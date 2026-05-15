可愛い保護犬猫とふれあえる！「ANELLA CAFE（アネラカフェ）南浦和店」5月15日(金)オープン！

株式会社ANELLA Group

シェルター機能も備える保護犬猫ふれあいカフェ「ANELLA CAFE（アネラカフェ）」を運営する株式会社ANELLA Group（本社：東京都世田谷区、代表取締役：伊東大輝）は、「ANELLA CAFE 南浦和店」を、2026年5月15日(金)にオープンいたします。

月内3店舗目、全国では29店舗目の出店となります。

南浦和店は南浦和駅の東口側、駅から徒歩3分の立地に店舗をかまえます。

一部店舗を除く他店同様に、ワンちゃんと猫ちゃんの両方が過ごす店舗です。

エントランスの先にはワンちゃんエリアが広がります。

ANELLA CAFEのコンセプトは「クラシックハワイアン」。

澄み渡る空を連想させる、ANELA CAFEのブランドカラー「アネラブルー」を基調とした店内は、ハワイアンミュージックが流れるゆったりした空間です。

ブランドキャラクターの「ANELLAくん」が大きく描かれた壁は、フォトスポットとしても大変人気です。

猫ちゃんエリアは、ワンちゃんエリアの扉を挟んだ隣の部屋に位置します。

壁面にはアネラブルーと相性の良い、ウッド調のナチュラルな雰囲気のキャットステップを取り付け、猫ちゃんが元気に運動する様子をお楽しみいただけます。

思わず目を引く大きなキャットホイールは、猫ちゃんのランニングマシン。

猫じゃらしもご用意しており、猫ちゃんと遊ぶことで、ぐっと距離感を縮めることもできます。

ANELLA CAFEでは、気になる子を家族としてお迎えいただくこともご検討いただけます。

ワンちゃん・猫ちゃんとのふれあい目的のお客様や、ゆったり時間を過ごすためのカフェ利用のお客様、譲渡目的のお客様も、あらゆる方にお楽しみいただけます。

5月15日(金)～16日(土)はオープンキャンペーンとして、どなた様も入場料30分無料にてご利用いただけます。

この機会に是非ANELLA CAFE 南浦和店へお立ち寄りください。

ANELLA CAFEが大切にする考え方

私たち「ANELLA CAFE」は、

「～1頭を救っても世界は変わらないが、その1頭の世界は永遠に変わるだろう～」

という理念のもと、より多くの方にご来店いただくことで保護犬猫たちの存在を知っていただき、毎日愛情を注いでくれる人との出会いを生み出しています。

そうした出会いが積み重なることで、保護犬猫が再び人間への信頼を取り戻すきっかけにもなっています。

ANELLA CAFEは、保護犬猫の「ずっとの家族探し」を核としながら、日常に癒やしを届ける場であると同時に、就労継続支援B型事業所として働く機会の創出にも取り組むことで、「三方良し」のモデルを実現しています。

私たちは、従来の「ペットショップで購入する」という選択肢に加えて、「保護犬猫を家族に迎える」という新たな選択肢を、より多くの方に届けることを目指しています。

運命の出会いを経て、共に過ごす日々が皆さまの暮らしをより豊かに彩っていくこと――それが私たちの願いです。

ANELLA CAFEのもうひとつの一面

ANELLA CAFEは、保護犬猫とのふれあいの場であると同時に、「就労継続支援B型事業所」としての機能を備えています。

就労支援の取り組みでは、障がいのある方が犬や猫のお世話や接客などの業務を通じて、社会参加に向けた訓練や実務経験を積むことができます。

犬や猫との関わりは、アニマルセラピーとしての効果も期待されており、利用者の方々が人と人、人と動物、そして地域社会とのつながりを実感しながら、仕事への誇りややりがいを育める環境を整えています。

こうした地域に根ざした取り組みを通じて、人と動物がともに心地よく暮らせる社会の実現を目指しています。

代表取締役 伊東大輝 コメント

「ANELLA CAFE 南浦和店」は、谷塚店に続き埼玉県内2店舗目の出店となります。

埼玉県は全国的に見ても、動物愛護の意識が非常に高く、全国に先駆けて殺処分を減らす取り組みを強化してきた県です。

命にやさしく、誰もが尊重され、社会とのつながりを実感できる――そんな場所を全国につくりたい。

そう願う私たちにとって、今回埼玉県内にさらにANELLAの輪を広げられたことは、より強い使命感を覚えるきっかけとなりました。

私たちが目指しているのは、ただの保護施設でも、ただの福祉事業でも、ただのカフェチェーンでもありません。

人間福祉と動物福祉で優しさの文化を社会インフラにしたいと考えています。

南浦和の地から、この温かな循環を日本中の当たり前に変えていくために、私たちは歩みを止めることなく挑戦し続けます。

【店舗概要】

店舗名 ：ANELLA CAFE 南浦和店

所在地 ：〒336-0017

埼玉県さいたま市南区南浦和

2-28-16

ハイグレード南浦和1F

電話番号 ：048-767-3936

定休日 ：不定休

営業時間 ：平日12:00～18:00

土日祝11:00～18:00

入場料 ：一般／30分ご利用料金 1000円

延長15分400円

小学生／30分ご利用料金 500円

延長15分200円

※未就学児は無料

割引 ：シニア割／30分ご利用料金 500円

障がい者割／30分ご利用料金 500円

店舗詳細 ：https://wan-time.jp/store/anella-cafe-minamiurawa/

Instagram：https://www.instagram.com/anella_cafe_minamiurawa/

【株式会社ANELLA Group 概要】

会社名 ：株式会社ANELLA Group

所在地 ：東京都世田谷区尾山台

設立 ：2017年11月

資本金 ：2億633万円（資本準備金含む）

店舗数 ：106店舗 ※出店準備中含む（2026年5月現在）

代表者 ：代表取締役 伊東大輝

事業内容：福祉型保護犬猫ふれあいカフェ「ANELLA CAFE」の企画・運営

／フランチャイズ本部の運営 ／就労継続支援B型事業／保護犬猫活動及び施設の運営

／飲食店の運営／民泊施設の運営

URL ：https://anella-group.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社ANELLA Group 広報担当

Email ：info@anella-group.co.jp

TEL ：03-4500-2644

URL ：https://anella-group.co.jp/contact

【ANELLA CAFEフランチャイズに関するお問い合わせ】

株式会社ANELLA Group フランチャイズ本部

Email ：anella.fc@anella-group.co.jp

TEL ：03-4446-3466

URL ：https://web-repo.jp/fc/92492