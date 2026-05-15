【5/15より】【熊本県】最大500万円(補助率2/3)「中小企業ＤＸ推進事業補助金」の申請サポートを開始します！【助成金なう】

株式会社ナビット

株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、

助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。

「中小企業DX推進事業補助金」の情報が公表されましたのでご案内いたします。

https://joseikin-now.jp/?p=86804

ＤＸに向けたデジタル化に必要な機器導入について、最大500万円(補助率2/3)を補助します！

ナビットでは本補助金の相談・申請サポートを受け付けております。

ご興味がある方は是非お申し込みください！

〇申請サポート相談はこちら↓

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php

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【募集期間】

令和8年5月13日(水)～令和8年6月12日(金)

【補助額】

補助率：3分の2以内

上限額：500万円

下限額：50万円

【対象経費】

・直接人件費

・謝金

・旅費

・機器等整備費（デジタル技術を活用した機器等の購入、改良及び備え付け等に必要な費用など）

・事業経費（ＩＴ企業等への技術コンサルタント料、ライセンス料・サービス使用料等 など）

・委託費（ＩＴ企業等へのコンサルティング委託費用、技術開発委託費用 など）

・その他の経費（生産現場のデジタル化の推進にあたって、特に必要と認められる経費）

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ナビットでは本補助金の相談・申請サポートを受け付けております。

ご興味がある方は是非お申し込みください！

〇申請サポート相談はこちら↓

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php

☆お問合せはこちら

認定経営革新等支援機関

株式会社 ナビット 助成金なう事務局

TEL：0120-937-781 FAX：03-5215-5702

営業時間：(月～金 10:00～19:00)

e-mail：info@joseikin-now.com