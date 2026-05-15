【じゅうじゅうカルビ×リラックマ】リラックマたちと“ごゆるり”デザートタイム♪遊び心あふれるコラボメニューが5月19日（火）より登場！

株式会社トマトアンドアソシエイツ

株式会社トマトアンドアソシエイツ（本社：兵庫県西宮市、代表取締役社長：笹村 啓介）が運営する、焼肉食べ放題「じゅうじゅうカルビ」では、2026年5月19日（火）より「リラックマ」とのコラボキャンペーンを開催いたします。

本キャンペーンでは、コラボメニューの販売、およびここでしか買えないオリジナルグッズの販売を実施いたします。また、先着10,000名様へのオリジナルポストカードのプレゼントや、SNSキャンペーンもあわせて開催いたします。

じゅうじゅうカルビ×リラックマコラボ

＜開催期間＞

2026年5月19日（火）～ 6月17日（水）

※予告なく変更または終了する場合がございますので、予めご了承ください。

＜開催店舗＞

じゅうじゅうカルビ全店

コラボメニュー

リラックマのみんなでごゆるりプレート

リラックマの大好物であるパンケーキに、マンゴーやムースホイップを添えた自分へのごほうびプレート。リラックマたちと癒やしのひとときをお過ごしください。

価格：1,000円（税込1,100円）

コリラックマのだいすきいちごミルクフロート

コリラックマのカラーをイメージしたドリンク。大好物のいちごソースとアイスを合わせた、飲めばごきげんになれるフロートです。

価格：800円（税込880円）

キイロイトリのプリン＆マンゴー

キイロイトリの趣味の貯金をコインチョコでイメージ。最後は自分でカラメルソースを使って仕上げるプリンです。

価格：600円（税込660円）

※すべて単品販売のみとなります。

オリジナルポストカード

コラボメニュー1つご注文につき、先着10,000名様限定でオリジナルポストカードをプレゼントいたします。※各店なくなり次第終了となります。

じゅうじゅうカルビ公式SNS コラボ記念キャンペーン

リラックマとのコラボを記念して、SNSキャンペーンを開催予定。

※詳細は後日じゅうじゅうカルビXで告知いたします。

じゅうじゅうカルビ公式X：https://x.com/JyujyuOfficial

コラボグッズ販売

＜グッズ一覧＞

・アクリルスタンド／880円（税込）

・缶バッジ（全7種トレーディング）／605円（税込）

・缶バッジ（全7種セット／EC限定）／4,235円（税込）

・アクリルブロック（全4種ランダム）／770円（税込）

・アクリルブロック（全4種セット／EC限定）／3,080円（税込）

・ステッカーセット（3種1セット）／990円（税込）

・クリアファイル／660円（税込）

・キャンバスポーチ／1,980円（税込）

・ミニタオルハンカチ／990円（税込）

＜グッズ販売店舗＞

【関東】

東小金井店、東尾久店、八王子インター店、雑色店、一之江店、清瀬店、三郷戸ヶ崎店、和光新倉店、坂戸元町店、草加松原店、東松山砂田店、千葉中央店、南行徳店、君津大和田店、大和中央店、横浜天王町店、鶴見中央店、磯子中原店

【甲信越・北陸】

新潟駅南店、新潟寺尾店、福井南店

【東海】

東静岡駅前店

【近畿】

桂南店、松井山手店、福知山店、中百舌鳥店、八戸ノ里駅前店、沢良宜駅前店、枚方宮之阪店、大久保インター店、神戸藤原台店、三田ウッディタウン店、神戸摩耶ランプ店、伊丹堀池店

【九州】

福岡橋本店、長崎三芳店

※各店なくなり次第終了となります。

＜EC販売＞

Webサイト：https://tokyogetsmall.com/collections/rilakkuma_jyujyukarubi

リラックマについて

着ぐるみのクマ。コリラックマやキイロイトリと一緒にOLのカオルさんの家でお世話になり続けている。中に入っているのが誰かは不明。リラックマの一番の関心事は、毎日のごはんとおやつ。好きな食べ物はホットケーキ、オムライス、プリン、だんご。チャイロイコグマははちみつの森に住むお友達。

もっと詳しく見る▶https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/profile/

リラックマごゆるりサイト（San-X ネット）▶https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/

リラックマ公式X▶https://x.com/rilakkuma_gyr

焼肉食べ放題 「じゅうじゅうカルビ」

じゅうじゅうカルビは、お値打ち価格で質の良いお肉を提供する焼肉バイキングのお店です。タッチパネルでご注文いただき、スタッフがお料理をお持ちするシステムです。これからもじゅうじゅうカルビは、美味しいお食事を安心してお召し上がりいただける環境とともに、地域の皆さまにとって「お値打ち感」のある商品を提供してまいります。

公式サイト：https://www.tomato-a.co.jp/jyujyukarubi/

公式アプリ ：https://www.tomato-a.co.jp/jyujyukarubi/lp/app/

公式X：https://x.com/JyujyuOfficial

公式Instagram：https://www.instagram.com/jyu_jyu_karubi_official/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@jyu_jyu_karubi_official

公式YouTube：https://www.youtube.com/@jyujyukarubi_official

株式会社トマトアンドアソシエイツ

・会社概要

商号：株式会社トマトアンドアソシエイツ

代表者：代表取締役社長 笹村 啓介

所在地：〒651-1431 兵庫県西宮市山口町阪神流通センター1丁目2番地3F

創業：1973年(昭和48年)3月

業務内容：すかいらーくグループのトマトアンドアソシエイツは、焼肉バイキングおよび関西圏を中心としたファミリーレストランの直営およびFC事業の展開を行なっております。

URL： https://www.tomato-a.co.jp/



・本件に関するお問い合わせ

「トマトアンドアソシエイツ」お客様お問い合わせ窓口

入力フォームからのお問い合わせ： https://www.tomato-a.co.jp/contact/index.html

お電話によるお問い合わせ： フリーダイヤル0120-777-327※平日 9時～12時及び13時～17時（土日祝日は除く）