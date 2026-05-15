colorgram（カラーグラム）×クレヨンしんちゃんコラボ、待望の第2弾がオンラインで5月29日（金）、オフラインで6月19日（金）より発売

CJ Olive Young Japan株式会社

韓国を代表するKビューティープラットフォーム「オリーブヤング」発のメイクアップブランド「colorgram（カラーグラム）」は、ブランド初となる日本限定コラボ企画として、大人気アニメ『クレヨンしんちゃん』とコラボしたリップカラー（4種×2色）と涙袋メーカー（2色）を発売いたします。「colorgram（カラーグラム）」が『クレヨンしんちゃん』とコラボするのは2025年に引き続き2回目で、今回のテーマは“ギャルしんちゃん”。本コラボ限定の新色もご用意いたしました。

2026年5月29日（金）より公式オンラインショップ（Qoo10）で正式発売を開始し、さらに2026年6月19日（金）よりロフト・PLAZAなどでも展開いたします。

colorgram初の日本限定コラボ企画！

超マイペースなしんちゃんがギャルに大変身

『クレヨンしんちゃん』の主人公・野原しんのすけと、お友達のネネちゃんや、しんのすけが大好きなななこおねいさん、妹のひまわりが、タロベージュをまとったギャルになって、colorgramの人気アイテムのパッケージに登場！ 今だけのスペシャルデザインをぜひお楽しみください。

SNSで話題のアイテム！ 色ムラのある唇をカバー*して、思い通りのカラー表現を叶える「ギークヌードカラーカバーティント」

カラーグラム

ギークヌードカラーカバーティント

5g 1,210円（税込）

2026年5月29日（金） オンライン発売

2026年6月19日（金） オフライン発売

ムラのある唇の色をカバーして、次に重ねるリップカラーの本来の色味を引き出す、マットな質感のカバーティント。薄くフィットして、ふんわり、さらっとした仕上がりが長時間続きます。グロウティントやマットティントなど、どんなリップとも自由なレイヤリングが可能。理想のカラー表現を叶え、リップメイクの楽しさをさらに広げます。

* メイクアップ効果による

＼コラボ限定POINT／

● コラボ限定の新色（06 サーモンベージュ）が発売！

● 容器をデコれるシール付き！好みに合わせて自分だけのリップを作れます。

05 セメント

唇の⾊ムラと⾚みをカバー*し、リップベースを整えるベージュグレーカラー

* メイクアップ効果による

NEW

06 サーモンベージュ

どんな⾊の唇でも自分の唇のように、ふんわりと自然なベースに作り上げるリアルスキンベージュカラー

まるでみたらし団子！もちむち質感の「タンフルグラスティントディープグレーズ」

カラーグラム

タンフルグラスティントディープグレーズ

3.5g 1,320円（税込）

2026年5月29日（金） オンライン発売

2026年6月19日（金） オフライン発売

シュガーシロップを甘く煮詰めたような落ち着いたカラー展開とみたらし団子のような、もっちりとした質感。ひと塗りでグロスのようにぷるんとしたツヤ感をオンできる、高密度シロップグレーズテクスチャーのリップカラー。ツヤはグロスのように、色持ちはティントのように楽しめる“いいとこどり”の仕上がりです。

＼コラボ限定POINT／

● コラボ限定の新色（12 ミルキーサクラ）が発売！

● しんちゃんまたはネネちゃんのキャラクターチャーム付き！（ランダム贈呈）

08 ミルキータロ

ミステリアスなタロカラーにミルクをたっぷり加えたタロミルクティーカラー

※キャラクターチャームはランダムでどちらか1つを贈呈します

NEW

12 ミルキーサクラ

桜の花びらがミルクに浮かんだように、まろやかなピンクベージュカラー

※キャラクターチャームはランダムでどちらか1つを贈呈します

ふわっと、さらっと。軽やかに透ける、新感覚マットティント「ヌーディーブラーティント」

カラーグラム

ヌーディーブラーティント

5g 1,320円（税込）

2026年5月29日（金） オンライン発売

2026年6月19日（金） オフライン発売

「マットリップはちょっと苦手」という方こそ試してほしい新感覚マットティント。唇の温度でとろけるテクスチャーが軽やかに発色し、縦ジワや凹凸も自然にカバー*。均一にのびてムラなく仕上がり、さらっと快適なつけ心地を実現します。

