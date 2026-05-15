新たな市場領域「アトリエチェーン」を定義～スタジオコフレが切り拓く、“独自コンセプト×チェーン展開”の可能性～

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株式会社キャラット(本社：奈良県香芝市、代表取締役社長：奥野 貴之)は、このたびフォトスタジオ市場における新たな領域として「アトリエチェーン」という考え方を定義いたしました。

当社が運営する「スタジオコフレ」は、既存51店舗それぞれを異なるコンセプト・デザインで展開しており、「アトリエチェーン」はこうした店舗づくりを言語化したものです。

背景：二極化の中で生まれる新たなニーズ

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近年、フォトスタジオ市場は「低価格・均質型のチェーン型スタジオ」と「高付加価値・独自世界観のスタジオ」という二極化が進んでいるように見受けられます。

一方で、「利用しやすさも重視したいが、写真の世界観にもこだわりたい」、「特別感のある体験を求めつつも、安心して利用できるスタジオを選びたい」といったニーズが顕在化しており、従来の分類では捉えきれない領域が広がっています。

こうした背景から、機能や価格だけではなく、「どんな体験ができるか」「どんな世界観で写真を残せるか」という価値が、フォトスタジオ選びの重要な基準になりつつあります。

「アトリエチェーン」という新たな市場領域

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当社が運営するフォトスタジオ「スタジオコフレ」は、1店舗ごとに異なるコンセプトやストーリーを設計し、それぞれ異なる空間体験を提供しながら、チェーンとしての展開力を組み合わせることで、着実に店舗数を拡大してきました。一般的なチェーン型店舗のように、同一デザインやフォーマットを横展開するのではなく、各店舗ごとにコンセプトやストーリー、空間設計をゼロベースで作り込んでいる点が特徴です。そのため、スタジオコフレには2つとして同じ店舗が存在しません。店舗ごとに異なるデザインやストーリーを持ちながらも、ブランドとしての品質や体験価値を維持していることが、スタジオコフレ独自の強みです。

そこで当社はこのたび、アトリエのような独自性・デザイン性と、チェーンとしての展開力・再現性をあわせ持つ市場領域を「アトリエチェーン」と定義しました。「アトリエチェーン」は、「デザイン性・独自性」と「価格・利便性」の双方の価値を兼ね備えるポジションに位置づけられます。

具体的には、

・ブランド全体で統一されたブランディング

・1店舗ごとにゼロベースで設計されるコンセプトと空間デザイン

・店舗ごとにオンリーワンのデザインとストーリー

・光や色、素材にまでこだわったビジュアル品質

・ブランドとしての統一感を保ちながらの多店舗展開

といった要素を特徴としています。

これは単なる「デザイン性・独自性」と「価格・利便性」の中間的な存在ではなく、それぞれの強みを掛け合わせることで成立する新たな市場領域であり、今後のフォトスタジオ市場における一つの潮流になると考えています。

今後の展開

2026年5月22日にオープン予定のスタジオコフレ名取スタジオでは、スタジオコフレがこれまで積み重ねてきた「アトリエチェーン」の思想をより象徴的に体現したスタジオ設計を導入いたします。

当社は今後も、フォトスタジオの選び方に新たな視点を提示し、「価格や立地」だけでなく「どんな体験・世界観を得られるか」という基準を広げてまいります。また、「アトリエチェーン」という領域の進化とともに、フォトスタジオの価値を「撮影サービス」から「体験価値」へと発展させてまいります。

05_アトリエチェーンStudio Coffret（スタジオコフレ）

完全プライベートの空間を2時間使用でき、リラックスした雰囲気の中でお子様の自然な姿を撮影できます。ヘアメイクはもちろん、インテリアや一部衣装もコフレオリジナルで取り揃えています。毎年撮影に訪れる根強いファンも。

URL：https://coffret-p.jp/

株式会社キャラット会社概要

会社名：株式会社キャラット

本社 ：奈良県香芝市鎌田416-1

代表 ：代表取締役社長 奥野貴之

設立 ：2004年12月(創立1994年4月)

ＵＲＬ：https://caratt.studio/system/

写真撮影を通して、すべての人の人生を彩るコミュニケーションを実現したいという想いのもと、キッズやファミリー向けの「スタジオキャラット」、ブライダル撮影の「クレールブライダルスタジオ」、振袖撮影の「振袖スタジオラブリ」、貸し切りスタイルの「スタジオコフレ」の写真スタジオ4ブランドの他、ECサイト運用やスタジオデザインまで、人生の様々なシーンに寄り添うサービスを展開しています。