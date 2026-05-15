株式会社建築技術、「建築技術」を月刊誌として復活

株式会社建築技術

株式会社建築技術（本社：東京都千代田区、代表取締役：中島貴春）は、昨年2月より季刊発行していた「建築技術」を、2026年6・7月合併号（2026年5月15日発売分）より月刊誌として再開いたします。特集記事のさらなる拡充や企画内容の深化を図り、建築技術の発展に引き続き貢献してまいります。

■月刊「建築技術」について

・発売日：毎月29日

・定価：2,860円/冊

・判型：A4判

※2026年8月号（2026年7月29日発売分）より上記内容に変更いたします。

■月刊「建築技術」の定期購読について

建築技術のデジタルプラットフォーム「KENGI」よりご購入できます。

URL：https://www.k-gijutsu.co.jp(https://www.k-gijutsu.co.jp/)

■株式会社建築技術について

「建築技術」は、旧建設省（現国土交通省）建築研究所内において、戦後わが国の建築技術に関する最初の専門誌として1950（昭和25）年に創刊されました。創刊の辞で掲げた「技術者が育て 技術者を養う 建築技術」の理念のもと、実践的科学技術の紹介を使命として、現業技術者ならびに研究者に向けて技術情報を提供し続けています。

会社名：株式会社建築技術

URL：https://www.k-gijutsu.co.jp

本社所在地：〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町3‐10-4 千代田ビル4階

代表取締役：中島 貴春（7代目主宰）※1

創刊：1950（昭和25）年7月1日 ※2

従業員数：7名

資本金等：14,200,000円

事業内容：雑誌並図書の出版刊行

参加団体：工学書協会 一般社団法人木質構造の設計情報を共有する会 他

※1 建築技術では建築技術をめぐる知と実践の場そのものをつくる存在として、代表を “主宰” と呼んでいます。主宰は編集や経営を統括するだけでなく、技術者が交差し議論し、次の建築技術を生み出すための仕組みを設計‧創出し、次世代に技術を継承するための役割を担います。

※2 旧建設省（現国土交通省）建築研究所内（現独立行政法人建築研究所）（当時東京都新宿区百人町）において、建築研究所内建築技術研究会編集のもとに戦後、わが国の建築技術に関する最初の専門誌として第1号が1950（昭和25）年に創刊されました。1960（昭和35）年に有限会社建築技術を設立し、月刊「建築技術」第111号（1960（昭和35）年10月号）以降、建設省建築研究所編集から建設省建築研究所監修となりました。1980（昭和55）年に株式会社建築技術に改組し、今日に至っております。

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社建築技術 販売部 阿部

E-mail: pr@k-gijutsu.co.jp