「採用」から「創出」へ。大阪府寝屋川市とキャリアフィールド、地域で保育士を育てる仕組み、ゼロ予算で実行可能な「地域循環型モデル」に向け連携協定を締結

キャリアフィールド株式会社

キャリアフィールド株式会社（東京都／代表取締役：都築裕一／https://www.career-f.com/）は、2026年5月14日、大阪府寝屋川市と、寝屋川市民間保育所協議会の3者で、地域で保育士を育成・確保する仕組みづくりに向けた連携協定を締結しました。本協定は、自治体・保育事業者団体・民間事業者の3者による連携で実施されます。

本取り組みは、保育士不足への対応として、従来の採用強化に加え、地域内で人材を育成・確保する基盤を整備するものです。自治体の財政負担を伴わない「ゼロ予算」の設計により、持続的な人材確保の仕組み構築を目指します。

保育士不足の背景

保育士不足は全国的に継続しており、処遇改善や採用手法の見直しだけでは解消が難しい状況が続いています。



その要因の一つとして、保育士養成校の定員割れや募集停止により、養成ルートの入口が細っていることが挙げられます。この結果、保育現場では人材確保の競争が激化し、採用コストの増加や人材の定着に関する課題が顕在化しています。税金として集められた公的資本が、地域内を循環することなく、都市部の紹介会社へと流出し続けているのが実態です。

こうした課題に対し、キャリアフィールド株式会社は、これまで奈良県田原本町や新潟市などで自治体連携による保育人材確保策の検証を進めてきました。本協定は、そうした先行事例で得た知見をもとに、より実装性を高めた地域循環型モデルとして展開するものです。



本取り組みの特徴は、外部から人材を確保するのではなく、地域内で人材を育てる点にあります。

自治体と連携し、資格取得から就業、定着までを地域の中で支えることで、継続的な人材供給を可能にする仕組みです。

既存の公的リソースを活用し、新たな財政負担を伴わない「ゼロ予算」で運用が可能です。

各自治体の状況に応じた個別設計で導入します。

■ 今後の展開

今後は、本取り組みを通じて、寝屋川市における保育人材の確保を進めるとともに、地域の実情に応じた施策の拡張を図っていきます。保育士養成ルートの縮小を補完する施策は、全国で求められています。同様の課題を抱える他自治体においても、本取り組みを参考とした人材確保策が検討されることが見込まれており、既に複数の自治体との連携による実施が決まっています。

■キャリアフィールド株式会社について

キャリアフィールド株式会社は、保育業界に特化した人材支援事業を20年以上にわたり展開しています。保育経営を大きく圧迫する人材紹介というモデルではなく「養成校との関係構築」による保育士の採用支援や「ココキャリ・アカデミー」による保育士資格取得支援や「体系的職業体験の構築」を通じ、保育業界の持続的な人材確保に取り組んでいます。

園長通信2024

新潟市、日置市TOPインタビュー

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ココキャリ・ノート

保育学生向け情報誌。全国の保育士養成校へ配布

ココキャリ・アカデミー

法人専門の保育士資格取得支援スクール