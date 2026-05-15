ヤス島に「スフィア・アブダビ」を建設 世界的な没入型エンターテインメントの新たなランドマーク、2029年開業予定

アブダビ文化観光局

- アブダビ文化観光局（DCT Abu Dhabi）、ヤス島における本プロジェクトの建設段階に約17億米ドルを投資- 最大2万人を収容し、没入型体験、公演レジデンシー、スポーツイベント、ブランドイベントなどを開催予定- 屋外球体型スクリーン「エクソスフィア」を通じ、エミラティ文化を大規模なアートと映像表現で発信

【アブダビ、アラブ首長国連邦 ― 2026年5月14日(現地時間)】

アラブ首長国連邦の首都・アブダビのアブダビ文化観光局（Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi）は、本日Sphere Entertainment Co.（NYSE: SPHR(https://investor.sphereentertainmentco.com/stock-information/default.aspx)）とともに、ヤス島において没入型エンターテインメント施設「スフィア・アブダビ（Sphere Abu Dhabi）」を建設することを発表しました。本プロジェクトは建設段階に約17億米ドルを投じるランドマーク開発であり、世界中からの観光誘致や経済多角化への貢献が期待されています。また、居住者および来訪者双方に向けて、アブダビの都市としての魅力と体験価値をさらに高めるプロジェクトとして位置付けられています。

左から順に：デビッド・グランヴィル＝スミス氏（Sphere Entertainment Co. エグゼクティブ・バイスプレジデント）、ジェームズ・L・ドーラン氏（Sphere Entertainment Co. エグゼクティブ・チェアマン兼最高経営責任者）、モハメド・ハリファ・アル・ムバラク閣下（アブダビ文化観光局 チェアマン）、サウード・アブドゥルアジズ・アル・ホサニ閣下（アブダビ文化観光局 次官）、ポール・ウェストベリー氏（Sphere Entertainment Co. 開発・建設担当 エグゼクティブ・バイスプレジデント）

スフィア・アブダビは、米国ラスベガスに続き世界で展開されるスフィア施設の一つであり、米国外では初の開発案件となります。ヤス・モールとシーワールド・アブダビの間に位置するエリアに建設され、緑豊かな環境と調和した新たな拠点として、ヤス島の観光・エンターテインメント基盤をさらに発展させます。

本施設は、構成に応じて最大2万人を収容可能で、最先端技術を活用した以下3つの主要コンテンツを展開予定です：

- 没入型体験「スフィア・エクスペリエンス」- 長期公演型のコンサート・レジデンシー- スポーツ、カンファレンス、ブランドイベントなど多用途イベント

館内外のコンテンツは現在開発段階にあり、ラスベガスで展開されている既存の没入型体験に加え、多様な文化が交わる都市としてのアブダビの特性を反映した、エミラティ文化や遺産を取り入れた新たな体験の創出が予定されています。さらに、外観を覆う球体型のLEDスクリーン「エクソスフィア」では、エミラティアーティストによる作品展示など、多様なビジュアル表現を展開していく予定です。

アブダビ文化観光局チェアマンのモハメド・ハリファ・アル・ムバラク閣下は、次のように述べています。

「スフィア・アブダビは、アブダビが長年にわたり、文化・エンターテインメント分野に戦略的に取り組んできた姿勢を象徴するプロジェクトです。本施設は、来場者やクリエイター、パートナーにとって、新たな体験や創造が生まれる場となるでしょう。また、エミラティ文化や才能を世界へ発信する拠点として、今後長期にわたり重要な役割を果たしていくことを期待しています。さらに、本プロジェクトへの投資は、国際的なパートナーシップを通じて成長を目指すアブダビの姿勢と、世界の投資家を惹きつける都市としての魅力を示すものでもあります」

Sphere Entertainment Co.のエグゼクティブ・チェアマン兼CEOであるジェームズ・L・ドーラン氏は、次のように述べています。

「スフィア・アブダビは、当社が構想するグローバルな施設ネットワークの実現に向けた重要な第一歩となります。アブダビは、成長性と高度なインフラを兼ね備え、多様な文化が交差する国際都市として、スフィアの展開に極めて高い親和性を有しています。本プロジェクトを通じて、ヤス島を地域における没入型体験の拠点として確立するとともに、アブダビ文化観光局と連携しながら、本施設の実現を推進してまいります」

