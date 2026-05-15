日常のつながりが、そのまま命を守る基盤になる「デジ町 町内会LINE」がフェーズフリー認証を取得

アニバーサリーコンシェル株式会社「デジ町 町内会LINE」がフェーズフリー認証を取得。平時のつながりを、災害時の支え合いへつなげる地域コミュニケーション基盤として活用。

アニバーサリーコンシェル株式会社（本社：高知県高知市、代表取締役社長：福島元幸）が提供する「デジ町 町内会LINE」は、一般社団法人フェーズフリー協会が認証する「フェーズフリー認証」を取得しました。

本サービスは、自治会・町内会における日常の情報共有や運営業務を支える情報基盤が、そのまま災害時にも活用できる点が評価され、認証取得に至りました。

近年、災害の激甚化・頻発化が進む中、非常時だけに備える仕組みには限界があると言われています。「デジ町 町内会LINE」は、日常時から地域住民が自然に利用し続ける仕組みを通じて、非常時にも迅速な情報共有や安否確認につながる、“平時と有事を分断しない地域コミュニケーション基盤”の構築を目指しています。

◆フェーズフリーの全体像

「デジ町 町内会LINE」は、日常時の地域コミュニケーションから災害時の情報共有までを支える、フェーズフリーな地域情報基盤です。

「デジ町 町内会LINE」は、自治会・町内会の運営をデジタル化し、役員の負担軽減と日常生活に必要な地域情報を、住民に負担なく届けることを目的としたサービスです。

デジタル回覧板、キャッシュレス集金、世帯情報の管理など、これまで紙や対面で行われていた業務を、LINE上で一元的に管理・運用できる仕組みを提供することで、役員の運営負担を軽減するとともに、住民が地域情報を手軽に受け取れる状態を支援しています。

こうした“日常的に使われ続ける仕組み”が、災害時においても迅速な情報共有や安否確認へとつながることで、フェーズフリーな地域コミュニケーション基盤として機能します。

詳細は以下のページをご覧ください。

デジ町 町内会LINE 公式HP(https://chonaikai-line.jp/)

◆フェーズフリーのポイント

「デジ町 町内会LINE」は、地域情報を住民へ届ける日常的なツールとして活用され、必要な情報をいつでも得られる環境の整備を通じて、暮らしの利便性向上や運営業務の負担軽減に資するものです。

さらに本サービスは、日常的に使い慣れたコミュニケーション基盤や、平時から蓄積された世帯情報等のデータを、災害時にもそのまま活用できる構造を有しています。

デジタル回覧板やキャッシュレス集金、スケジュール共有など、日常的に使われる仕組みが、地域の情報基盤とつながりを育てます。

「デジ町 町内会LINE」は、平時から自然に利用されるコミュニケーション基盤を目指しています。

これにより、災害時においてもコミュニケーション基盤として円滑な情報共有を実現し、安否確認や避難所運営支援等の初動対応に活用することが可能です。

実際に、神戸市中央区等との実証実験では、平時に登録・蓄積された住民情報を活用し、安否確認や避難所運営支援の有用性について検証を実施しました。

阪神・淡路大震災から30年という節目の地域において、“平時から使われる仕組みが、有事に命を守る基盤となり得るか” をテーマに、地域防災DXの実証に取り組んでいます。

実証実験の詳細はこちら

神戸市中央区防災訓練におけるLINEを活用した広域安否確認・避難所DXの実証実験を実施(https://chonaikai-line.jp/news/kobe-chuo-jisshojikkenn-hinanjyo-dx/)

日常時に使われている地域コミュニケーション基盤が、災害時には迅速な情報共有や地域防災DXへとつながります。

このように、日常時の利便性向上のために構築された仕組みが、そのまま非常時にも機能することで、「平時」と「災害時」を分断しない連続した社会基盤の構築を支えるサービスとなっています。

◆LINEだから普及する

災害時の情報共有サービスにおいて、大きな課題の一つが「平時に利用されていない仕組みは、非常時にも使われにくい」という点です。

「デジ町 町内会LINE」は、多くの住民が日常的に利用しているLINEを基盤としているため、新たなアプリのインストールや特別な操作習得が不要であり、幅広い世代において継続利用されやすい特徴があります。

