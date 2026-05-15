女優・泉ピン子の笑えて泣ける自伝エッセイ集『ピン！として逝くのもいいじゃない　ピン子７８歳、最後に残したい言葉』5/29（金）発売！

写真拡大 (全2枚)

株式会社徳間書店


　株式会社徳間書店 （本社：東京都品川区上大崎　代表取締役社長：小宮英行）は、女優 泉ピン子さんの最新刊『ピン！として逝くのもいいじゃない　ピン子７８歳、最後に残したい言葉(https://www.amazon.co.jp/dp/4198661375)』を、5月29日（金）に発売致します。



　長年にわたり第一線で活躍を続ける泉ピン子さんが、本書で語る家族の記憶、芸能界、夫婦のかたち、これからのこととは…？ 災い転じて福となす、ピン子流「生き方の極意」ぜひご一読下さい！


未だに何かあったらすぐにバッシングされるのよ、私。


まさか還暦過ぎてもそんな人生だなんて思ってもみなかったよね。もうここまできたら、80歳過ぎてもまだバッシングされてるんじゃないかしら。今までさんざんテレビの中で「うるさい」「怖い」「毒舌」「とにかくよくしゃべる女」として生きてきたからね。


　だけどさ、私も人間だから、自分がしていないことであれこれ言われたら落ち込むのよ。色々言われてきたけど、私はずっとただがむしゃらに、目の前のことに一生懸命向き合って、正直に生きてきただけだからさ。


　死んだ人間のことはもう誰も言わないでしょう。親しかった人もだんだんと亡くなって、どれだけ立派な人たちも、1年も経てば話題にもされなくなる。あの人が本当はこういう人だったなんて、誰にも届かない。


　私ももうこの歳だから、言いたいことはしっかり残しておこうかなと思った。本当に自分の人生をまとめて残すのは、これが最後。全部言うわよ。



泉ピン子（「はじめに」より一部抜粋）



目次より　※一部抜粋

第1章　家族の記憶　─居場所のない家を飛び出して─


人生はドラマじゃない


「普通の家がわからなかった子ども時代」


私の「お母さん」は誰？


父の望みで芸の道へ


日本で一番下品な女になった日


仕事で母になる



第2章　私を引き上げてくれた芸能界


芸人から女優へ


盟友・西田敏行君との出会い


初めて大河出演に父は大喜び、でも……


大きなきっかけをくれた『おしん』


背中を押してくれた森光子さん


『渡鬼』の顔は「ブスがいい」



第3章　夫婦の愛と現実　─私たちのかたち─


初めて"素"のままでいられる人に出会った


いくつかの恋を経て……


どこの子ですか？


涙の記者会見で批判を受けて


再婚した気持ちで


女の幸せ、自分の幸せ



第4章　老いて、これから……


裏切りは笑い話


気乗りしないことは避けたほうがいい


50歳からは、命の無駄遣いをやめる


旅立ちに思うこと


死ぬ前のこと、死後のこと


著者プロフィール

泉ピン子（いずみ・ぴんこ）


女優。1947年9月11日生まれ。18歳で歌謡漫談家としてデビューし、1975年の日本テレビ系ワイドショー『テレビ三面記事ウィークエンダー』にレポーターとして出演して注目を集める。これをきっかけに数多くのドラマに出演するようになり、活躍の場を広げた。代表作に『おしん』『渡る世間は鬼ばかり』などがある。ドラマ、舞台、映画、講演など、多方面で活躍中。


書誌情報


[書名] ピン！として逝くのもいいじゃない　ピン子７８歳、最後に残したい言葉


[発売日] 2026年5月29日（金）


[定価] 1,760円（税込）


[著者] 泉ピン子


[判型] 四六判ソフト


[発売元] 株式会社 徳間書店


[Amazon]https://www.amazon.co.jp/dp/4198661375





●本件に関するメディア関係者のお問い合わせ先

＜徳間書店広報窓口＞


株式会社C-パブリッシングサービス 広報宣伝部


pr★c-pub.co.jp（★を＠に変えてお送りください）