【5/15より】【熊本県】最大500万円(補助率2/3)「中小企業ＤＸ推進事業補助金」の申請サポートを開始します！【助成金なう】
株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、
助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。
「中小企業DX推進事業補助金」の情報が公表されましたのでご案内いたします。
https://joseikin-now.jp/?p=86804
ＤＸに向けたデジタル化に必要な機器導入について、最大500万円(補助率2/3)を補助します！
ナビットでは本補助金の相談・申請サポートを受け付けております。
ご興味がある方は是非お申し込みください！
〇申請サポート相談はこちら↓
https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php
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【募集期間】
令和8年5月13日(水)～令和8年6月12日(金)
【補助額】
補助率：3分の2以内
上限額：500万円
下限額：50万円
【対象経費】
・直接人件費
・謝金
・旅費
・機器等整備費（デジタル技術を活用した機器等の購入、改良及び備え付け等に必要な費用など）
・事業経費（ＩＴ企業等への技術コンサルタント料、ライセンス料・サービス使用料等 など）
・委託費（ＩＴ企業等へのコンサルティング委託費用、技術開発委託費用 など）
・その他の経費（生産現場のデジタル化の推進にあたって、特に必要と認められる経費）
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ナビットでは本補助金の相談・申請サポートを受け付けております。
ご興味がある方は是非お申し込みください！
〇申請サポート相談はこちら↓
https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php
☆お問合せはこちら
認定経営革新等支援機関
株式会社 ナビット 助成金なう事務局
TEL：0120-937-781 FAX：03-5215-5702
営業時間：(月～金 10:00～19:00)
e-mail：info@joseikin-now.com