「健康ハートの日2026」特設ブースを5/17(日)南葛SCホームゲームにて開催

株式会社南葛sc(C)高橋陽一

1985年に日本心臓財団が提唱した「健康ハートの日」（8月10日）にちなみ、心臓の健康に関する情報を広く発信することを目的とした「健康ハートの日2026」特設ブースが、2026年5月17日（日）に開催される関東サッカーリーグ1部第5節 SHIBUYA CITY FC戦の会場（AGFフィールド）で出展されます。

8月10日は「810＝ハート」と読めることから、心臓をいたわり健康への意識を高める日として制定されました。南葛SCではこの趣旨に賛同し、日頃から酷使している心臓に思いを馳せ、来場者の皆様が「こころとからだの休日」を過ごせるような企画をご用意しています。

当日は、健康啓発資料の配布のほか、心臓マスコットキャラクター「すわん君」も登場！さらに、「南葛SC所属選手のサイン入りポスター・Tシャツが当たる抽選くじ」も実施予定です。観戦の合間に楽しみながら、心と身体の健康を考える機会として、ぜひ多くの皆様にお立ち寄りいただければ幸いです。

実施概要

【名称】「健康ハートの日2026」特設ブース

【日程】2026年5月17日（日）

【会場】AGFフィールド（東京都調布市西町２９０）

【対象試合】関東サッカーリーグ1部第5節 南葛SC vs SHIBUYA CITY FC

【主な内容】

・心臓病予防の啓発資料配布

・マスコットキャラクター「すわん君」来場

・南葛SC所属選手サイン入りグッズが当たるくじ引き

【チケット情報】https://www.nankatsu-sc.com/72566.html

※特設ブースは、観戦チケットをお持ちでない方でもご覧いただけます。

【南葛SCとは】

南葛SCは、サッカー漫画『キャプテン翼』原作者・高橋陽一氏がオーナー兼代表取締役を務めるクラブです。「葛飾からJリーグへ」をスローガンに、トップチームは関東サッカーリーグ1部で戦い、女子チーム 南葛SC WINGSは全国リーグであるなでしこリーグ2部に所属しています。2024シーズンより風間八宏氏がトップチーム監督兼テクニカルダイレクターを務めています。

株式会社南葛SC

住所：東京都葛飾区立石六丁目18番20号

電話番号：03-5654-6830

公式HP：https://www.nankatsu-sc.com/

南葛SC お問い合わせ：https://form.run/@nankatsuscinfo