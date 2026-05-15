本日発売！集英社新書『はじめての公共訴訟　社会を動かす、私たちのツール』刊行記念トークイベント開催も決定

認定特定非営利活動法人CALL４

日本初（※1）の公共訴訟支援に特化したウェブプラットフォームCALL4（コールフォー）を運営する認定特定非営利活動法人CALL4（共同代表理事：谷口太規、丸山央里絵、以下 CALL4）は、当団体の共同代表理事が執筆に参加した新刊書籍『はじめての公共訴訟 社会を動かす、私たちのツール』（集英社新書）が、本日2026年5月15日（金）より全国・オンラインの書店にて発売を開始したことをお知らせいたします。

本書の発売を記念し、著者と各界ゲストが登壇する刊行記念トークイベントを東京・大阪で全4回開催することが決定しました。ご取材・ご掲載のご検討をいただけますと幸いです。

※1 日本国内における「公共訴訟支援に特化したウェブ支援プラットフォーム」として、2019年9月に弁護士による見解など自社調査した結果

書籍について

「声を上げても社会は変わらない」と感じている人や「声を上げたくても、上げ方がわからない」という方に向けて、司法を通じて社会課題の解決を目指す「公共訴訟」を、はじめて包括的に紹介する入門書です。差別・労働・環境・ジェンダー・社会保障など、さまざまな場面で「おかしい」と感じたとき、裁判という方法で社会を変えていくプロセスと可能性を、専門知識のない方にも平易な言葉で解説します。

詳細・購入案内：

https://www.shueisha.co.jp/books/items/contents.html?isbn=978-4-08-721410-9

試し読みはこちらから

本書の序文「はじめに」を、CALL4の公式サイトで無料公開しています。

https://www.call4.jp/column/?p=4642

東京・大阪で刊行記念トークイベントを開催！

著者と各界ゲストによるトークイベントを、東京・大阪の書店・イベントスペースで開催します。いずれもオンライン配信も予定しています。

【東京】大澤真幸 × 谷口太規「〈ひとり〉から公共へ」【『はじめての公共訴訟 社会を動かす、私たちのツール』（集英社）刊行記念】

5月29日（金）19:00～｜東京・中延「隣町珈琲」｜配信あり

CALL4共同代表の谷口太規と、社会学者・大澤真幸氏が登壇。「公共訴訟とは何か」という問いを出発点に、法と社会の関係について縦横に語り合います。

チケット・詳細：https://peatix.com/event/4994313

【大阪】亀石倫子 × 朱喜哲 新刊W刊行記念トークーーバラバラな世界で共に生きるための公共訴訟

6月3日（水）19:00～｜大阪・梅田 ジュンク堂書店梅田店｜配信あり

弁護士・亀石倫子と、本書の推薦者でもある哲学者・朱喜哲氏が登壇。タトゥー裁判など実際の公共訴訟の経験をもとに、司法が社会に与えるインパクトを哲学的視点から掘り下げます。

チケット・詳細：https://honto.jp/store/news_1570065_14HB320_081.html

*上記チケット・詳細ページは近日中に公開

【大阪】『はじめての公共訴訟』刊行記念 亀石倫子 × ダースレイダー 社会を動かすための私たちのツールを考える

6月7日（日）16:00～｜大阪・九条 momo books｜配信あり

弁護士・亀石倫子とラッパー・ダースレイダー氏が登壇。表現の自由や社会正義をめぐる問いを、専門家と表現者、それぞれの視点から語ります。

チケット・詳細：https://momobooks.jp/RmX8KLhJ/_ONqMtww

【東京】朱喜哲 × 能條桃子 × 丸山央里絵「ひとりの声から、公共の会話へ」『はじめての公共訴訟』（集英社）『バラバラな世界で共に生きる』（NHK出版）W刊行記念

6月16日（火）19:30～｜東京・下北沢 本屋B&B｜配信あり

CALL4共同代表の丸山央里絵、「NO YOUTH NO JAPAN」創設者・能條桃子氏、哲学者・朱喜哲氏が登壇。「社会を動かすツール」としての公共訴訟の可能性と、バラバラな世界で「共に生きる」ことの意味を語り合います。

チケット・詳細：https://bookandbeer.com/event/20260616_ovp/

著者コメント・プロフィール

スマホを見る人が多数派となった電車内で、本を読んでいる人を見かけるとなぜだか少し嬉しくなります。一冊の本を読み終えた時に感じる他ではない充実感、これまでとは少し違う自分になる歓びをよく知っているからでしょうか。

司法、法、公共訴訟、どれも硬いイメージがあるけれど、でも本当は私たちと隣り合わせで、とてもパワフルな世界。この新書ではそれをできるだけ分かりやすく描いてみました。

