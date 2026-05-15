【清涼飲料業界初】木村飲料、消費者庁推奨の「日本版包装前面栄養表示」を先行導入。新ブランド「BASIQ＋」で炭酸飲料の新たなスタンダードへ

木村飲料株式会社

木村飲料株式会社（本社：静岡県島田市、代表取締役：木村英文）は、新たな炭酸飲料ブランド「BASIQ＋（ベーシックプラス）」を、2026年5月18日（月）より全国で発売いたします。

「毎日飲んでも飽きない、継続したくなる美味しさ」をコンセプトに、 コーラ、ジンジャーエール、メロンソーダなど定番6フレーバーを展開。 日常生活にシュワっとした爽快感と彩りをお届けします。

また本ブランドは、2026年2月に消費者庁が公表した「日本版包装前面栄養表示（FOPNL）」を、清涼飲料業界でいち早く採用。わかりやすい情報提供にも取り組んでいます。

♦「BASIQ＋」に込めた想い

木村飲料は、創業以来ラムネやご当地サイダーを通じて、地域に根ざした商品開発を続けてきました。その経験値と開発力を活かし、「日常生活に寄り添った炭酸飲料を届けたい」という想いから、「BASIQ＋」は誕生しました。 ブランド名「BASIQ＋」は、「BASIC(基本)＋ Quality(品質)」を意味する造語です。 特別な日のご褒美ドリンクではなく、毎日の生活で楽しめる、飽きのこない炭酸飲料。炭酸に求められる爽快感はそのままに、毎日飲み続けられる味わいを追求しました。

また「＋（プラス）」には、進化と継続の意味も込められています。今後も新しいフレーバーやサイズ展開を通じて、木村飲料とともに成長し続けるブランドを目指します。

♦「BASIQ＋」の品質へのこだわり

【業界いち早く日本版包装前面栄養表示を採用】

「BASIQ+」は、2026年2月に消費者庁がガイドラインを公表・推奨している「日本版包装前面栄養表示(FOPNL)」を、清涼飲料業界でいち早く採用しています(※1)。

パッケージ前面に、日本人の食事摂取基準（2025年版）を基にした成人（18歳以上）の1日当たりの摂取目安に対する割合を表示。消費者の皆様が商品を手に取った際、「カロリーを気にされる方」や「塩分を気にされる方」、「成分を比較して選びたい方」などがひと目で栄養情報を確認できるよう設計しています。

※1:木村飲料調べ

※2:「KIMURAコーラゼロ」を除く5商品のパッケージに採用しています。

【安心・安全を支えるFSSC22000認証取得工場での製造】

「BASIQ+」は、食品安全マネジメントシステムの国際規格「FSSC22000」認証を取得した工場にて製造しています。FSSC22000は、世界的に認められた、最高水準の厳しい食品安全規格です。当社ではこの基準に基づき、原材料の受入から製造、出荷に至るまで、品質管理・衛生管理を徹底しています。

「BASIQ+」は「基本+品質」を大切にするブランドとして、商品の美味しさだけでなく、正確な情報提供と製造品質の両面において妥協することなく取り組んでいます。

♦商品ラインナップ ─ 日常を彩る6つのフレーバー

BASIQ＋ブランドでは、幅広いシーンに対応する6つのフレーバーを展開します。

＜ KIMURA コーラ ＞

喉が渇いた瞬間、迷わず手が伸びるシンプルな美味しさです。キャップを開ければ、シュワっと弾ける爽快感が日常の小さなストレスをリセットします。

＜ KIMURA コーラゼロ ＞

「カロリーが気になる、でも飲みたい」その葛藤から解放してくれるカロリーゼロ・糖類ゼロ。昼でも夜でも、罪悪感なく楽しめる爽快感が毎日をもっと軽やかにします。

＜ KIMURA ジンジャーエール ＞

甘さに疲れた舌が求める、ピリッとした刺激。食事を引き立てる辛口の爽快感と、後味のキレが大人の舌を満たします。

＜KIMURA メロンソーダ＞

ちょっとしたご褒美が欲しい日に選ぶ、懐かしのメロンソーダ。バニラアイスをのせれば、自宅で本格メロンクリームソーダの完成です。

＜KIMURA エナジードリンク＞

マカエキス・高麗人参エキス配合。眠気と戦う午後も、集中力が切れかけた深夜も、頑張る学生や社会人の「まだいける」を引き出します。

＜KIMURA 強炭酸水＞

シンプルが心地いい、そんな気分に応えるクリアな味わい。そのまま飲んでも、お酒と割っても。日常に溶け込む頼れる一本です。

＜商品概要＞

【内容量】500ｍL

【参考小売価格】オープン価格

【発売予定時期】2026年5月18日

【販売方法】直営ECショップ（通信販売）および県内外小売店など

♦オリジナルラベルの製作も承ります

「BASIQ＋」の中身はそのままに、ラベルをオリジナルデザインで製作することが可能です。

企業販促、イベント配布、コラボ企画など、さまざまな用途でご活用いただけます。

詳細・ご相談は、下記ボタンよりお願いいたします。

お問い合わせはこちら :https://www.kimura-drink.net/inquiry

●木村飲料について

創業以来、ラムネ・サイダー・酎割り用サワーなどを生産する静岡県島田市に本社を置く飲料メーカー。近年は、観光地の売店やサービスエリア等でおなじみの「ご当地サイダー」を多くの地域で展開し、「カレーパンサイダー」「うなぎコーラ」などメディアで話題になったヒット商品も多数あり。全国でもトップクラスのびん入り炭酸飲料の商品開発力を誇る。

また世界各国への輸出にも力を入れており、30カ国以上にラムネ・サイダーを輸出。北米や欧州をはじめとした多くの現地小売店や飲食店で人気を博している。

【会社概要】

会社名：木村飲料株式会社

本社所在地：静岡県島田市宮川町2429番地

代表者：代表取締役 木村英文

設立：1953年５月

事業内容：清涼飲料水および酒類の製造・販売

ホームページ：https://www.kimura-drink.net

直営ECショップ：https://www.kimura-drink.net/shopping.html

●本リリースに関する報道のお問い合わせ先

木村飲料株式会社 広報担当：松下

TEL:0548-32-7555（営業時間：月曜～金曜 9：00～17：00）

E-mail:promotion@kimura-drink.co.jp

※メディア様・販売店様向けに、6種類のフレーバーをセットにした試飲サンプルをご用意しております。お気軽にお申し付けください。