総フォロワー280万人超MARILYN共同開発。接着剤不要・1秒装着「1秒まつエク」発売

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HISTORIC株式会社


プロ向けアイラッシュブランド Miss eye d’or を展開する HISTORIC株式会社 （本社:愛知県名古屋市）は、接着剤不要で“1秒装着”を実現した新発想のつけまつげ「1秒まつエク」より、人気メイクアップクリエイター MARILYN とのコラボ限定モデルを、2026年5月18日より発売いたします。


「1秒まつエク」は、日本トップクラスのシェアを誇るプロ向けアイラッシュブランド Miss eye d’or が、“サロン品質をもっと自由に楽しめる時代”を目指し、まつげメーカーとして本気で開発した新発想のつけまつげです。


皮膚につけない、ノリ不要、自分で簡単に装着できるという新しいスタイルが、10代～20代女性を中心にSNSで瞬く間に拡大しています。


■SNSで話題、Amazonランキング急上昇

“1秒で盛れる”


“まつエク級なのに自分で付けられる”


“忙しい朝でもすぐ使える”


“ナチュラルなのに目元の印象が変わる”


といった新しい美容体験として話題を集めている「1秒まつエク」。


その火付け役となったのが、総フォロワー280万人超を誇る人気メイクアップクリエイターMARILYNでした。


研究熱心なメイククリエイターとして知られるMARILYNが、自身のSNSで、「1秒まつエク」を使った様々なメイク方法やデザインアレンジを発信。


“簡単なのに盛れる”


“これは革命”


とSNS上でも大きな反響を呼び、一つの投稿をきっかけに注文が殺到。Amazonでは一時欠品となるほどの人気を記録しました。


さらに現在、「1秒まつエク」はLOFT約120店舗、PLAZA約80店舗をはじめ、バラエティショップを中心に全国約300店舗で展開。


今回のMARILYNコラボモデルについても、LOFT約100店舗への導入が決定しており、さらなる拡大が期待されています。


■“まつエクを諦めていた”MARILYNの実体験から共同開発へ

MARILYN自身も、長年まつエクを愛用していた一方で、グルーアレルギーによる刺激や負担から、思うように楽しめない悩みを抱えていました。


そんな中で出会ったのが、「1秒まつエク」でした。


接着剤不要。自まつ毛の下から1束ずつ装着する独自構造を採用。


自然な仕上がりと軽やかな装着感を実現し、


“1秒で簡単に盛れる”


“インライン効果で自然に目元が変わる”


“簡単には取れにくい”


“忙しい日でもすぐ使える”


という点に強く共感し、日常的に愛用するようになりました。


さらに、商品を愛用いただく中で、「もっとこういうデザインが欲しい」というアイデアが生まれ、今回の共同開発へと繋がりました。



■ MARILYNプロフィール

総フォロワー数280万人を超えるメイクアップクリエイター、マリリン。


幼少期から抱えてきた“見た目”のコンプレックスを原点に、メイクを通して「変わる喜び」「努力の楽しさ」「人生の素晴らしさ」を発信し続けている。


YouTubeを中心に数々のメイク動画で支持を集め、現在は4児の母として育児や家事、日常のリアルな姿も届け、同世代をはじめ幅広い世代から絶大な共感と支持を得ている。





MARILYN限定モデルについて

今回発売する限定モデルは、MARILYNのこだわりを細部まで反映。


これまでの「1秒まつエク」より、さらに軽さ・なじみ感・付け心地を追求した“超軽量スリムバージョン”として開発されました。


・30束入り（従来比1.5倍）で、より自由なデザイン調整が可能


・極細0.04mmで、より軽く自然な仕上がりを実現


・エッジの効いた形状により、装着時のフィット感と違和感軽減を追求


・装着しやすさにこだわった、MARILYN監修オリジナルツイーザー付き


従来モデルよりさらに繊細で軽やかな装着感を実現し、“付けていることを忘れるような新感覚”へと進化しました。





■ 商品情報


1秒まつエク Marilyn Style ピュア


秘密を忍ばせ、魅せる目元に



1秒まつエク Marilyn Style エッジ


上質をひとさじ、余韻残る目元に



1秒まつエク Marilyn Style リュクス


目を奪う存在感、ドラマチックな目元に



内容量：各30束


価格：\1,700（税込\1,870）


発売日：2026年5月18日



“まつエクを諦めていた人にも、美容をもっと自由に楽しんでほしい”


そんな想いを込めた、限定コラボモデルとなっています。


接着剤不要・下から装着。


“まつエク発想”から生まれた、新時代のつけまつげ。


【1秒まつエク公式サイト】


https://1s-matsueku.misseyedor.jp/





HISTORIC株式会社


代表取締役：石原 瞳（いしはら ひとみ）


所在地：〒461-0002 名古屋市東区代官町40-15


設立：2009年6月


事業内容：美容商材・コスメ（プロ向け／一般向け）の企画・卸・販売


Webサイト：https://historic.jp


お問い合わせ先


HISTORIC株式会社


TEL：052-932-7828（平日10:00～18:00）


E-MAIL：support@historic.jp