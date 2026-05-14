愛知県豊橋市のジュエリー店、春夏の最新リングを発表・受注開始。人生の節目に寄り添う花や自然モチーフのオーダージュエリーを提案

リトルスジュエリー

結婚記念日や人生の節目に、想いを込めた贈り物としてジュエリーを選ぶ方が増えています。

その一方で、「ふたりだけの意味を込めて残したい」と感じる方も増えています。

nemophila【ネモフィラ】の花言葉である「可憐」「初恋」の想いを込めて。

2026年5月9日より受注販売開始

お問い合わせ番号▶︎E-16 素材:プラチナ900、アクアマリン、ダイヤ

リトルスジュエリー（愛知県豊橋市）では、そうした想いに寄り添い、植物や星など自然をモチーフにしたオーダージュエリーを提案しています。

思い出の花や好きな植物、記念日にまつわるモチーフを取り入れ、身につけるたびに記憶がよみがえるようなジュエリーを制作します。

デザインは、CAD（3Dデザイン）を用いてその場で形を確認しながら進めるため、形状や素材、サイズ、刻印の位置まで細かく調整が可能です。オーダーメイドが初めての方でも、相談しながら安心して進めることができます。

また、リングのフォルムにさりげなく植物の流れを取り入れたり、石座に花の要素を落とし込んだりと、日常に自然になじむやわらかなデザインも特徴です。特別な日のためだけでなく、普段の装いにも取り入れやすいジュエリーとして提案しています。

内側には大切な意味や願いが込められたオリジナルの幸福の象徴となるモチーフや

言葉、記念日などを刻むことで、想いもさりげなく形にすることができます。

リトルスジュエリーでは、オーダーメイドのほかにもリフォームも対応しており、受け継いだジュエリーを今のかたちに整えるなど、長く寄り添うジュエリー体験を提供しています。

【会社概要】

会社名: Littluz-リトルスジュエリー-

所在地: 愛知県豊橋市柱六番町5-1

定休日：月・火曜日

営業時間：10:00～18:00

電話番号：(0532)48-8375

メールアドレス: littluz@tees.jp

公式LINE： アカウント名 Littluz-リトルスジュエリー‐

LINE ID： @873hpvwb(https://page.line.me/873hpvwb?oat_content=url&openQrModal=true)

公式サイト：https://littluz.com/

オンラインストア：https://littluz.stores.jp/

インスタグラム : ＠littluz(https://www.instagram.com/littluz/p/DCY7qPQvAZX/)