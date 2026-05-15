EMSブランド「SIXPAD（シックスパッド）」本日5月15日、イオンレイクタウンmoriにポップアップショップをオープン！「SIXPAD POPUP SHOP イオンレイクタウンmori 店」

株式会社MTG

株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下剛）のEMS※1を中心としたトータルウェルネスブランド「SIXPAD（シックスパッド）(https://www.mtgec.jp/wellness/sixpad/)」は、2026年5月15日(金)より「イオンレイクタウンmori(https://www.aeon-laketown.jp/mori/event/event_e80071_as.html)」（埼玉県越谷市）にてポップアップショップをオープンいたします。

本ショップでは、ボディケアや日々のコンディショニングに役立つEMSトレーニング機器やリカバリーウェアなど、SIXPADの人気商品を実際にお試しいただけます。日常のケアや運動習慣を見直したい方にも、気軽にご体験いただける機会となっております。

お近くにお住まいの方はぜひ、この機会にお立ち寄りください。

なお、同じく「イオンレイクタウンkaze(https://laketownkaze-aeonmall.com/)」には常設店舗「SIXPAD STORE KOSHIGAYA LAKE TOWN(https://laketownkaze-aeonmall.com/shop/detail/576/)」も展開しております。本ポップアップショップで取り扱いのないアイテム（骨盤底筋ケアを中心としたフェムテック商品やリカバリーギア等）も取り揃えておりますので、あわせてご利用ください。

今回のポップアップ出店により、普段イオンレイクタウンkazeをご利用されない方にも、SIXPADのアイテムに触れていただける機会となれば幸いです。

※1 EMS：Electrical Muscle Stimulation（筋電気刺激）

新規店舗概要

SIXPAD POPUP SHOP イオンレイクタウンmori 店

日程 ：2026年5月15日(金)～

所在地 ：イオンレイクタウン mori 2階2084区画

〒343-0828 埼玉県越谷市レイクタウン3丁目1番地1

アクセス：JR武蔵野線「越谷レイクタウン駅」より徒歩約6分

https://www.aeon-laketown.jp/

その他の店舗情報は下記よりご覧ください。

▶https://www.mtgec.jp/wellness/sixpad/shop/

SIXPADについて

SIXPADは、トップアスリートのトレーニングメソッドを取り入れたホームユースのEMS機器ブランドとして2015年に誕生し、時間と場所を選ばない本格的なトレーニング機会を提供してまいりました。

その後、人生100年時代の健康意識の醸成とともに、トレーニングからヘルスケアへ領域を拡大。多様なライフスタイルを持つすべての人が、手軽に、効率的に取り入れられる健康習慣を提案するトータルウェルネスブランドへと進化を続けています。

さらに、2025年9月には、ブランド設立から培ってきた筋肉に対しての知見を女性の健康へ活かすべく、フェムテックカテゴリ「SIXPAD for Women」をローンチ。女性のお悩みのコアとなる骨盤底筋などにアプローチする製品をラインアップに加えました。

SIXPADは今後も大学や病院をはじめとした数々の機関と協業し、研究結果に基づいた「トレーニング＆リカバリー」を通じてすべての人の健康で生き生きとした「VITAL LIFE（バイタルライフ）」に貢献してまいります。

SIXPADはこちらから：https://www.mtgec.jp/wellness/sixpad

主な取り扱い商品カテゴリ

■EMS

Core Belt 2（コアベルト2）

巻くことで、腹筋・脇腹・背筋下部を同時に鍛えるEMS。

ジェルも水も不要、“ながら“で手軽にトレーニングできます。

https://www.mtgec.jp/wellness/sixpad/products/corebelt2/

Medical Core（メディカルコア）

腰の不安に。支えて鍛える腰専用EMS。

動作や姿勢を保つために大切な腰まわりのインナーマッスルまで鍛えます。

https://www.mtgec.jp/wellness/sixpad/products/medicalcore/

Foot Fit 3（フットフィット3）シリーズ

座ったままの姿勢で、歩くときに使う足の筋肉を鍛えるEMS。2026年4月には、薄型・軽量・コンパクトなモデルが新発売となりました。

足裏からふくらはぎを効率的に鍛え、健やかな足をサポートします。

https://www.mtgec.jp/wellness/sixpad/special/footfit_difference/(https://www.mtgec.jp/wellness/sixpad/special/footfit_difference/)

Leg Belt 2（レッグベルト2）

大腿四頭筋、ハムストリング、内転筋に同時にアプローチするEMS。

太ももの大事な筋肉を鍛えて、健康的な毎日へ導きます。

https://www.mtgec.jp/wellness/sixpad/products/legbelt2/

■Wear

Recovery Wear（リカバリーウェア）シリーズ

「着るだけで疲労回復」する衣類型医療機器のリカバリーウェア。

日常着から睡眠着まで、豊富にラインアップ。

オフィスで、外で、おうち時間で。ベーシックなデザインでシーンに合わせた様々なコーディネートが可能です。

https://www.mtgec.jp/wellness/sixpad/series/recoverywear/(https://www.mtgec.jp/wellness/sixpad/series/recoverywear/)

日常着

睡眠着

■Gear

Power Gun（パワーガン）シリーズ

時間も場所も選ばないセルフケアをかなえるSIXPAD Power Gunシリーズ。

目的や用途で選べる3つのラインアップで、好みに合わせて快適なセルフケアをかなえます。

https://www.mtgec.jp/wellness/sixpad/series/powergun/(https://www.mtgec.jp/wellness/sixpad/series/powergun/)

・Power Gun [Active]（パワーガン アクティブ）

約425gと軽量ながらパワフルな振動とピンポイントの刺激で、本格的な全身ケアを実現。

https://www.mtgec.jp/wellness/sixpad/products/powergunactive/

・Power Gun [Pocket]（パワーガン ポケット）

シリーズ最軽量の約195gのコンパクトなボディ。フェイスモード搭載で顔もボディも手軽にしっかりケア。

https://www.mtgec.jp/wellness/sixpad/products/powergunpocket/

・Power Gun [Plus] （パワーガン プラス）

パワフルな刺激と的確なアプローチで、より本格的で質の高いボディケアを実現。12mmのストローク幅で強く、深く筋肉にアプローチ。

https://www.mtgec.jp/wellness/sixpad/products/powergunplus/