＜本日発売＞アース・スターノベル 5月最新刊登場

株式会社アース・スター エンターテイメント

株式会社アース・スター エンターテイメント（東京都品川区）は【アース・スターノベル】新刊を5月15日(金)より発売いたします。公式サイト（https://earthstar-novel.com/） では新作や一部既刊を無料でお試し読みいただけます。

『左遷の錬金術師の解決薬』第1巻

著：氷純 イラスト：梅之シイ「左遷ですか？ 私、国家錬金術師ですけど」

国家錬金術師のセラは、大好きなポーション研究の第一線で、日々職務に励んでいた。

しかし人付き合いに無頓着だったことが災いし、セラの地位の失墜を狙っていた人々の策略に嵌められ、気が付けば僻地へ左遷の身に。

左遷先でも冷遇され、セラの心はボロボロに――なる訳がなかった。

「……これで毎日好きなだけ研究ができますね」

大好きな研究ができる環境にほくほくなセラだが、左遷された裏には『内偵』という任務が課せられている事情もあった。

セラの磨き上げられたその実力は伊達ではなく、左遷先で巻き起こる様々なトラブルを次々と解決していく。

セラは次第にその名を轟かせていくのであった――

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/656_1_7029a9c5f29fb06950ba3bf27ce75e98.jpg?v=202605151051 ]

『魔法少年になった仙人じいちゃんの驀進譚～あるいは、魔法オタクが魔塔の研究者に進化して国外でも無双する話～』第2巻

著：相有 枝虬 イラスト：にじまあるく次に向かうは樹海にそびえる謎多き魔塔！？派閥争い、怪しげな宗教……魔塔にはびこるしがらみをぶっ飛ばす！？

とある人物から届いた、「迷いの樹海」にそびえ立つ魔塔へのスカウト。

コーディが現地へ向かうと、そこには魔獣がひしめき、無事に塔へ辿り着くこと自体が試験となっていた！？

あらゆる魔術で見事試験を突破したコーディは、ついに招致主であるディケンズ先生と対面。

ディケンズ先生の元で、魔術の研究や論文執筆に明け暮れる、充実した魔塔生活が幕を開けるコーディ。

そんな中、先輩研究者のギユメットから塔内の不穏な派閥争いについて聞かされる。

「魔塔開祖主義」を掲げる研究者コーエンの思想が、静かな研究生活に影を落とし始めており――？

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/656_2_67b5719d79cb4315b661009f98531a8f.jpg?v=202605151051 ]

『田舎の中古物件に移住したら、なぜか幼女が住んでいた～ダンジョンと座敷わらし憑きの民泊はいかがですか？～』第2巻

著：k-ing イラスト：п猫Ｒ「民泊“笑福亭”臨時休業します！」

ある日いつも通り地下の畑で野菜を収穫しようと向かった幸治だったが、以前から気になっていた壁の穴が大きくなっていたことに気が付く。

穴の様子を窺うと何かに引っ張られ、目が覚めるとモンスターがひしめくダンジョンに迷い込んでしまっていた！

そして新しい家族になったカッパの“サラ”を巡って、またもや大騒動が巻き起こる。幸治を訪ねてきた夫婦が言うには、サラが行方不明な娘にそっくりとのことで――

そんな行方不明騒動の中で、牛島が抱える問題も明らかに――！？

可愛くて時々怖い妖怪（？）たちとのほのぼの民泊ライフ、第２巻！

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/656_3_8750b87435e6cddf453bee3bf249c8c3.jpg?v=202605151051 ]

アース・スター エンターテイメント公式サイト

- コミック アース・スター：https://comic-earthstar.com/ （毎週木曜18時更新・毎月12日発売）- アース・スターノベル：https://earthstar-novel.com/ （毎月15日発売）- アース・スター ルナ：https://www.es-luna.jp/ （毎月1日発売）- ウタヒメドリーム：https://www.utadori.com/- 補講男子：https://www.hokodan.com/- Toxic-a-Holic：https://toxicaholic.com- 所属アーティスト花耶（KAYA）公式サイト：https://kaya-official.jp/- コーポレートサイト：https://www.earthstar.co.jp/