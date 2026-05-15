【新商品】保存方法を見直せば変わる、お米のための保存袋

株式会社シービージャパン

様々な暮らしに寄り添うライフスタイルプロダクトを提供する

株式会社シービージャパン（本社：東京都足立区、代表取締役社長：樋口圭介）は、

「atomico 真空密閉 お米保存袋セット」を2026年4月に発売しました。

お米って、最後の方ちょっと味落ちませんか？

最初はおいしいのに、使い切る頃にはなんとなく風味が落ちている。

そんな気がしたことありませんか？

それって、あながち間違いではないんです。

お米は保存で変わる

お米は空気・温度・光の影響を受けやすく、

保存環境によって少しずつ風味が変わります。

特に開封後は外気に触れるため、保存の仕方が重要になります。

常温で保存していると、湿気や温度変化の影響を受けやすく、

知らないうちに状態が変わってしまうこともあります。

また、空気に触れることで酸化が進み、味や香りが落ちる原因にもなります。

毎日食べるものだからこそ、できるだけよい状態で保ちたいものです。

■ お米の鮮度を守るための保存袋

「atomico 真空密閉 お米保存袋セット」は、

お米を密閉し、空気を抜いて保存できる専用袋です。

付属のポンプで空気を抜くだけで、外気に触れにくい状態をつくれます。

真空＋密閉で鮮度をキープ

空気を抜くことで酸化を抑え、密閉によって湿気やにおいの影響も防ぎます。

光・虫・湿気から守る

3層構造の袋が光や紫外線を遮り、密閉することで虫やカビの発生も抑えやすくなります。

冷蔵庫に収まりやすいサイズ

スリムな形状で冷蔵庫にもすっきり収まります。

Sサイズは約2kg、Mサイズは約4kgに対応し、

使用量に合わせて使い分けが可能です。

■ シンプルな使い方

お米を入れてジッパーを閉め、ポンプで空気を抜くだけ。

シンプルで簡単なので手軽に使えます。

■ 最後までおいしく食べるために

お米は保存で味が変わる食材です。

少し工夫するだけで、最後までおいしく食べられます。

保存方法を見直すきっかけとして、取り入れてみてはいかがでしょうか。

商品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/77335/table/374_1_29860d8fe66411a0899609115d1832ad.jpg?v=202605151051 ]

会社名：株式会社シービージャパン

所在地：東京都足立区

代表取締役：樋口圭介

設立：2000年

事業内容：生活用品メーカー

ミッション：私たちは、暮らしを楽しく、便利で、少し豊かにするお手伝いをしたいと考えています。大切な方に安心して使っていただける商品をお届けし、社会に役立ちながら、かかわるすべての人の幸せにつながるような存在であり続けたいと思っています。

ホームページ :https://cb-j.com/products/001-130/オンラインストア :https://cbj-store.com/products/cbj-517YouTube :https://www.youtube.com/channel/UCEVAkik4KMdPTfcsIVBdwHw/videosInstagram :https://www.instagram.com/cbjapan_official/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw%3D%3DX :https://x.com/cbjapanofficial?mx=2LINE :https://page.line.me/613inpas?oat__id=4593298&openQrModal=true

【商品に関するお問い合わせ先】

株式会社 シービージャパン 広報担当 松本

☎︎：03－5888－1051(#)

mail：s-matsumoto@cb-j.com