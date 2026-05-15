四季菓子の店HIBIKA（ひびか）は、6月1日(月)より9周年を記念して限定ギフトを販売いたします。

株式会社 エーデルワイス

新しい“にっぽんの洋菓子”をコンセプトに、春夏秋冬、折々の四季菓子をお届けしている、四季菓子の店 HIBIKA（ひびか）(https://hi-bi-ka.com/)は、6月28日(日)でオープン9周年を迎えます。

感謝の気持ちを込めて、特別な商品をご用意しました。

HIBIKAのロゴ入りオリジナル巾着に入れた、おすすめの焼き菓子の詰め合わせを数量限定で販売いたします。

※店舗では6月1日(月)、公式オンラインショップでは5月25日(月)より

HIBIKAオープン9周年！ 感謝の気持ちを込めて。

“四季菓子の店HIBIKA（ひびか）”は、“にっぽんの洋菓子”がコンセプトの洋菓子ブランドです。古くから四季の移ろいに寄り添いながら暮らしてきた私たちにっぽん人。旬の素材を活かした彩り豊かな食文化や、季節の節目やお祝いごとにお菓子を贈り合い、一緒に囲むことで人とのつながりを大切にしてきた日本ならではの文化や感性を大切にした洋菓子を作りたいという想いを込めて、選び抜いた素材で丁寧にお作りしています。

大切な方への季節のご挨拶にもぜひご利用ください。

四季折々のHIBIKAの四季菓子を、どうぞお楽しみください。

9周年アニバーサリーアソート 5個入

HIBIKA おすすめの焼き菓子の詰め合わせ。お口に入れるとほろほろ溶ける“夏のクッキー（ポルボロン）” と、しっとりとやさしい口当たりの“夏のフィナンシェ”をセットにしてHIBIKAのロゴ入りオリジナル巾着に入れた9周年記念ギフトです。

【商品名】9周年アニバーサリーアソート 5個入

【価格】\1,944（本体価格\1,800）

【内容】ポルボロン（アーモンド,煎茶,シトロン 各1個）、フィナンシェ（和三盆,シトロン 各1個）

【販売期間】6月1日(月)～無くなり次第終了。 ※数量限定

【販売店舗】阪急うめだ本店・日本橋高島屋・オンラインショップ

【HP】 https://hi-bi-ka.com/

【オンラインショップ】 https://shop.hi-bi-ka.com/

【Instagram】 https://www.instagram.com/hibika_official/