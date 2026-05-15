【台湾AIサーバー市場】ICチップから最終組み立てまで～「台湾の完全サプライチェーン」を徹底解剖！

威志企管顧問股ｲ分有限公司（ワイズコンサルティンググループ）

台湾に拠点を置く日系企業向けコンサルティングファーム、ワイズコンサルティング グループ（本社：中華民国台北市、 代表取締役：吉本康志）のワイズリサーチは、2026年5月15日より【台湾産業戦略】特集を公開しました。

AIサーバーを牽引する力～台湾に集結した 「完全サプライチェーン」

https://www.ys-consulting.com.tw/research/128316.html

台湾国内で完結する「完全なサプライチェーン」の全貌

弊社「ワイズ機械業界ジャーナル」においては、2024年から台湾のAIサーバー産業の優位性について情報を提供し始めている。その最大の強みはサーバー製造に関わるあらゆるキーコンポーネントの世界的なトッププレイヤーが、台湾という極めて狭い地理的範囲内に集結している点にある。この高密度な産業クラスターは、主に以下のセクターによって構成されている。

１．半導体製造

AIサーバーの頭脳となる最先端ロジック半導体の製造においては、TSMCが圧倒的な独占状態にある。さらに、後工程（パッケージング・テスト）を担うOSAT分野でも、ASEテクノロジー・ホールディング（ASEH）などの台湾企業が世界を牽引している。

２．基板（PCB）

サーバーの血脈となる高多層・高密度・高信頼性のプリント基板（PCB）やIC基板の分野では、金像電子（GCE）や欣興電子（ユニマイクロン）が、極めて高い技術力で業界標準を形作っている。

３．電源ユニット

膨大な電力を消費するAIサーバーに対して、高効率かつ安定的に電力を供給する技術は、台達電子工業（デルタ・エレクトロニクス）や光寶科技（ライトン・テクノロジー）が世界トップクラスのシェアを握る。特にAIサーバー向け電源の単価は、今後年率40％のペースで上昇すると見込まれており、高付加価値化が著しい。

４．冷却システム

AIサーバー最大の物理的課題である「熱対策」の分野において、台湾メーカーは冷却製品の世界シェアの70％を供給している。奇賓科技（AVC）や双鴻科技（オーラス・テクノロジー）が高い市場競争力を誇っている。

５．最終組み立てと垂直統合

これらを統合し、完成品としてのサーバーを迅速に組み立て・出荷するのは、広達電脳（クアンタ・コンピューター）、鴻海精密工業（ホンハイ）、緯創資通（ウィストロン）、緯穎科技（Wiwynn）といった巨大ODM/OEM企業群である。

このように上流工程から下流の最終組み立てに至るまでが、台湾国内でシームレスに完結していることこそが、世界最速の供給体制を実現する根幹である。

AIサーバーへのシフトと高収益化の波

サーバー業界を席巻している最大のトレンドは、従来の汎用サーバーから「AIサーバーへの急速なシフト」である。高度な演算能力を持つAIサーバーは、コンポーネントの複雑さから製品単価が極めて高く、このシフトは台湾のサプライチェーン全体の利益率を劇的に向上させ、業界全体の「高収益化」を実現している。

この事業構造の歴史的な転換は各社の実績にも明確に表れている。例えばクアンタでは、2024年のサーバー売上高構成比が初めて50％を超え、主力のノートPCを上回る見通しだ。EMS最大手の鴻海においても、2025年第3四半期の売上構成比でクラウドネットワーク製品（サーバー、データセンター等）が42％に達した。これは、これまで最大の収益源であったスマートフォンなどの消費者向けスマート製品（37％）を初めて逆転する事態であり、エヌビディアの「GB200」や「GB300」搭載サーバーの受注がこのシフトを強力に牽引している。

※※※執筆者紹介※※※

ワイズリサーチ マネージャー

段婉婷（ダン・エンテイ）

持ち前の明るく頼れる性格で社内外で前向きなリーダーシップに定評がある。業界・マーケット調査、消費者調査の豊富な経験を有する他、社員研修の講師としても活躍中。ISO27001審査員資格を保有し、クライアントの情報セキュリティ課題もサポート可能。

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【会社概要】

会社名：ワイズコンサルティング グループ

所在地：中華民国台北市襄陽路9號8F

代表者：吉本康志

設立：1996年11月

URL：https://www.ys-consulting.com.tw/

事業内容：

・経営コンサルティング（人事労務・マーケティング・経営戦略・情報セキュリティ）

・人材トレーニング（階層別研修・職種別研修）

・日本語台湾経済ニュース配信

・市場調査・業界調査・顧客調査

・クラウドサービスの販売