ファッションブランド「osaRe:（オサレ）」、衣類リユースを推進するフリーマーケットを港区で開催

株式会社SKY'S THE LIMIT

株式会社SKY'S THE LIMIT（スカイズザリミット、代表：兼丸昌也）が展開するファッションブランド「osaRe:（オサレ）」は、2026年5月3日（日）に、衣類のリユース促進を目的としたフリーマーケットを東京都港区にて開催いたしました。本イベントは、過去にも実施され好評を得ており、今回も数十名の参加者が集まり、盛況のうちに終了いたしました。

開催の背景：アパレルロス削減と持続可能な消費行動の提案

SKY'S THE LIMITは、「ファッション × 夢 × 未来」を企業理念に掲げ、持続可能な社会への貢献を重視しています。今回のフリーマーケットは、まだ着用可能な衣類が廃棄される「アパレルロス」の問題に対し、衣類を必要とする人々へ再流通させることで、その削減に貢献することを目的としています。過去のイベントレポートにおいても、アパレルロス削減への強いコミットメントが示されており、本イベントもその継続的な取り組みの一環です。

参加者からは「誰に似合いそうかと考えながら服を選ぶのが楽しかった」「自分には合わなくなった服が、他の誰かに喜ばれるのは嬉しい」といった声が寄せられ、衣類を介した新たな交流が生まれました。

イベントの様子：多様な出品と活発な交流

会場には多種多様な衣類が出品され、参加者は「品揃えが豊富で飽きなかった」「欲しかった服が見つかった」と、熱心にアイテムを選んでいました。中には、当社ブランド「Re Strada（レストラーダ）」のアイテムも出品され、多くの関心を集めました。主催者側からは「予想以上に多くの衣類が集まり感謝している」「参加者の皆様に喜んでいただいて、開催した甲斐があった」との声がありました。

サステナブルな取り組み：特定非営利活動法人ワールドギフトへの寄付

本イベントで売れ残った衣類は、特定非営利活動法人ワールドギフト（https://world--gift.com/npo/index3.html）を通じて、国内外で支援を必要とする方々へ寄付されます。これにより、衣類のリユースに留まらず、資源の有効活用と社会貢献を両立させるサステナブルな活動を推進しています。

今後の展望

今回のフリーマーケットは、参加者および主催者の双方にとって高い満足度で終了いたしました。osaRe:（オサレ）では、今後も衣類のリユースを促進するフリーマーケットを定期的に開催し、アパレルロス削減と持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

ブランド概要

osaRe:（オサレ）

「Dress the Dream. -未来はきっと、自分次第だ-」をコンセプトに、クリエイターの才能をカタチにするファッションブランド。

公式サイト：http://osare-official.com/

「株式会社SKY’S THE LIMIT」公式サイト

ファッションとクリエイティブの力で、未来を切り拓く企業。

https://m-skys-the-limit.com/

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https://shachou-know.com/m-skys-the-limit/

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経営者のリアルな声を届けるビジネスメディア。兼丸昌也の経営観を紹介。

https://bizitai.jp/interview/kanemaru_masaya/

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事業や会社の発信を紹介。

https://skysthelimit0501.hatenablog.com/

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「株式会社SKY’S THE LIMIT広報部note」

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https://note.com/skykohobu01