「もしかしたら自分も何かできるのかも」読み終わった後に、そんな表情で本から顔を上げる人たちがたくさんいたら良いなと思っています。

谷口太規｜CALL4共同代表、弁護士

司法アクセスの改善をライフワークとする。外国人事件や貧困支援、コミュニティづくりなどに取り組みながら、公共訴訟や刑事事件のエキスパートとしても活動。CALL4の創設者兼共同代表理事を務めつつ、LEDGEのディレクターでもある。

「司法って、自分には縁遠いもの」--そう思っていた私が、公共訴訟の現場に足を運ぶうちに、気づくと7年ほどかかわり続けていました。原告たちの熱意ある声、弁護団の紡ぐ論理の積み重ね、そしてそこから立ち上がる社会を変えようとするエネルギー。公共訴訟には、選挙やデモとはまた違う「社会を動かす力」があります。

難しそう、自分には関係ない--この本を、あのころの私と同じように感じているあなたへ届けます。読み終えたとき、世界の見え方が少し広がっていたらうれしいです。

丸山央里絵｜CALL4共同代表、クリエイティブディレクター

情報誌の編集長を経て、2018年に独立してCALL4のメンバーとなり、2023年から共同代表理事を務める。クリエイティブディレクションを担当するほか、ライターとしても訴訟の背景やそこに込められた人々の思いや物語を届ける。

工業製品の製造スキームにせよ、ソフトウェアの開発過程にせよ、必ずバグチェックをする段階が設けられています。国家運営も同じです。国会は社会の要請を受けて法律を作り、それを行政機関が執行します。その過程には、一定の割合で必ずバグが生じます。それは、本来法律により救われるべき人が対象から漏れてしまったり、逆に予期せぬ不利益を誰かにもたらすという形で現れます。このバグを、司法が証拠と理性によって取り除くことができるように、憲法は違憲審査制度を定めました（81条）。公共訴訟を提起したり、支援したり、議論したりすることは、国家運営のバグ取りに参加することでもあるのです。

井桁大介｜CALL4 副代表、弁護士

公共訴訟を専門分野として位置付け、これまでに25件ほどの公共訴訟にかかわる。認定NPO法人CALL4創設メンバーの一人。LEDGEの事務局を担当。共著に『スノーデン日本への警告』『スノーデン監視大国日本を語る』（集英社新書）。

「これって、おかしくない？」そう感じても声を上げる方法がわからない--そんな人に届けたい本ができました。公共訴訟は特別な人のためのものじゃない。今よりもマシな社会に変えたいと思う、市民一人ひとりが使えるツールなのです。難しい法律の話じゃなく、実際に社会を動かしてきた当事者や弁護士のリアルをお届けします。一緒に公共訴訟に取り組んでいる仲間たちと、思いを込めて書いた一冊です。「社会を変えたい」と感じたことがあるなら、きっと響くはず。ぜひ読んでみてください！

亀石倫子｜一般社団法人LEDGE代表、弁護士

刑事事件を中心に経験を積み、タトゥー裁判、GPS捜査の違法判決、「クラブ風営法違反事件」といった著名な事件で無罪を勝ち取る。2023年から一般社団法人LEDGEの代表理事として、公共訴訟の普及や支援に従事。共著に『刑事弁護人』（講談社現代新書）。

朱喜哲さん・能條桃子さん・山内マリコさんも推薦！

書籍情報

タイトル：集英社新書『はじめての公共訴訟 社会を動かす、私たちのツール』

著者：井桁大介、亀石倫子、谷口太規、丸山央里絵

発売日：2026年5月15日（金）

電子版発売日：2026年5月22日（金）

定価：1012円（本体920円＋税）

仕様：新書判、224ページ

ISBN：978-4-08-721410-9

出版社：集英社

出版社サイト：https://www.shueisha.co.jp/books/items/contents.html?isbn=978-4-08-721410-9

※この本の印税は全額、認定NPO法人CALL4、および姉妹団体の一般社団法人LEDGEに寄附されます

運営団体「認定特定非営利活動法人CALL4」について

認定特定非営利活動法人CALL4は、公共訴訟を支援するウェブプラットフォーム「CALL4」の運営のために設立された営利を目的としない法人で、共同代表を務める谷口太規（弁護士）、丸山央里絵（クリエイティブディレクター）の他、多様な専門性を有するプロボノメンバーによって活動が担われています。

詳細は以下よりご確認ください。

https://www.call4.jp/

CALL4は今後も、ウェブプラットフォームCALL4の運営やイベント、書籍等を通じて、司法をより身近に感じていただけるよう日々活動してまいります。