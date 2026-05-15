特定保健指導支援システム「Wemex 保健指導システム」へ「AIによる初回面談記録支援機能」を実装

ウィーメックス株式会社

ＰＨＣホールディングス株式会社（本社：東京都千代田区、東証プライム：6523）傘下の ウィーメックス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高橋秀明、以下「ウィーメックス」）は、健診機関および民間特定保健指導機関向け特定保健指導支援システム「Wemex 保健指導システム」に、新たにAIによる初回面談記録支援機能「面談まとめるくん」を実装し、2026年8月(予定)リリースいたします。

本機能は、特定保健指導の面談を録音するだけで、AIが内容を要約し、報告書フォーマットに沿ったSOAP形式（※１）の指導記録を自動生成するものです。システム入力の自動化により、指導現場の業務効率化と均一的な記録管理を実現します。

＃背景と課題

特定保健指導を実施する中で、特に情報量が多い「初回面談」において、指導員側での面談中のメモ取り、内容の整理、システムへの入力といった記録業務に多くの時間が費やされています。

その結果として、指導現場では以下の課題が発生していました。

- 指導員と対象者間のコミュニケーションや、指導員による指導時間の短縮。- 指導員の経験やスキルによる、記録内容のばらつき（記録の属人化）。- 指導員の変更や引き継ぎ時に発生する情報不足。

このような背景を踏まえ、現場の課題を解消し、指導現場の業務効率化と品質向上を目指すべく、特定保健指導に特化したAIによる面談内容の記録・入力支援システムを開発いたしました。





＃「AI面談記録・SOAP自動生成機能」の特長

- 特定保健指導に特化した「SOAP自動生成」と「ニュアンス抽出」特定保健指導で用いる専門用語や報告書フォーマットを学習したAIが、指導員と対象者の会話をテキスト化し、要約を行います。さらに、「対象者が前向きに取り組めそうか」といった発言のニュアンスまでもAIが汲み取り、修正の手間なくSOAP形式で自動生成します。なお、オンライン・対面、いずれの面談方式にも対応しています。- 記録作業時間の削減による生産性の向上情報量が多く、指導員の負担となっていた初回面談のメモや入力業務をAIが自動化することで、1件あたりの面談記録のシステム入力時間を約8分短縮（※2）できます。この記録時間の短縮により創出できた時間は、面談対応件数の増加や、一人ひとりへの指導内容の充実など、対象者への指導時間と質の向上に充てることができます。- 記録の「属人化解消」と「品質の均一化」録音内容をもとにAIが客観的にサマリを作成・登録するため、記録形式の違いや記載の抜け漏れが防止されます。これにより、担当者のスキルに依存しない均一的な記録管理が可能となり、品質のばらつきや引き継ぎ時の情報不足といった運用上の課題が解消されます。ICT面談の録音機能

面談中の音声を録音・保存し、システムへ取り込めます

対面面談の音声取り込み

対面での会話も録音データをシステムへ取り込み可能です

ワンクリックで要約・登録

録音データからボタン一つで要約を作成し、システムへ登録できます

（※1）指導対象者との面談情報を、「Subject（主観的情報）」「Object（客観的情報）」「Assessment（評価）」「Plan（計画）」の順に体系立てて情報を記載する方法です

（※2）現役の特定保健指導員7名による検証結果で、平均約15.8分から約7.9分へ短縮

＃サービス紹介セミナーのご案内

サービスのリリースに先立ち、デモ画面を用いた機能の詳細や価格をご紹介するセミナーを開催いたします。「業務負担を減らしたい」「指導品質を均一化したい」とお考えの事業者様は、ぜひご参加ください。「Wemex 保健指導システム」をご契約されていない事業者様もご参加可能ですので、奮ってお申し込みください。

【開催日時】2026年5月27日（水）14:00～14:45

【視聴方法】オンライン（Zoom）

【参加費】無料

【参加方法】下記URLよりお申込みください。

https://www.phchd.com/jp/medicom/park/event/hcs-ai-summary(https://www.phchd.com/jp/medicom/park/event/hcs-ai-summary?utm_campaign=pr260515)

＜ウィーメックス株式会社について＞

ウィーメックス株式会社は、グローバルヘルスケア企業として事業を展開するＰＨＣホールディングス株式会社（証券コード6523 東証プライム）の日本における事業子会社です。企画・開発から販売までワンストップでサービスを提供する新体制として、2023年4月より新会社として事業を開始しました。また、2025年10月1日にウィーメックスヘルスケアシステムズ株式会社を吸収合併しました。「メディコム」ブランドのレセプトコンピュータや電子カルテの他に、薬局経営のサポートや特定保健指導の支援、遠隔医療システムなどを提供しています。国内の「医療DX」を推進するヘルスケア IT製品・サービスを通じて、患者さんへの医療サービス向上と医療従事者の業務効率化に取り組んでいます。

https://www.wemex.com/(https://www.wemex.com/?utm_campaign=pr260515)

□所在地 ：東京都渋谷区渋谷3-25-18 NBF渋谷ガーデンフロント14F

□代表者名 ：代表取締役社長 高橋秀明

＜ＰＨＣホールディングス株式会社（ＰＨＣグループ）について＞

ＰＨＣホールディングス株式会社（証券コード 6523 東証プライム）は、健康を願うすべての人々に新たな価値を創造し、豊かな社会づくりに貢献することを経営理念に掲げるグローバルヘルスケア企業です。傘下にＰＨＣ株式会社やアセンシア ダイアベティスケアホールディングス、エプレディアホールディングス、株式会社ＬＳＩメディエンス、ウィーメックス株式会社、メディフォード株式会社などを置き、糖尿病マネジメント、ヘルスケアソリューション、診断・ライフサイエンスの事業領域において、開発、製造、販売、サービスを行っています。2025年度のグループ連結売上収益は3,644億円、世界125以上の国と地域のお客様に製品・サービスをお使いいただいています。ＰＨＣグループはＰＨＣホールディングス株式会社とその事業子会社の総称です。

https://www.phchd.com/jp(https://www.phchd.com/jp?utm_campaign=pr260515)

お問合せ先

ウィーメックス株式会社

E-mail：tky-mc_pr_alignment@ml.wemex.com