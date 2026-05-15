那須高原のホテルで真夏の雪遊び、3日間限定イベント「サマースノースプラッシュ in NASOBO2026」開催。【グランドメルキュール那須高原リゾート＆スパ】

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社

那須連山の壮大な稜線を正面に望み、その広大な裾野に広がる那須高原を360度一望できる絶景のロケーションに位置するリゾートホテル「グランドメルキュール那須高原リゾート＆スパ」（所在地：栃木県那須郡那須町／総支配人：リチャード・ティン トゥン）は、真夏でも雪遊びが体験できる特別イベント「サマースノースプラッシュ in NASOBO2026」を期間限定で開催します。

真夏に雪遊びが楽しめる3日間限定イベント「サマースノースプラッシュ in NASOBO2026」

真夏の炎天下に雪が舞う「NASOBO」 ※写真はイメージです（AI生成）

ホテル敷地内の公園「NASOBO」に、期間限定で“真夏の雪あそび”が登場。青空の下、炎天下にひんやりとした人工雪が舞い降りる、季節を超えたサプライズ体験が広がります。会場では、雪遊びやソリ滑り、水鉄砲など、子どもたちが夢中になって駆け回るアクティビティが勢ぞろいします。ソリ遊びや水鉄砲合戦に使えるアイテムも無料で貸し出すため、手ぶらで来館してもすぐに楽しめるのが特徴です。

また、「ガーデンプール」もオープンしており、“雪×水”のダブルで楽しむ、ここだけの夏の遊び場を展開します。そして、外で思いきり遊んだあとは、楽しさそのままに館内へ。涼しい屋内空間でもアクティビティが楽しめるため、暑さを気にせず一日中遊び続けることができます。さらに、「那須高原りんどう湖ファミリー牧場」や「那須ハイランドパーク」の入園券と乗り放題チケットがセットになった宿泊プランもご用意。遊びの選択肢が広がり、朝から夜まで飽きることなく満喫できる、家族の“夏の新しい遊び”を提案します。

「サマースノースプラッシュ in NASOBO2026」詳細

真夏に舞い降りる雪雪の上で楽しむアクティビティ水遊びも思いのままに

開催日：2026年7月24日（金）～7月26日（日）

時間：13:00～17:00

会場：ホテル敷地内公園「NASOBO」

料金：無料・オールインクルーシブに含まれます。

備考：予約不要の宿泊者限定イベントとなります。

天候や気温などにより、内容が変更または中止となる場合がございます。

夏期限定！開放感あふれる「ガーデンプール」

開放的な「ガーデンプール」

ホテル敷地内では、夏期限定の「ガーデンプール」がオープン。水しぶきが弾けるプールで、子どもたちの歓声があちこちに広がり、夢中になって遊ぶ姿があふれます。広々とした空間では、思いきりびしょ濡れになりながら全身で水遊びを満喫。プールサイドにはデッキチェアも備え、家族それぞれが思い思いの時間を過ごせます。さらに、水深の浅いキッズエリアも設けており、小さなお子さまも安心して思いきり水遊びを楽しめます。

「ガーデンプール」 詳細

営業日：2026年7月18日（土）～8月31日（月）・2026年9月19日（土）～9月23日（水）

時間：10:00～12:00／13:00～17:00 ※50分に1回10分間の休憩時間あり

広さ：楕円形500平方メートル

水深：キッズエリア35cm～40cm／メインエリア 110cm

料金：無料・オールインクルーシブに含まれます。

URL：https://grand-mercure-nasuhighlands-resortandspa.jp/activities/

備考：ご利用は宿泊者限定で、チェックイン前やチェックアウト後もご利用いただけます。

雨や雷などの天候や気温・水温によって営業が中止になる場合もございます。

おむつの取れていないお子さまは、水遊び用のおむつを着用ください。

混雑状況により利用時間・人数制限をさせていただく場合がございます。ご了承ください。

焚火と星空に包まれる、夏の夜のひととき「スターゲイジングナイト」

澄みきった空気のもとで満点の星目の前でゆらめく焚火ワイン・ソフトドリンクも飲み放題

那須高原の澄みきった空気のもと、満天の星を眺める「スターゲイジングナイト」を開催。星空解説に耳を傾けながら、非日常のひとときをお楽しみいただけます。運が良ければ、夏の大三角形が夜空に美しく浮かび上がり、心に残る光景に出会えるかもしれません。手元にはワインやソフトドリンク、目の前にはゆらめく焚火と広がる星空。那須の自然に抱かれながら、日常を離れて過ごす夏の夜のひとときが体験できます。

「スターゲイジングナイト」 詳細

開催日：2026年7月4日（土）～8月29日（土）※毎週土曜日開催

時間：21:00～22:00

会場：屋外芝生エリア

内容：星空解説／焚火の設置／ワイン・ソフトドリンクのご提供（無料）

料金：無料・オールインクルーシブに含まれます。

備考：雨天の場合、中止または変更になる場合がございます。

予約不要の宿泊者限定イベントとなります。

その他都合により内容・開催場所が変更となる場合がございます。ご了承ください。

【予約・詳細】グランドメルキュール那須高原リゾート＆スパ公式サイト(https://grand-mercure-nasuhighlands-resortandspa.jp/)

