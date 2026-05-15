北海道からピックルボールの新しいステージへ。「 RUSUTSU Pickleball Open 2026 」初開催！

加森観光株式会社

北海道・ルスツリゾート（本社：北海道札幌市、代表取締役社長：加森 久丈）は、2026年6月28日（日）、「RUSUTSU Pickleball Open 2026」を開催いたします。

本大会は、昨年ルスツリゾートに誕生した全8面のピックルボール専用コートを舞台に開催する、ルスツリゾート主催（後援：一般財団法人 ピックルボール日本連盟〈PJ〉）のオープン大会です。世界的に人気が高まるニュースポーツ「ピックルボール」の普及および競技力向上を目的に、初心者から中級者まで幅広いプレイヤーが参加できる大会として実施いたします。競技としての楽しさだけでなく、交流や新たなコミュニティ形成の場としても魅力的なイベントとなっており、北海道から新たなピックルボールカルチャーの発信を目指します。

また、大会前日の6月27日（土）には、一般財団法人ピックルボール日本連盟（PJ）主催による「PJアンバサダー資格講習会」や、PJ公認プロ・笠原丈による「Step Up Lesson」を実施いたします。

加えて、元サッカー日本代表・北澤 豪による「サッカー教室＆ピックルボール体験イベント」も開催。小学3年生～6年生を対象に、サッカーとピックルボールの楽しさを体験できる特別プログラムとして実施します。

夜には、ブラックライトで照らされた幻想的なコートで楽しむ「ナイトピックルボールイベント」も開催。光るパドルとボールを使用し、昼間とは異なるエキサイティングなプレー体験を提供します。

ルスツリゾートでは、今後もピックルボールを通じたスポーツツーリズムやウェルネス体験の充実を図り、北海道におけるピックルボール文化の発展に取り組んでまいります。

RUSUTSU Pickleball Open 2026

昨年誕生した全8面の専用コートを舞台に、初心者から中級者まで幅広いプレイヤーが参加できるオープン大会。

［開催日時］

2026年6月28日（日）9:00 ～ 17:00

［会場］

ルスツリゾート ピックルボールコート8面

［主催］

ルスツリゾート

［後援］

一般財団法人 ピックルボール日本連盟（PJ）

［協賛］

JOOLA / ほか未定

［競技種目］

・男子ダブルス 初級／中級

・女子ダブルス 初級／中級

・ミックスダブルス 初級／中級

・男子シングルス 初級／中級

※競技レベル別クラス設定（初心者／中級者）

※ミックスダブルスは、午前開催の男子・女子ダブルス終了後に開始予定のため、「男子ダブルス＋ミックスダブルス」または「女子ダブルス＋ミックスダブルス」でのエントリーが可能です。

※男子シングルスとミックスダブルスは、いずれか一種目のみ参加可能です。

［競技方法］

予選リーグ戦 ＋ 決勝トーナメント方式

11ポイント先取（デュース無し）

※参加人数・進行状況により変更となる場合があります。

［使用球］

公式ピックルボールボール（JOOLA）屋外用40穴

［参加費］

ダブルス：1組8,000円（税込）

シングルス：1組4,000円（税込）

エントリー方法・詳細は下記URLをご確認ください。

RUSUTSU Pickleball Open 2026(https://rusutsu.com/events/rusutsu-pickleball-open-2026/)

PJアンバサダー資格講習会

ピックルボールの基本ルールや、普及活動のポイントを学べるプログラムで、これから始める方から普及に関わりたい方まで幅広くご参加いただけます。

［開催日時］

2026年6月27日（土）9:15 ～ 12:00（前半 : 座学／後半 : 実技）

［会場］

座学｜セミナーホール（ルスツリゾートホテル ノースウイング 3F）

実技｜ルスツリゾート ピックルボールコート4面

※悪天候の場合、屋内仮設コート（ルスツアリーナ）にて開催

［講師］

藤原 智仁

［受講料］

PJ個人会員 : 4,000円（税込）

アンバサダー資格受講費 : 5,000円（税込）

エントリー方法・詳細は下記URLをご確認ください。

PJアンバサダー資格講習会(https://rusutsu.com/events/ambassador-training-session/)

ステップアップレッスン

北海道で初となる、PJ公認プロ・笠原 丈による「Step Up Lesson」を開催いたします。今回は「勝つための戦略、チャンスボールを見逃すな」をテーマにレッスンを実施。

［開催日時］

2026年6月27日（土）9:00 ～ 10:30／10:45 ～ 12:15

［会場］

ルスツリゾート ピックルボールコート2面

※悪天候の場合、屋内仮設コート（ルスツアリーナ）にて開催

［コーチ］

笠原 丈（PJ公認プロ）

［参加費］

1レッスン 3,500円（税込）／人

エントリー方法・詳細は下記URLをご確認ください。

ステップアップレッスン(https://rusutsu.com/events/step-up-lessons/)

サッカー教室＆ピックルボール体験

小学3年生～6年生を対象に、元サッカー日本代表・北澤 豪による「サッカー教室＆ピックルボール体験」を開催。体を動かす楽しさや仲間と協力する面白さを感じながら、初めてのお子さまでも気軽に参加いただけます。

［開催日時］

2026年6月27日（土）15:00 ～ 17:00

［会場］

ルスツリゾート ピックルボールコート8面

※悪天候の場合、屋内仮設コート（ルスツアリーナ）にて開催

［スペシャルゲスト］

元サッカー日本代表・北澤 豪

［特別協賛］

東亜道路工業株式会社／一般財団法人 ピックルボール日本連盟 (PJ)

［参加費］

2,000円（税込）

エントリー方法・詳細は下記URLをご確認ください。

サッカー教室＆ピックルボール体験(https://rusutsu.com/events/soccer-and-pickleball/)

ナイトピックルボール

コートをブラックライトで照らし、ラインが光り輝く幻想的な空間へ。光るパドルとボールで、昼間とは異なるエキサイティングなプレーを楽しめます。音楽が流れる演出の中、視界に浮かび上がるコートが生み出す非日常の体験をお楽しみください。

［開催日時］

2026年6月27日（土）19:00 ～ 20:30

［会場］

ルスツリゾート ピックルボールコート2面

［参加費］

「PJアンバサダー講習会」および「ステップアップレッスン」、ならびに翌日開催の「RUSUTSU Pickleball Open 2026」にご参加の方は、無料でご利用いただけます。

［備考］

・光るパドルおよびボールは無料で貸し出しいたします。

・コートは2面のため、順番にご利用ください。