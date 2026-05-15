スタジオコフレ、52店舗目となる「名取スタジオ」を2026年5月22日オープン～宮城県2店舗目、「アトリエチェーン」を体現する新店舗～

株式会社キャラット01_スタジオコフレ名取スタジオ

株式会社キャラット(本社：奈良県香芝市、代表取締役社長：奥野 貴之)は、運営するプライベート型フォトスタジオ「スタジオコフレ」の52店舗目として、宮城県で2店舗目となる「名取スタジオ」を2026年5月22日（金）にオープンいたします。本スタジオは、当社が打ち出す新たな市場領域「アトリエチェーン」を体現する店舗であり、世界観とチェーン展開を両立した新しいスタジオモデルの具体例となります。

アトリエチェーンについて :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000221.000060054.html

お子さまの成長の軌跡は、特別な空間でリラックスして残していただきたい。「手軽でスピーディーな“ファストフード”とはひと味違った“スローフード”を選ぶように、ひとりひとりのペースで撮影出来たら…」という想いからうまれたのが“Slow Photo”のスタジオコフレです。2012年のブランド誕生からずっと、プロの手による内装デザインとコフレオリジナルのお⾐装、プライベート空間での撮影による極上のお写真がスタイリッシュなママたちに支持され続けています。

出店の背景

この度オープンするのは、宮城県名取市の「名取スタジオ」です。名取市は仙台市の南に隣接し、仙台駅まで電車で約15分とアクセス抜群なベッドタウンです。イオンモール名取などの商業施設や仙台空港がある他、子育て支援が充実し、2025年住みよさランキング（北海道・東北編）で2年連続1位に選ばれるなど、交通利便性と閑静な住環境のバランスが良く、ファミリー層に非常に人気があるエリアです。



名取スタジオは、仙台空港鉄道仙台空港線「美田園駅」より徒歩約5分。オルフィーカ美田園の駐車場が利用可能なので、小さなお子様のいるファミリーのお車移動も容易です。

名取スタジオの特徴

02_スタジオコフレ名取スタジオ

１：コンセプトは【chemin】

フォトジェニックな空間スタイリングを生み出すのは当社内のフォトスタジオスタイリングのプロ集団。スタジオコフレは、お店ごとに異なるコンセプトに基づき、色味を統一した「ワントーンフォト(R)」(※)の世界観をベースに、ひとつひとつ内装を施工しています。

名取スタジオのコンセプトは、【chemin（シュマン）】- 道、みちのり -。ここは、家族がこれまで歩んできた道、そしてこれからも続いていくみちのりの途中。家族の物語をやさしく残すフォトスタジオです。スタジオ内には色彩や質感にこだわった3つのセットがあり、思わず奥へと歩きたくなるような空間の中で、お子さまの成長や家族のぬくもりを写真に残します。

※「ワントーンフォト」は、株式会社キャラットの登録商標です。

2．レンタル可能なオリジナル⾐装やオリジナルアイテムで、コフレだけの特別な撮影を

特別な日を彩る和洋のお⾐装にこだわり抜いているのもコフレの大きな特徴です。国内外のアンティークやブランド品の買い付け、オリジナル衣装など、コフレならではの充実したラインナップです。

ベビー向けからお誕生日撮影にぴったりのドレス、男女でお召しになれるセットアップなどの和洋オリジナル衣装まで、オリジナルアイテムが叶える特別なお写真はコフレならではの世界観。さらに、お気に入りのお衣装やおもちゃなどのお持ち込みアイテムとの撮影も叶えられます。

3．安心のプライベート空間での撮影

撮影中、スタジオをご家族だけのプライベート空間にできるコフレでは、お子さまも親御さまもゆったり過ごせることから、マタニティ撮影、人見知り・場所見知りの時期に重なる撮影でも、安心してお過ごしいただけます。

名取スタジオオープニングプランおよびイベント概要

この度のオープンを記念し、特典付きの6種類のパッケージプランとイベントをご用意しました。バースデー、七五三、お宮参り、入園・卒園などシーンを問わずご利用ください。

03_スタジオコフレ名取スタジオ

オープニングプラン

◆撮影期間

2026年4月29日（水）～2026年8月2日（日）

◆オープニングプラン概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/60054/table/220_1_7f83534699b6855ce1bb5ca43aebd87c.jpg?v=202605151051 ]

※オープニングライトデータプランおよびオープニングライトアルバムプランは平日限定プランとなります。

プラン内容について詳細はスタジオコフレ名取スタジオのホームページ(https://coffret-p.jp/studio/natori)または公式Instagram(https://www.instagram.com/studiocoffret_natori/)をご確認ください。

レセプションパーティー04_スタジオコフレ名取スタジオ

◆開催日時：2026年5月21日（木）10:00～17:00

◆入場料：無料

◆内容：オープンを記念したレセプションパーティーの開催

・プロカメラマンによる撮影会

・スタジオコフレ主催ハイハイレース

・ヘアアレンジ体験会

※内容や参加方法について、詳細はスタジオコフレ名取スタジオの公式Instagram(https://www.instagram.com/studiocoffret_natori/)をご覧ください

スタジオコフレ名取スタジオ詳細

【店名】スタジオコフレ名取スタジオ

【住所】〒981-1217 宮城県名取市美田園5丁目2ー3 オルフィーカ美田園E棟

【アクセス】電車：仙台空港鉄道仙台空港線「美田園駅」徒歩約5分

【電話番号】050-1871-1942

【営業時間】9:00～18:00

【定休日】火曜日・木曜日(祝日除く)

【URL】 https://coffret-p.jp/studio/natori

【Instagram】https://www.instagram.com/studiocoffret_natori/

※店舗の営業時間および営業日に変更がある可能性がございます。詳細はwebサイトをご確認ください。

※本プレスリリースの画像は、全て他スタジオでのイメージカットです

05_スタジオコフレStudio Coffret（スタジオコフレ）

完全プライベートの空間を2時間使用でき、リラックスした雰囲気の中でお子様の自然な姿を撮影できます。ヘアメイクはもちろん、インテリアや一部衣装もコフレオリジナルで取り揃えています。毎年撮影に訪れる根強いファンも。

URL：https://coffret-p.jp/