左から順に：ジェームズ・L・ドーラン氏（Sphere Entertainment Co. エグゼクティブ・チェアマン兼最高経営責任者）、モハメド・ハリファ・アル・ムバラク閣下（アブダビ文化観光局 チェアマン）

スフィア・アブダビは、ザイード国際空港からのアクセスに優れ、ヤス島に集積するホテルやテーマパーク、各種イベントインフラとの相乗効果を通じて、ヤス島をグローバルなイベント拠点としての存在感をさらに高めます。また、施設内で開催されるイベントにとどまらず、F1 エティハド航空アブダビ・グランプリの開催時には、世界に向けて発信される象徴的なラウンドマークとしての役割も担います。

本プロジェクトは、サディヤット文化地区やヤス島で計画されているディズニー・テーマパーク・リゾートと並び、アブダビの統合型デスティネーション開発における重要なマイルストーンとなります。アブダビ文化観光局は、運輸関連機関やエネルギー事業者、鉄道・都市開発パートナーなどと連携し、道路整備やアクセス改善、エネルギー供給を含むインフラ全体の整備および連携強化を推進していきます。また、ヤス島内外の既存アセットとの連動を前提としたマスタープランの実現に向けて取り組んでまいります。

完成予想図：

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アブダビ文化観光局について：

アブダビ文化観光局は、アブダビの文化、観光、クリエイティブ分野の持続可能な成長を促進し、経済の発展を促すとともに、グローバルな目標の達成に貢献しています。そのためにアブダビ文化観光局は、世界中から人が訪れる目的地としての認知を決定づける組織とのパートナーシップにより、首長国のポテンシャルに関する共通のビジョンを中心に、活動や投資を調整し、革新的なソリューションを提供し、最高のツール、政策やシステムを用いて文化・観光業界の支援をしています。アブダビ文化観光局のビジョンは、首長国の人々、歴史、風景によって定義されています。アブダビ文化観光局は、伝統的なホスピタリティ、先駆的な取り組み、創造的な思考で知られているアブダビが本格的で革新的で、他に類を見ない体験ができる場所としての認知を高めるために活動しています。

アブダビ文化観光局およびデスティネーションに関する詳細は、dctabudhabi.ae(https://dct.gov.ae/en/default.aspx) および visitabudhabi.ae(https://visitabudhabi.ae/en) をご覧ください。

Sphere Entertainment Co. について

Sphere Entertainment Co. は、没入型体験、テクノロジー、メディア分野をリードする企業です。同社は、先進技術を基盤とした体験メディア「Sphere」を展開しており、世界初のSphereは2023年にラスベガスで開業しました。現在、アブダビおよびナショナル・ハーバーでのSphere施設の計画も発表されています。また、同社はMSG Networksを傘下に持ち、地域スポーツおよびエンターテインメントネットワークである「MSG Network」「MSG Sportsnet」に加え、DTCの認証型ストリーミングサービス「MSG+」を運営し、ライブスポーツをはじめとする多様なコンテンツを提供しています。

詳細は sphereentertainmentco.com(https://www.sphereentertainmentco.com/) をご覧ください。

将来予想に関する記述

本プレスリリースには、1995年米国証券民事訴訟改革法に定義される将来予想に関する記述が含まれており、スフィア・アブダビの建設完了時期に関する記載もこれに含まれます。これらの将来予想に関する記述は、将来の業績や成果を保証するものではなく、リスクや不確実性を伴います。実際の結果、進捗、出来事は、スフィア・アブダビの開発・建設に伴う予期せぬコスト、負債、遅延などを含むさまざまな要因により、記載内容と大きく異なる可能性があります。これらの要因には、Sphere Entertainmentが米国証券取引委員会（SEC）に提出している開示資料に記載されている「リスク要因」や「経営成績および財務状況に関する経営陣の説明」に含まれる内容も含まれます。Sphere Entertainmentは、本リリースに含まれる将来予想に関する記述を更新する義務を負いません。