* メイクアップ効果による

＼コラボ限定POINT／

● しんちゃんとひまわりのキャラクターヘアピン付き！

● 容器をデコれるシール付き！好みに合わせて自分だけのリップを作れます。

韓国BESTカラー

07 ギークローズ

トーンダウンしたローズカラーにアッシュ一滴！さりげない雰囲気をくわえたローズカラー

日本限定/日本BESTカラー

21 クールタロローズ

トーンダウンしたローズピンクにタロラベンダーを加えた、大人っぽいブルべ向けデイリーリップ

やさしく、みずみずしく。ミルキーに輝くグロウティント「タンフルグラスティントミルク」

カラーグラム

タンフルグラスティントミルク

3g 1,155円（税込）

2026年5月29日（金） オンライン発売

2026年6月19日（金） オフライン発売

半透明のミルキー発色で、潤いと透明感を与えるグロウティント。みずみずしいツヤが唇を際立たせ、柔らかな彩りでナチュラルな仕上がりに。しっとりとなめらかな保湿感が続き、乾燥しやすい唇にも心地よくフィットします。

＼コラボ限定POINT／

●コラボに選ばれたのは、日本でしか買えないカラー2色！

日本限定カラー

17 ロージーミルク

香ばしいバニラに、⽢く煮詰めたローズベージュを加えたバニラローズカラー

日本限定カラー

18 タロモーブ

濃厚なタロミルクティーに、ローズを一滴加えたタロローズカラー

超簡単2ステップで、影をスッと、ボリュームをサッと。「オールインワン涙袋メーカー」

カラーグラム

オールインワン涙袋メーカー

0.35g 1,100円（税込）

2026年5月29日（金） オンライン発売

2026年6月19日（金） オフライン発売

陰影ライナーで影をスッと、シャドウでボリュームをサッと描くだけの2ステップで、ぷっくりボリューム*のある涙袋が完成する「涙袋メーカー」。涙袋に特化した形状で、細部まで狙い通りに。なめらかに描けるクリームフォーミュラだから簡単にぼかせて、描いた後はピタッと密着してヨレやにじみを防ぎます。

* メイクアップ効果による

01 イエベ

＊シャドウ：ほのかなシャンパンベージュカラー

＊陰影：イエベ肌にぴったりな、自然な影⾊カラー

03 リアル

＊コンシーラー：スキントーンの涙袋コンシーラー

＊陰影：イエベ・ブルべどちらにもなじむ、リアルな影カラー

【 ご購入特典 】

colorgram（カラーグラム）×クレヨンしんちゃんコラボレーションを記念して、特別なギフトもご用意。今回だけしか手に入らないアイテムを、ぜひお楽しみください。

※特典の内容や配布条件は、店舗や販売チャネルによって異なります。

コインケース

ミラーチャーム

『クレヨンしんちゃん』について

超マイペースな“嵐を呼ぶ5歳児”野原しんのすけと、その家族を中心に巻き起こるドタバタコメディー。今年で33作目となる『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ～ション』が7月31日（金）に公開予定。ファミリー層を筆頭に、幅広い層に愛されています。原作コミック「新クレヨンしんちゃん」は「まんがクレヨンしんちゃん.com」で連載中、テレビアニメは毎週土曜16:30からテレビ朝日系で放送中。

まんがクレヨンしんちゃん.com：https://manga-shinchan.com/

「クレヨンしんちゃん」公式ポータルサイト：https://www.shinchan-app.jp/

(C)臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK

⚫︎ブランドについて

colorgramは、韓国を代表するKビューティープラットフォーム「OLIVE YOUNG（オリーブヤング）」発のメイクアップブランドです。

2018年に韓国で誕生して以来、スタイル・トレンド・実用性を兼ね備えたアイテムが話題を集めています。

直感的に使えて、自分らしい仕上がりを楽しめるプロダクト設計により、若年層を中心に、世代を問わず幅広い支持を獲得。見た目にも鮮やかなカラーと、遊び心あるパッケージデザインで、日常のメイクにさりげない彩りをプラスします。

⚫︎お問い合わせ先

公式Instagram：https://www.instagram.com/colorgram_jp/

公式X：https://x.com/colorgram_jp

Qoo10公式ショップ：https://www.qoo10.jp/shop/colorgram

Amazon公式ショップ：https://amzn.to/4mHCYMg