また、自治会・町内会の回覧板やお知らせ配信、スケジュール共有など、日常的に必要とされる情報発信に活用されることで、住民が自然に利用し続ける環境が形成されます。

その結果、災害時においても、安否確認や避難情報等を迅速かつ円滑に届けることが可能となり、“平時から使われているコミュニケーション基盤”としての実効性につながっています。

私たちは、「使われる防災」ではなく、「普段使われているものが、そのまま防災になる」ことが、持続可能な地域防災において重要であると考えています。

◆今後の展開

「デジ町 町内会LINE」は、住民が日常的に使い慣れたLINEを活用することで、地域情報を無理なく届け続けられる仕組みです。

アニバーサリーコンシェル株式会社では、今回のフェーズフリー認証取得を契機として、町内会・自治会をはじめとする地域コミュニティにおいて、日常から非常時まで切れ目なく活用できる仕組みの普及をさらに進めてまいります。

また、自治体・関係機関・民間企業との連携を通じて、「地域防災DX」の推進に取り組み、地域コミュニティの持続的な運営と地域の安全・安心の向上に貢献してまいります。

◆フェーズフリー認証について

フェーズフリー認証（認証番号：PF1426024）は、一般社団法人フェーズフリー協会が運営する認証制度であり、平時と有事を隔てず、日常時から非常時まで価値を発揮する製品・サービスを評価するものです。

フェーズフリー認証公開ページ（2026年5月11日公開）

https://cf.phasefree.net/product/pf1426024/

【認証審査委員 総評（最終評価文）】

一般的な町内会運営は、回覧板や集金、世帯情報管理などが紙や対面に依存し、役員の負担が大きく、情報共有にも時間がかかる点が課題である。

デジ町町内会LINEは、住民が日常的に使い慣れたLINEを基盤に、デジタル回覧板、集金、世帯情報管理、スケジュール共有などを一元化し、住民の利便性向上と役員の負担軽減を同時に実現している。

日常の情報共有や地域参加を促す基盤が、そのまま非常時の安否確認、避難情報の共有、避難所受付、支援が必要な世帯の把握に活用できる点が評価できる。

日常の町内会活動を通じて地域のつながりを保ち、その関係性を非常時の助け合いへつなげるフェーズフリーな地域運営モデルとして、今後の普及が期待される。

◆代表コメント

アニバーサリーコンシェル株式会社 代表取締役社長 福島 元幸

このたび、「デジ町 町内会LINE」がフェーズフリー認証を取得できたことを、大変光栄に思っております。

災害が日常化する今、非常時だけに備える仕組みには限界があります。

一方で、地域コミュニティの担い手不足や高齢化が進み、町内会・自治会の情報共有や地域のつながりそのものの維持が難しくなっているなど、地域社会の基盤そのものが大きな転換点を迎えています。

私たちは、災害時のためだけに新たな仕組みを用意するのではなく、日常の中で自然に使われている情報共有の仕組みや人とのつながりが、そのまま非常時にも活きる社会を実現したいという想いから、本サービスを開発してまいりました。

自治会や町内会において、日常的に情報を届け続けることは、地域のつながりを維持し、いざという時に支え合える関係を育てることにもつながります。

また、災害の激甚化・頻発化が進む中、こうした“平時と有事を分断しない仕組み”は、社会インフラとして早期の実用化が求められていると感じています。

今回の認証取得を契機として、地域コミュニティが無理なく活動を続けられる環境づくりと、日常から災害時まで切れ目なく活用できる仕組みの普及に、引き続き取り組んでまいります。

今後も、自治体や地域の皆さまと連携しながら、地域の安全・安心を支える基盤づくりに貢献してまいります。

◆本件に関するお問い合わせ先

アニバーサリーコンシェル株式会社

▶ お問い合わせはこちら（フォーム）(https://anniversaryconcier.jp/contact/)

mail：info@anniversaryconcier.jp

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