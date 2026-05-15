総フォロワー280万人超MARILYN共同開発。接着剤不要・1秒装着「1秒まつエク」発売

HISTORIC株式会社

プロ向けアイラッシュブランド Miss eye d’or を展開する HISTORIC株式会社 （本社:愛知県名古屋市）は、接着剤不要で“1秒装着”を実現した新発想のつけまつげ「1秒まつエク」より、人気メイクアップクリエイター MARILYN とのコラボ限定モデルを、2026年5月18日より発売いたします。

「1秒まつエク」は、日本トップクラスのシェアを誇るプロ向けアイラッシュブランド Miss eye d’or が、“サロン品質をもっと自由に楽しめる時代”を目指し、まつげメーカーとして本気で開発した新発想のつけまつげです。

皮膚につけない、ノリ不要、自分で簡単に装着できるという新しいスタイルが、10代～20代女性を中心にSNSで瞬く間に拡大しています。

■SNSで話題、Amazonランキング急上昇

“1秒で盛れる”

“まつエク級なのに自分で付けられる”

“忙しい朝でもすぐ使える”

“ナチュラルなのに目元の印象が変わる”

といった新しい美容体験として話題を集めている「1秒まつエク」。

その火付け役となったのが、総フォロワー280万人超を誇る人気メイクアップクリエイターMARILYNでした。

研究熱心なメイククリエイターとして知られるMARILYNが、自身のSNSで、「1秒まつエク」を使った様々なメイク方法やデザインアレンジを発信。

“簡単なのに盛れる”

“これは革命”

とSNS上でも大きな反響を呼び、一つの投稿をきっかけに注文が殺到。Amazonでは一時欠品となるほどの人気を記録しました。

さらに現在、「1秒まつエク」はLOFT約120店舗、PLAZA約80店舗をはじめ、バラエティショップを中心に全国約300店舗で展開。

今回のMARILYNコラボモデルについても、LOFT約100店舗への導入が決定しており、さらなる拡大が期待されています。

■“まつエクを諦めていた”MARILYNの実体験から共同開発へ

MARILYN自身も、長年まつエクを愛用していた一方で、グルーアレルギーによる刺激や負担から、思うように楽しめない悩みを抱えていました。

そんな中で出会ったのが、「1秒まつエク」でした。

接着剤不要。自まつ毛の下から1束ずつ装着する独自構造を採用。

自然な仕上がりと軽やかな装着感を実現し、

“1秒で簡単に盛れる”

“インライン効果で自然に目元が変わる”

“簡単には取れにくい”

“忙しい日でもすぐ使える”

という点に強く共感し、日常的に愛用するようになりました。

さらに、商品を愛用いただく中で、「もっとこういうデザインが欲しい」というアイデアが生まれ、今回の共同開発へと繋がりました。

■ MARILYNプロフィール

総フォロワー数280万人を超えるメイクアップクリエイター、マリリン。

幼少期から抱えてきた“見た目”のコンプレックスを原点に、メイクを通して「変わる喜び」「努力の楽しさ」「人生の素晴らしさ」を発信し続けている。

YouTubeを中心に数々のメイク動画で支持を集め、現在は4児の母として育児や家事、日常のリアルな姿も届け、同世代をはじめ幅広い世代から絶大な共感と支持を得ている。

MARILYN限定モデルについて

今回発売する限定モデルは、MARILYNのこだわりを細部まで反映。

これまでの「1秒まつエク」より、さらに軽さ・なじみ感・付け心地を追求した“超軽量スリムバージョン”として開発されました。

・30束入り（従来比1.5倍）で、より自由なデザイン調整が可能

・極細0.04mmで、より軽く自然な仕上がりを実現

・エッジの効いた形状により、装着時のフィット感と違和感軽減を追求

・装着しやすさにこだわった、MARILYN監修オリジナルツイーザー付き

従来モデルよりさらに繊細で軽やかな装着感を実現し、“付けていることを忘れるような新感覚”へと進化しました。

■ 商品情報

1秒まつエク Marilyn Style ピュア

秘密を忍ばせ、魅せる目元に

1秒まつエク Marilyn Style エッジ

上質をひとさじ、余韻残る目元に

1秒まつエク Marilyn Style リュクス

目を奪う存在感、ドラマチックな目元に

内容量：各30束

価格：\1,700（税込\1,870）

発売日：2026年5月18日

“まつエクを諦めていた人にも、美容をもっと自由に楽しんでほしい”

そんな想いを込めた、限定コラボモデルとなっています。

接着剤不要・下から装着。

“まつエク発想”から生まれた、新時代のつけまつげ。

【1秒まつエク公式サイト】

https://1s-matsueku.misseyedor.jp/

HISTORIC株式会社

代表取締役：石原 瞳（いしはら ひとみ）

所在地：〒461-0002 名古屋市東区代官町40-15

設立：2009年6月

事業内容：美容商材・コスメ（プロ向け／一般向け）の企画・卸・販売

Webサイト：https://historic.jp

お問い合わせ先

HISTORIC株式会社

TEL：052-932-7828（平日10:00～18:00）

E-MAIL：support@historic.jp