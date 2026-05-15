横浜幸銀信用組合　船橋支店　移転オープンのお知らせ

横浜幸銀信用組合

横浜幸銀信用組合（本店：神奈川県横浜市）は、船橋支店を2026年5月18日に移転オープンいたします。

移転概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/114416/table/11_1_f9183a35e571bdd629d38fcd66f4d3b2.jpg?v=202605151051 ]

新しい店舗はJR船橋駅から徒歩8分、入居するビルの地下には駐車場があり、お手続きに要した時間分のサービス券をお渡しします。

オープン当日には役員や支店長らによるテープカットを予定しており、更に、5日間合計400名様に豪華プレゼントが当たる抽選イベントを催します。

海老川の桜を模した内装デザイン

移転前の店舗の脇を流れる「海老川」に、その昔ヤマトタケルの東征の際に地元民が舟を連ねて橋の代わりにしたことが「船橋」という地名の由来になったという伝承が残っています。その両岸に整備された「海老川ジョギングロード」は、3kmにわたる桜並木道としても有名で、市内でも有数の桜の名所です。新店舗のロビーでは、桜をイメージした木目（壁面・什器）と花びらモチーフ（フロアタイル）が温かくお客様を迎えます。

お客さまへ

新たな環境のもと、これまで以上に皆さまに愛される店舗を目指し、より一層サービスの向上に努めてまいります。

今後とも変わらぬご支援・ご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

【店舗情報】

■店舗名称 横浜幸銀信用組合 船橋支店

■所 在 地 千葉県船橋市本町2-1-1 船橋スクエア21 1階

■電話番号 047-424-4841（変更ありません）

■営業時間 平日9:00-15:00

【組合HP】

https://www.yokohamakougin.co.jp/