップ

これだけで、2人の関係性の傾向をすぐに確認できます。

診断結果の見方

- レーダーチャートで全体バランスを確認- 100点満点スコアで総合相性を把握- 各項目のアドバイスで関係改善のヒントを取得

単なる結果表示ではなく、「行動につながる診断体験」を提供しています。

相性占いの概要

相性占い｜生年月日でわかる2人の恋愛相性

コンテンツ名： 相性占い｜生年月日でわかる2人の恋愛相性

特徴： 生年月日と名前から、四柱推命や西洋占星術など複数の占術で恋愛相性や価値観の違いを分析する無料の相性占いです。恋愛・友人・結婚など幅広い関係性の傾向をチェックできます。

URL： https://ma-kko.com/free_plan/contents/compatibility

関連コンテンツのご紹介

Makko診断ポータルでは、「相性占い(https://ma-kko.com/free_plan/contents/compatibility)」に加え、名前のみで相性をチェックできる「相性診断(https://ma-kko.com/free_plan/contents/compatibility_diagnosis)」や、名前の画数から読み解く「姓名判断(https://ma-kko.com/free_plan/contents/name_analysis)」などの関連コンテンツも提供しています。

生年月日がなくても楽しめるライトな診断から、運勢や性格まで深く読み解く本格的なコンテンツまで、目的に応じて幅広く利用できる構成となっています。

相性診断｜名前だけでわかる2人の恋愛相性

相性診断｜名前だけでわかる2人の恋愛相性

特徴：名前だけで気になる相手との恋愛相性をチェックできる無料診断です。生年月日などの詳細情報がなくても、片思い中の相手や気になる人との距離感を把握できるのが特徴です。

相性診断(https://ma-kko.com/free_plan/contents/compatibility_diagnosis)はこちらから

名前診断｜姓名の画数から分かる運勢・恋愛・性格をチェック

名前診断｜姓名の画数から分かる運勢・恋愛・性格をチェック

特徴：姓名判断の五格（人格・外格・天格・地格・総格）や漢字の字画をもとに、運勢・性格・恋愛傾向を分析する無料診断です。自分や気になる相手の名前から性質を読み解くほか、名づけや命名の参考としても活用できます。

姓名判断(https://ma-kko.com/free_plan/contents/name_analysis)はこちらから

相性占いの今後の展望

Makko診断ポータルでは今後、「相性占い」を通じて以下の領域を強化してまいります。

- 診断ロジックのさらなる高度化- 個別最適化された相性分析の強化- データ活用による新たな診断体験の創出

単なる占いにとどまらず、「人間関係の理解を支援する診断プラットフォーム」としての進化を目指します。

共創パートナーの募集について

相性占いの利用実績拡大を受け、より多角的で精度の高い恋愛・人間関係の分析体験を提供することを目的に、心理カウンセラーや恋愛領域の専門家、各種資格保有者の皆さまとの共創パートナーシップを募集・強化してまいります。

恋愛心理や対人関係に関する知見を活かし、「相性」や「関係性の理解」を深めるコンテンツの監修・アドバイス・共同企画など、専門的視点を取り入れた体験価値の向上を目指しています。

本サービスを通じて、ユーザーがより前向きに人間関係を捉えられる体験づくりにご協力いただける方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

Makko診断ポータルについて

Makko診断ポータルについて

Makko診断ポータルは、恋愛診断・性格診断・心理テスト・占い・美容系診断・クイズなど、多様な診断コンテンツを楽しめる総合診断ポータルサイトです。

ユーザーが自分自身や他者との関係性を見つめ直し、日常に気づきや前向きな変化を生み出す体験を提供しています。

■各種リンク先

Makko診断ポータルURL：https://ma-kko.com/free_plan/

MakkoサイトURL：https://ma-kko.com/

Makko診断ポータルお問い合わせ：https://ma-kko.com/free_plan/contact

■会社概要

会社名：株式会社ギミックプラス

住所：〒165-0033 東京都中野区若宮3-52-5 浅五郎荘1号館

代表取締役：岡本康志

URL：https://gm-plus.co.jp/

設立：2008年7月1日

事業内容：ホームページの企画・制作・管理・運営及びこれに関するコンサルティング業務 / 広告代理店業務 / イベント企画運営 / コンピューターシステムの企画・制作・管理・運営・販売及び売買の仲介 / 通信販売業務 / 前各号に附帯する一切の業務