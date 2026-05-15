Coupa、「Coupa Compose」および「Coupa Catalyst」を発表：Inspire 2026にてエージェント型AIによる価値創出を加速（抄訳版）

Coupa株式会社

ネバダ州ラスベガス、2026年5月12日 - 自律型支出管理（Autonomous Spend Management）のリーディングプラットフォームであるCoupaは本日、エンタープライズAIの大きな節目となる「Coupa Compose」の提供開始を発表しました。この新サービスは、AIエージェントによる「デジタルワークフォース（デジタル労働力）」を構築・管理・統合制御するための包括的な環境を提供し、調達・購買、財務、サプライチェーンにおける業務のあり方を根本から変革します。また、成果ベースの価格モデルを採用し、FDE（フォワード・デプロイド・エンジニア：顧客の現場で直接課題解決にあたる専任エンジニア）やソリューション・アーキテクトによる「Coupa Catalyst」を通じて、お客様のエージェント型AI導入の成功を強力にバックアップします。

Coupa CEO リー・ターナーのコメント

「CoupaのAIは、市場にある他のものとは根本的に異なります。既存の古いシステムにAIを後付けしている他社とは異なり、当社はデータ、ワークフロー、そしてエージェントを、ガバナンスを効かせながら拡張できる単一のプラットフォームを保有しています。10兆ドルに及ぶ支出データに基づいたこのアーキテクチャこそ、私たちが『AIネイティブ』であると言える理由です。私たちは、AIが人間に代わってかつてない規模で業務を制御・実行する『デジタルワークフォース』の構築を支援しています。今こそ、エージェント型AIを活用して未来の労働環境をより良いものへと再構築する時です」

Coupa Compose：Agentic-as-a-Serviceを実現するエンジン

Coupa Composeは、ビジネスオペレーションにおける抜本的な転換を意味します。この統合パッケージにより、組織は支出管理プロセス全体において、AIエージェント主導の自律的なオーケストレーションを実現し、ガバナンスと成果を完全にコントロールできるようになります。

アシスト、助言、実行を担う多彩な専門エージェント

- Navi Agent Studio（カスタムエージェントの構築）： 5月より一般提供を開始する、現代企業の「司令塔」です。ノーコード・インターフェイスと自然言語（プロンプト）を使用して、独自のビジネスニーズに合わせたカスタムエージェントを構築・設定できます。エージェントの活動監視やロールベースのアクセス管理も可能です。- Smart Intake & Orchestration（ネイティブ・インテリジェンスの統合制御）： あらゆる申請・依頼の唯一の入り口となるハブ機能です。適切なエージェントやシステムをトリガーしてエンドツーエンドのプロセスを制御し、必要に応じて人間の介入を促します。Coupaを「システム・オブ・レコード（記録の体系）」として維持しつつ、プロセスのあらゆる段階でエージェントを動かします。- Navi Connect（シームレスな連携）： 支出インテリジェンスの孤立を防ぐ「組織の神経系」として機能します。サードパーティのエージェントやシステムと連携し、エージェント間通信（A2A）や、ERPのリアルタイム更新といった複雑なアクションをシステム横断的に実行可能にします。（※）

Coupaはプラットフォーム全体に、コミュニティデータから得られたインテリジェンスに基づく20以上の専門エージェントを展開しています。5月の製品リリースでは、ソーシングイベント作成、入札比較、リスク監視、制裁リスク分析、自律的な機会分析、シナリオランキングなどのエージェントが拡充されました。これにより、設定時間の40%削減や、潜在的な効率化機会を特定して数百万ドルの解放といった、測定可能な成果をもたらします。

Coupa Catalyst：AI変革支援サービスによるデジタル変革

AI導入の最大の壁は「ビジョン」ではなく「実行（アクティベーション）」にあります。そこでCoupaは、エージェントと人間が共生し、プロセスの効率と生産性を最適化するためのチェンジマネジメントを加速させる「Coupa Catalyst」を導入します。 Catalystでは、FDE（現場配属型エンジニア）やコンサルタントがお客様と密に連携し、製品機能と実際のAI価値創出のギャップを埋めるためのエキスパートリソースを提供します。これにより、単なる技術導入に留まらず、プロセスと組織の最適化を通じたビジネス成果を迅速に得ることが可能になります。

エージェント型AIによるワークフォース変革を加速させる方法については、www.coupa.com (https://www.coupa.com/)をご覧ください。

以上

関連リソース

- Coupa Composeの詳細を見る： [リンク(https://www.google.com/url?q=https://www.coupa.com/products/compose/&sa=D&source=docs&ust=1778807228206148&usg=AOvVaw2wD3xhWNvNWNH0d1IfwnYY)]- CoupaによるRossum社の買収について： [リンク(https://www.coupa.com/newsroom/coupa-acquires-rossum-to-accelerate-end-to-end-autonomous-spend-management/)]- 5月の製品リリース解説ウェビナーを視聴する： [リンク(https://connect.coupa.com/roadmap-webinars-series/?utm_source=blog&utm_medium=website&utm_term=mexico-momentum-post&utm_content=inline&utm_campaign=regional&gclid=EAIaIQobChMI-5XnyPGl4wIVoCCtBh3DwgBOEAAYASACEgLBLPD_BwE&fi_id=50648660018&match=b&kwid=kwd-298280833816&kw=+uber++freight&net=netword)]- 製品デモに申し込む： [リンク(https://www.coupa.com/events/coupa-live-demos/)]

（※）サードパーティ連携、MCP、およびA2A連携は2026年9月に提供開始予定。

・本リリースの原文はこちらを(https://www.coupa.com/newsroom/coupa-launches-coupa-compose-and-catalyst-to-accelerate-agentic-ai-value-and-delivery-at-inspire-2026/)ご覧ください。



Coupaについて

CoupaはAIの力で企業の支出を最適化する、自律型支出管理の最先端プラットフォームです。 20年の実績を持つCoupaは、3,200社を超えるお客様コミュニティから生成される9.5兆ドル規模の取引データを学習したAIエージェントにより、1,000万社以上のバイヤーとサプライヤーを統合し、 双方の取引をシームレスに自動化します。 Coupaは、企業の利益拡大を推進する「Margin Multiplier(TM)」として機能します。詳細はcoupa.co.jp、またはFacebook、LinkedIn、X (Twitter)をフォローしてご確認ください。