ファミリー向けアクティビティ、屋内アクティビティが充実

新ラウンジ「KINOHA - Family Lounge & Library屋内キッズスペース「NASOBIBA」屋外公園「NASOBO」

2026年1月、新ラウンジ「KINOHA - Family Lounge & Library」がオープン。木の温もりと畳の心地よさに包まれた空間に、絵本や児童書、約3,000冊のコミックを揃えた読書コーナーをはじめ、木製おもちゃや知育ボードゲーム、大型モニターで楽しむデジタルお絵描きなど、多彩なコンテンツが集結。さらに、ディッピンドッツアイスやビールサーバー付きドリンクバーも備え、3世代で思い思いに過ごせる空間として好評を得ています。

また、未就学児も安心して遊べる屋内キッズスペース「NASOBIBA（なそびば）」、キッズアスレチックやロング滑り台を備えた屋外公園「NASOBO（なそぼ）」もあり、屋内外を自由に行き来しながら遊びが広がる、まるでホテル全体がひとつの大きな遊び場のように、子どもたちの好奇心を刺激します。天候に左右されることなく、一日中夢中になって遊ぶことができます。

遊びつくせない、那須ステイ

那須高原りんどう湖ファミリー牧場那須ハイランドパーク

人気のレジャースポット「那須高原りんどう湖ファミリー牧場」と「那須ハイランドパーク」の入園券・乗り放題チケットがセットになったお得な宿泊プランもご用意。那須高原りんどう湖ファミリー牧場では、動物とのふれあいや牧場体験、湖を望む開放的な景観の中でのびのびとした時間を満喫。那須ハイランドパークでは、多彩なアトラクションやキャラクターイベントに夢中になれるひとときをお過ごしいただけます。

遊びの選択肢は、一日では足りないほど。遊び尽くせない楽しさが広がり、思わずもう一泊したくなる那須ステイへと誘います。たっぷり遊んだあとは、温泉や美食、那須の豊かな自然に包まれながら、家族でゆったりとくつろぐ時間も。遊びも癒しも満喫できる滞在体験がおすすめです。

【プラン名】

・りんどう湖ファミリー牧場入園＆乗り放題「エンジョイパス」付プラン

・那須ハイランドパーク入場券＋乗り物乗り放題付きプラン

【宿泊特典】夕朝食付き／ラウンジ利用可

【期間】通年（除外日あり）

【予約・詳細】グランドメルキュール那須高原リゾート＆スパ公式サイト(https://grand-mercure-nasuhighlands-resortandspa.jp/plan/)

グランドメルキュール那須高原リゾート&スパ

那須高原を一望できるリゾートホテルサファリツインマウンテンビュー開放的な空間「大浴場」

グランドメルキュール那須高原リゾート＆スパは、那須連山の壮大な景色と、その裾野に広がる那須高原を一望できる場所に位置するリゾートホテルです。那須ICから車で約15分、那須塩原駅からタクシーで約30分。皇室の方たちが静養に訪れることから、ロイヤルリゾート那須の愛称でも知られる那須高原に位置しています。朝夕のビュッフェスタイルの食事、夕食時のアルコール、ラウンジで提供するソフトドリンクなどを宿泊料金の中で自由に楽しむことができます。2026年4月1日からは、ビュッフェレストラン「Le Sensoriel（ル‧サンソリエル）」で、Food & Beverageの新コンセプト「マルシェ」をイメージした新しいシグネチャーメニューの提供を開始。思わず足を止めたくなる「発見の楽しさ」、目の前で料理が仕上がるライブキッチンの「ワクワク感」、そして旅先ならではの「新鮮な体験」がつまっています。

コンセプトは、地元の魅力あふれる街角のマルシェ新シグネチャーメニューの「バーガー三種」（朝食）ベジタブルラザニアや温野菜、スムージーなど、ベジタブルメニューも豊富新コンセプト・メニューの詳細はこちら :https://accor-resorts-japan.jp/buffet/

【所在地】〒325-0302 栃木県那須郡那須町高久丙4449番地2

【TEL】03-5539-2597（予約センター）

【URL】https://grand-mercure-nasuhighlands-resortandspa.jp/

【アクセス】東北自動車道 那須ICより車で約15分、JR那須塩原駅よりタクシーで約30分。

グランドメルキュールについて

グランドメルキュールは、「Discover Local Grandly～地域の魅力を、グランドに堪能する～」をコンセプトに、その土地ならではの文化の豊かさを称え、伝統・エレガンス・本物志向が調和した上質な滞在体験を提供するプレミアムブランドです。それぞれのデスティネーションの本質に根ざし、五感を呼び覚ます体験と地域の魅力を尊重したストーリーテリングを通じて、ゲストに深い没入感をもたらします。地域に息づく風習や食文化、アート、人とのつながりを大切にしながら、ひとつひとつの体験をその土地への敬意として丁寧に紡いでいます。国際水準のホスピタリティとローカルの個性を融合させることで、深くローカルに根ざしながらも、豊かで上質な滞在を提供します。現在、グランドメルキュールは10カ国以上で80以上のホテルを展開しており、フラッグシップホテルにはインドのグランドメルキュール・マイソール、ブラジルのグランドメルキュール・ベレン・ド・パラ、グランドメルキュール・リオデジャネイロ・コパカバーナなどがあります。グランドメルキュールは、110カ国以上で5,800以上の施設を展開する世界有数のホスピタリティグループであるアコーの一員であり、さまざまな特典、サービス、体験を提供する予約プラットフォーム兼ロイヤルティプログラムALL Accor（オール アコー）の参加ブランドです。

https://group.accor.comをご覧ください。(https://group.accor.com%E3%82%92%E3%81%94%E8%A6%A7%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82)

※2026年5月14日時点の情報です。

※写真はすべてイメージです。